В Москве в одном из гаражей на севере города неизвестные похитили автомобиль ЗИС-115, на котором с 1949 года передвигался Иосиф Сталин. О происшествии 27 декабря сообщил Telegram-канал Baza

Донецкая бомба товарища Сталина © РИА Новости, Евгений Халдей | Перейти в фотобанк

По данным ресурса, ЗИС принадлежит начальнику службы безопасности экс-депутата Одесского горсовета, владельца группы компаний «Инкор» Руслана Тарпана.

Baza утверждает, что главный телохранитель одесского олигарха в настоящий момент пребывает под домашним арестом на Украине. Посреди ночи на его смартфон пришло оповещение, что авто сдвинулось с места. Тогда он попросил своего знакомого в Москве проверить, что случилось, после чего и был установлен факт кражи.

Стоимость похищенного лимузина Сталина оценивают в 2,5 млн евро.

Бронированный ЗИС-115 выпускался на Заводе им. Сталина в различных сериях с 1949 по 1955 гг. Всего было произведено чуть более пятидесяти автомобилей.