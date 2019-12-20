Так, в Одесской области аграрии перекрыли дорогу возле КПП «Кучурган» на границе с Молдавией: протестующие пропускают по пять машин раз в полчаса. Также они перекрыли дорогу в Виннице, где на месте дежурят правоохранители. Кроме того, аграрии анонсировали акцию протеста 20 декабря в Ровенской области.
По данным Всеукраинского аграрного совета, аналогичные акции 19 декабря прошли также в Черкасской, Полтавской, Черниговской, Запорожской и Ровненской областях.
Участники протестов требуют поэтапного запуска рынка земли, снижения концентрации земель в одних руках до 5 тысяч га, а также чтобы в течение первых пяти лет действия закона земля с/х назначения продавалась только физическим лицам-гражданам Украины, причем площадь участков не должна превышать 500 га.
Акции против законопроекта о продаже с/х земель проходят по Украине со вторника, 17 декабря. В тот день в Киеве между митингующими и правоохранителями произошли стычки — полицейских пытались забросать камнями.
Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, а 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.