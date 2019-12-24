Сами "беркутовцы", над которыми 24 декабря состоялся суд, отказались отвечать на вопрос об обмене, переадресовывая его адвокатам.
«Информация касательно обмена сейчас на уровне слухов. Мы никакой официальной информации не получали. Если говорить о готовности моих подзащитных к обмену, сейчас мы против. Но мнение может меняться. Сейчас мы выступаем за изменение меры пресечения на более мягкую», — рассказал адвокат.
В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представители РФ и Украины после встречи заявили, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.