Официальный Киев в одностороннем порядке исключил ряд людей из списков на обмен. Об этом 24 декабря заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева во время общения с журналистами

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Кобцева уточнила, что в отношении некоторых лиц была изменена информация, касающаяся их статуса и участия в обмене. По ее словам, Киев, не придерживаясь условий обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех установленных на всех установленных», может сорвать процедуру.

Ранее контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсудила вопрос обмена пленными и договорилась провести обмен до конца 2019 года. Донбасс и Киев на последней в этом году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными.

По мнению адвоката Татьяны Монтян, для проведения полноценного обмена пленными и юридической «очистки» задержанных нужна определенная компетентность, которой украинское руководство не обладает.