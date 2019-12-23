«По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, пока списки окончательно дошлифовываются», — сказано в сообщении, обнародованном офисом.
Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в ходе видеоконференции в понедельник договорились об освобождении удерживаемых лиц в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года, об этом сообщили ранее представитель РФ в ТХГ группе Борис Грызлов и пресс-секретарь украинского представителя Леонида Кучмы Дарья Олифер.