Автомобиль был неисправен, поэтому злоумышленникам пришлось прибегнуть к помощи эвакуатора. Сообщается, что похитителей было шестеро, они проникли в гараж и вывезли машину.
По данным ресурса, ЗИС принадлежит начальнику службы безопасности экс-депутата Одесского горсовета, владельца группы компаний «Инкор» Руслана Тарпана.
Baza утверждает, что главный телохранитель одесского олигарха в настоящий момент пребывает под домашним арестом на Украине. Посреди ночи на его смартфон пришло оповещение, что авто сдвинулось с места. Тогда он попросил своего знакомого в Москве проверить, что случилось, после чего и был установлен факт кражи.
Стоимость похищенного лимузина Сталина оценивают в 2,5 млн евро.
Бронированный ЗИС-115 выпускался на Заводе им. Сталина в различных сериях с 1949 по 1955 гг. Всего было произведено чуть более пятидесяти автомобилей.