Обмен пленными между Киевом и Донбассом возможен в ближайшие дни, если Украина не начнет юлить. Об этом 23 декабря сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram

Скубченко: «Обмен пленными может сорваться, потому что нет такого гаранта, как Медведчук» © Facebook, Александр Скубченко

Чеснаков отметил, что до Нового года много людей смогут, наконец, вернуться домой, если украинская сторона «не начнет опять юлить и петлять».

Лидеры стран «нормандской четверки» по итогам встречи, прошедшей в Париже в начале декабря, приняли коммюнике. Они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.