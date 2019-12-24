«Вынуждена констатировать, что по состоянию на 18.00 24 декабря украинская сторона предоставила нам некорректные списки участников, подлежащих освобождению. Из списков подтвержденных лиц были в одностороннем порядке исключены ряд людей», — сказала она.
Кобцева уточнила, что в отношении некоторых лиц была изменена информация, касающаяся их статуса и участия в обмене. По ее словам, Киев, не придерживаясь условий обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», может сорвать процедуру.
Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.
По мнению адвоката Татьяны Монтян, для проведения полноценного обмена пленными и юридической «очистки» задержанных нужна определенная компетентность, которой украинское руководство не обладает.