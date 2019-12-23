«Если Украина не будет юлить»: Чеснаков анонсировал обмен пленными между Киевом и Донбассом

«Сегодня состоится очень важная видеоконференция Минской Контактной Группы. Представители ДНР и ЛНР решительно настроены добиться освобождения своих соратников из украинского плена. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных"», — написал он.
Чеснаков отметил, что до Нового года много людей смогут, наконец, вернуться домой, если украинская сторона «не начнет опять юлить и петлять».
Лидеры стран «нормандской четверки» по итогам встречи, прошедшей в Париже в начале декабря, приняли коммюнике. Они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.