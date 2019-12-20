Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине, перекрыли дороги в Одесской области и Виннице. Трансляцию 19 декабря вел телеканал «НАШ»

Земельный Майдан. С чем столкнутся киевляне сегодня © Facebook, Нацполиция Украины

По данным Всеукраинского аграрного совета, аналогичные акции 19 декабря прошли также в Черкасской, Полтавской, Черниговской, Запорожской и Ровненской областях.

Участники протестов требуют поэтапного запуска рынка земли, снижения концентрации земель в одних руках до 5 тысяч га, а также чтобы в течение первых пяти лет действия закона земля с/х назначения продавалась только физическим лицам-гражданам Украины, причем площадь участков не должна превышать 500 га.

Акции против законопроекта о продаже с/х земель проходят по Украине со вторника, 17 декабря. В тот день в Киеве между митингующими и правоохранителями произошли стычки — полицейских пытались забросать камнями.

Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, а 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.