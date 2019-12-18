Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса». Он сделал это в своем Twitter-аккаунте 17 декабря

Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Пушков отметил, что, хотя город, как и весь полуостров, давно не относится к Украине, в Киеве «комедия продолжается».

«Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры», — подчеркнул он.

Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие "особого статуса" Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 декабря 2019 г.

Крым и Севастополь стали субъектами РФ после всенародного референдума в марте 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.