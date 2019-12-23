На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске стороны согласовали одну группу людей для обмена пленными между Украиной и народными республиками Донбасса. Об этом в опубликованном вечером 22 декабря интервью «Укринформу» рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

Последнее в этом году заседание ТКГ прошло в Минске 18 декабря.

«Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех», — рассказал Пристайко.

Минская проверка Парижского саммита. Украина не признает, что нарушает перемирие чаще, чем ЛДНР © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы.