Последнее в этом году заседание ТКГ прошло в Минске 18 декабря.
«Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех», — рассказал Пристайко.
Стороны продолжат переговоры об обмене пленными в формате видеоконференции в понедельник, 23 декабря.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы.