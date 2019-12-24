Адвокат Стефан Решко, защищающий интересы бывших сотрудников «Беркута», прокомментировал возможное участие своих подзащитных в обмене заключенными между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание «Страна»

СМИ: экс-беркутовцев собираются включить в списки на обмен © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк отказались отвечать на вопрос об обмене, переадресовывая его адвокатам.

«Информация касательно обмена сейчас на уровне слухов. Мы никакой официальной информации не получали. Если говорить о готовности моих подзащитных к обмену, сейчас мы против. Но мнение может меняться. Сейчас мы выступаем за изменение меры пресечения на более мягкую», — рассказал адвокат.

В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представители РФ и Украины после встречи заявили, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.