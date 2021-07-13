В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля вышла статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Каков ее посыл и кому он адресован, рассказал политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Украина.ру.

- Марат, кому в первую очередь адресована эта статья?

— Она адресована в первую очередь, конечно, гражданам Украины и России. Там, правда, упоминаются еще и белорусы в качестве системообразующего народа. Когда президент Путин говорит о трех составляющих одного народа, которые потом имели право на самоопределение в виде нации, он как раз упоминает русских, украинцев и белорусов.

Но, конечно, акцент на граждан Украины. Именно поэтому статья опубликована на двух языках — на русском и украинском. Хотя, на мой взгляд, конечно, ее переведут на многие другие языки.

- Под гражданами Украины понимаются просто жители страны или ее элиты?

— Президент очень четко отделил власть, которая на сегодняшний день, откровенно скажем, марионеточная, от тех людей, которые считают себя гражданами Украины, где бы они, кстати говоря, в данный момент ни находились. Они ведь живут и на территории, подконтрольной Киеву, и на территории, неподконтрольной Киеву, — это Донбасс. Очень много украинцев живут по всему миру — в той же Канаде огромная украинская диаспора.

Поэтому, конечно, он в первую очередь к ним обращается, и президент совершенно не ведет никакой диалог или диспут в заочном режиме с тем же президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Более того, он очень жестко оценивает его роль: он говорит, что деградация при президенте Зеленском только усилилась — имеются в виду государственное управление и отношения с Россией.

- Как оценивать это обращение? На какую реакцию рассчитывает Кремль?

— Здесь же расставляется несколько акцентов очень важных, хотя первая часть статьи такого исторического контекста: президент коротко упоминает, как вообще формировалось сообщество славянских народов, как получилось так, что центром притяжения славянского сообщества стала Москва, хотя, как он упоминает, это мог быть и Киев, это могла быть и Литва, кстати сказать. Но все остальные политические смыслы, конечно, во второй части и касаются нескольких аспектов.

Первое, на что я бы обратил внимание, — он говорит, что Россия никогда не допустит, чтобы против нее использовали ее же исторические территории и живущих там людей. Это прямая апелляция к тем территориям, которые входят в состав Украины.

И что дальше? Вопросы, которые возникли после статьи Путина про Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Анатолия Собчака относительного юридического механизма формирования Украины в составе СССР и выхода Украины из состава СССР. Анатолий Собчак говорил, что с юридической точки зрения с какими территориями вы вошли, с такими территориями вы и должны выйти. А как мы знаем, после 1922 года, когда была образована УССР, ей были дорезаны территории, которые не входили в ее состав, — это территории Западной Украины, Крым, территория нынешнего Донбасса вплоть до Херсона, то есть юг Украины. Они были переданы в состав этой республики буквально за несколько дней до того, как был подписан документ о создании УССР, на основании которого в 1991-м и распался СССР.

Третий момент, о котором президент говорит, — это, конечно, то, что касается экономического взаимодействия, о том, что если бы были сохранены связи с Россией, то доход в бюджет Украины составлял бы десятки миллиардов долларов, а сейчас Украина, как мы знаем, цепляется за 1,5 миллиарда долларов в виде платы за транзит. Совершенно несопоставимые цифры.

И четвертое, о чем президент предлагает подумать, — о том, что Донбасс Украине не нужен. И это такой тоже четкий сигнал о том, что идет сложный исторический процесс. Границы Украины плавали начиная с 1917 года, прошло чуть больше ста лет, и этот процесс не закончен. То есть мы знаем, что есть такие дискуссии относительно западных территорий Украины в части Венгрии, Польши и в общем даже в какой-то части Белоруссии.

- К слову о том, что Донбасс не нужен Украине. В этой первой исторической части президент пишет, что на примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования. В частности, он упоминает Донецко-Криворожскую советскую республику, которая хотела войти в состав Советской России, но получила отказ от Москвы. Есть здесь аллюзия на ЛДНР?

— Это прямая параллель, потому что было несколько вариантов относительно этой Донецко-Криворожской республики: ее могли включить в состав СССР отдельным субъектом, то есть это была бы еще одна советская социалистическая республика. Но [Владимир] Ленин в свое время, в 1922 году, исходя из своих представлений о том, что есть селяне, есть рабочие, он решил эту сельскохозяйственную Украину разбавить русскими промышленными территориями, где было очень много рабочих. Это как раз была Донецко-Криворожская республика.

То есть это было чисто политическое решение, но эту самобытность промышленный Донбасс сохранил в себе в составе СССР и тем более в составе нынешней Украины, потому что, когда Украина вышла из состава СССР, мы с вами видели все время, что Донбасс голосовал иначе, чем центральные области Украины. И это не потому, что они думают иначе, а потому, что у них иная идентичность. Эта идентичность Донецко-Криворожской республики сохранилась за эти десятилетия, поэтому, когда люди на территориях Донбасса, которые мы на сегодняшний день называем ДНР и ЛНР, голосовали иначе, они потом иначе отнеслись и к тем геополитическим попыткам Украины войти в НАТО, Евросоюз, уничтожить русский язык.

«Главный посыл Путина для Украины остался между строк»: соцсети о статье российского президента © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

- Последует ли реакция Киева?

— Я думаю, что сейчас они немножко в шоке, потому что вчера господин Зеленский был в Берлине и на фоне появления этой статьи, и в частности тезиса о Донбассе, ему было сказано со стороны канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель о том, что Минские соглашения надо исполнять и, более того, нужно имплементировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая определяет логистику действий, то, думаю, им сейчас надо переварить это дело.

Спорить с историей очень сложно — о том, как двигались границы, а в части идеологических посылов президента — там надо или отвечать серьезно, или промолчать. Но пока им сказать, очевидно, нечего. Будут думать. Но что-то скажут.