Ранее Фадеев отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.
«Просим вас, уважаемая госпожа канцлер, взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание компетентных органов Эстонской республики на недопустимость какого бы то ни было давления на представителей СМИ, а также на необходимость неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов», — обратился глава СПЧ к Мадизе.
Он подчеркнул, что МИА «Россия сегодня» не находится под международными санкциями, а журналисты Sputnik Эстония не нарушали законодательства прибалтийской республики.
Фадеев также напомнил, что как член Совета Европы Эстония взяла на себя обязательства по исполнению положений декларации о СМИ и правах человека, где указано, что власти обязаны предоставлять информацию по вопросам, представляющим интерес для общественности, а СМИ обязаны передавать информацию о госделах.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik, которые могут повлиять на свободный поток информации. ЕС в свою очередь пообещал разобраться в ситуации и отметил, что вопросы выполнения санкций Евросоюза, на которые ссылаются эстонские власти, препятствуя работе медиа, касаются только национальных компетентных органов стран-членов.
При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся «давлению» иностранных государств в «вопросах, касающихся беспристрастного применения закона» на территории страны.