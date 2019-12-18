Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации
Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект конституционных поправок о децентрализации, в котором упоминается «Автономная республика Крым», а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.

Пушков отметил, что, хотя город, как и весь полуостров, давно не относится к Украине, в Киеве «комедия продолжается».

«Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры», — подчеркнул он.

Крым и Севастополь стали субъектами РФ после всенародного референдума в марте 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.