Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА «Россия сегодня» в стране. Об этом говорится в обращении, копия которого имеется у РИА Новости

Таллин не поддастся давлению извне в ситуации со Sputnik - глава МИД Эстонии © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.

«Просим вас, уважаемая госпожа канцлер, взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание компетентных органов Эстонской республики на недопустимость какого бы то ни было давления на представителей СМИ, а также на необходимость неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов», — обратился глава СПЧ к Мадизе.

Он подчеркнул, что МИА «Россия сегодня» не находится под международными санкциями, а журналисты Sputnik Эстония не нарушали законодательства прибалтийской республики.

Фадеев также напомнил, что как член Совета Европы Эстония взяла на себя обязательства по исполнению положений декларации о СМИ и правах человека, где указано, что власти обязаны предоставлять информацию по вопросам, представляющим интерес для общественности, а СМИ обязаны передавать информацию о госделах.

СПЧ направил в ОБСЕ просьбу взять под контроль ситуацию со Sputnik Эстония © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik, которые могут повлиять на свободный поток информации. ЕС в свою очередь пообещал разобраться в ситуации и отметил, что вопросы выполнения санкций Евросоюза, на которые ссылаются эстонские власти, препятствуя работе медиа, касаются только национальных компетентных органов стран-членов.

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики не поддадутся «давлению» иностранных государств в «вопросах, касающихся беспристрастного применения закона» на территории страны.