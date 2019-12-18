Возможности США помешать проекту «Северный поток-2» ограничены. Об этом 18 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме

Американские и датские СМИ: «Северный поток-2» уже не остановить, но можно притормозить © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк сказал один из источников агентства.

Теперь, по его мнению, США попытаются повлиять на другие энергетические проекты РФ.

Сенат США во вторник, 17 декабря, проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на «противодействие России» в различных областях, санкции против «Северного потока — 2» и военная помощь Украине.

Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.