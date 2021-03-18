Олигархи Украины готовы воевать друг с другом, вступать в альянсы с Западом, но в итоге они все в целом проигрывают, считает политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», Владимира Зеленского на ближайших выборах готовы поддержать 27%. Месяцем ранее его рейтинг составлял 23%. Как утверждают социологи, популярность Юрия Бойко из «Оппозиционной платформы — За жизнь» просела с 20 до 17%.

- Алексей, считается, что в украинском обществе есть так называемый запрос на сильную руку. С этим ли связан рост электоральных симпатий украинцев к действующему президенту Владимиру Зеленскому, который усилил давление на своих политических оппонентов в лице того же Виктора Медведчука?

— Я не думаю, что в обществе есть запрос на сильную руку. Это некорректное использование социологических данных. Есть запрос на порядок, но нет запроса на то, чтобы гражданские, экономические, политические и другие права граждан сокращали. Эти дискуссии инспирируются тем, что на Украине есть запрос на активную социальную политику, на государство, которое обеспечивает граждан социальными программами.

Социологи Украины успокаивают: Зеленский по-прежнему на коне © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. Популярности его образа способствовало то, что он смог организовать социальные программы, а не то, что политик позволяет себе усиливать энтропию в обществе, вводя внесудебные санкционные механизмы.

Я абсолютно не согласен с тем, что в Украине есть запрос на сильную руку. Если бы это было так, то праворадикальные ультранационалистические партии с их культом вождя и так далее взяли верх. Но этого нет.

- В одном из недавних интервью нашему изданию вы говорили, что Зеленский стремится занять нишу Петра Порошенко, хотя там большая конкуренция среди правых политиков. Зачем это нужно президенту, ведь он таким образом теряет свои центристские позиции?

— Дело в том, что он их и так теряет. Зеленский теряет поддержку широких социальных слоев, потому что нельзя вечно обещать и ничего не делать. Нельзя говорить, что я поддерживаю право граждан Украины говорить на разных языках, в том числе на русском, но не менять законодательство. Разрыв между словами и делами не может быть вечным.

Зеленский начал активно терять своего избирателя, который увидел, что он меняет политику, которую вел пятый президент (Петр Порошенко).

Свою роль в том, что Зеленский стал копировать стиль и форму Порошенко, сыграли его политтехнологи, которые сказали, что, даже когда Порошенко ввел непопулярные антиобщественные инициативы, он смог набрать до 25% на выборах и получить свою партию. Значит, нужно постараться отобрать у Порошенко его же нишу. А с учетом того, что у Порошенко высокий антирейтинг, он не будет большим конкурентом.

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Мы увидели только первую часть сериала в рамках СНБО, но будет и вторая часть, ближе к осени, когда эти санкционные моменты захлебнутся. Думаю, будут решения судов, которые будут отменять эти вещи. Власть, предъявив обвинения, не может юридически их подтвердить. Все это еще вылезет.

- Вы также говорили, что Запад пытается ослабить влияние олигарха Коломойского на Зеленского. Поддержит ли Зеленский санкции против олигарха и что получит взамен?

— Власть не решилась вводить санкции против Коломойского на данный момент. Более того, мы видим, как власть пытается предложить американцам другое: смотрите, мы выгнали Дубинского из фракции, начали вести расследование по поводу Приватбанка и так далее. То есть пытаются заменить Коломойского другой активностью. Но американцы вряд ли на это купятся. Им нужно, чтобы Зеленский реально показал, что разрывает с олигархом решительным образом. А пока я не вижу, что Зеленский переходит в жесткую оппозицию к Коломойскому. Видимо, есть какие-то моменты, которые их продолжают связывать.

- А в чем состоит план США в отношении украинских олигархов? Заместить их транснациональными компаниями?

— В длительной перспективе да. Деолигархизировать Украину, чтобы расчистить поле для транснациональных корпораций, чтобы ключевые высоты в экономике принадлежали иностранцам. Это произошло в некоторых восточноевропейских странах, например, в Польше.

Первый пошел: большая охота на Коломойского

- Согласны ли вы с тем, что в «Слуге народа» наступил раскол, из-за чего партии придется вступить в коалицию с другими политическими силами. В числе кандидатов на союз со «слугами народа» называют партию Юлии Тимошенко. Возможен ли такой альянс?

— Вся история по поводу коалиции с «Батькивщиной» отчасти связана с тем, что у Зеленского до конца не знают, как будет реагировать группа Коломойского на историю с Дубинским. Они до конца не знают, как будет реагировать Коломойский. Вдруг он решится на то, чтобы часть депутатов, близких к нему, вышла (из фракции). Мне кажется, что вся дискуссия вокруг коалиции с Тимошенко — это попытка сказать этим депутатам, что у них нет «золотой акции»: выходите, а мы создадим коалицию с Тимошенко, вы будете вне власти.

Это такой блеф. Психологически у Зеленского не готовы к тому, чтобы не иметь однопартийного большинства. Власть готова работать с Тимошенко де-факто, предлагая какие-то моменты по должностям, сферам влияния, но не по формализации коалиционного соглашения.

- На пост премьер-министра прочат Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Насколько велики их шансы занять этот пост?

— У Порошенко нет шансов. Не думаю, что возможен какой-то альянс между «Слугой народа» и Порошенко, они конкуренты на одном электоральном поле, избиратель Порошенко этот альянс вообще не поймет.

Бортник рассказал, кто может стать новым премьером Украины © стрингер

Не уверен, проголосуют ли депутаты от «Слуги народа» за подобные вещи. Саботаж этой идеи будет идти и со стороны самого Кабмина, и со стороны Шмыгаля. В самой власти есть желающие, если Шмыгаль уйдет в отставку, попробовать себя на должности премьера. Почему они должны отдавать эту должность Тимошенко?