Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект конституционных поправок о децентрализации, в котором упоминается «Автономная республика Крым», а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.
Пушков отметил, что, хотя город, как и весь полуостров, давно не относится к Украине, в Киеве «комедия продолжается».
«Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры», — подчеркнул он.
Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие "особого статуса" Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 декабря 2019 г.
Крым и Севастополь стали субъектами РФ после всенародного референдума в марте 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.