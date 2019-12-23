Окончательные списки удерживаемых лиц, которые будут обменены между Киевом и Луганском и Донецком, еще «дошлифовываются». Такое заявление представителя в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Валерии Лутковской в понедельник распространил офис президента Украины в telegram-канале

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