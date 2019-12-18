«Трубопровод почти завершен, и санкции, входящие в одобренный оборонный бюджет США, слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект», — сказал один из источников агентства.
Теперь, по его мнению, США попытаются повлиять на другие энергетические проекты РФ.
Сенат США во вторник, 17 декабря, проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на «противодействие России» в различных областях, санкции против «Северного потока — 2» и военная помощь Украине.
Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.