Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с заслуженной артисткой Украины, одной из самых красивых дончанок Анной Братусь

Анна Братусь — женщина необыкновенной красоты и потрясающего таланта. Певчая птичка, золотоголосая дончанка, наша дива — как только её ни называют СМИ. Много лет назад она приехала в Донецк и сделала судьбу города своей судьбой. Анна блистает на сценах филармонии и театров, она — наша гордость и радость. Ей посвящают стихи донецкие поэты первого ряда, её нарядам завидуют абсолютно все женщины. В преддверии Международного женского дня я поговорила с прекрасной Анной о том, кто такая «донецкая женщина» и чем она отличается от всех остальных женщин.

- Анна, расскажи о том, какая она — донецкая женщина. Дай ей, а заодно и себе определение. Мы часто слышим о том, что донецкие женщины особенные, но не всегда удаётся сформулировать.

— На мой взгляд, донецкая женщина — это, прежде всего сильная женщина, ведь ни для кого не секрет, что наши женщины раньше работали на шахтах и заводах рука об руку с мужчинами. Донецкие женщины сильны духом, они знаю цену труду, знают цену жизни. Наши женщины трудолюбивы, это прекрасные хозяйки, матери, жёны, при этом они всегда стараются хорошо выглядеть. Донецкая женщина не позволит себе выйти из дому в наглаженной одежде, без макияжа… Даже если она после работы в ночную смену! Донецкая женщина ухожена, красиво одета. Если у неё нет возможности покупать дорогие вещи, она всё равно будет хорошо выглядеть. Не сможет что-то купить,пошьёт самостоятельно! Донецкая женщина прекрасная хозяйка, она щедра и хлебосольна! Если вы придёте к ней в дом, вы это сразу поймёте.

- Донецкая женщина до 2014 года и после: в чём существенное отличие? Или его нет?

— Да, конечно, отличие есть, однозначно, и оно существенное. Не могу сказать, что изменились все, нет, но очень многие люди изменились. И изменения эти в лучшую сторону. До войны все жили, работали, отдыхали, и совершенно не думали о том, что так будет не всегда.2014 год полностью перевернул сознание, жизнь разделилась на «до» и «после». Мы стали по-настоящему ценить жизнь, радоваться каждому дню, сострадать, помогать, задумываться о таких вещах, о которых раньше не думали. До этих событий я абсолютно не интересовалась политикой. Да, я сочувствовала тем странам, где была война, конфликты, но я не понимала, почему это происходит, и даже не пыталась понять. Но, когда беда пришла в наш дом, я стала изучать этот вопрос, старалась понять суть происходящего.

В 2014 году родилась моя младшая дочь, я не спала сутками, постоянно читала новости из разных источников, анализировала. Тогда я уехала из Донецка, но моя душа всегда была здесь. Вернулась домой, когда уже не было таких сильных обстрелов, и город возвращался к более-менее нормальной жизни. Теперь мне многое понятно, поэтому я в своём родном городе.

- Анна, ты наша донецкая дива. Страстные преданные поклонники, бесконечные потрясающие цветы, подарки. И всё это на фоне войны. Кажется, что и недоброжелателей у тебя нет. Тебе словно бы всё прощается: и красота, и талант. Так ли это?

— Дивой себя не считаю. Мне просто очень нравится петь, это моя жизнь, моя судьба, это то, без чего не могу жить. Пою везде и всегда, даже когда голос устаёт и надо бы помолчать, всё равно рот не закрывается (Улыбается). Мне очень приятно, что на мои концерты ходят люди, что им нравится моё творчество, мне посвящают стихи и песни, дарят цветы, которые я обожаю. И, конечно, для артиста это самая большая награда. Если идут на твои концерты, значит, ты нужен! Меня любят люди, и я тоже отдаю им свою любовь. Но естественно есть и недоброжелатели, это, как правило, те женщины, которых раздражает мой успех, но я уже научилась не реагировать на них.

- Анна, ты мама двух дочек. Расскажи о том, как ты воспитываешь девочек.

— Совмещать профессию мамы и артистки довольно сложно. Работа мамы круглосуточная, так как бывают бессонные ночи, переживания и т.д., но, несмотря на это, ты должен всегда быть в форме и «в голосе», ведь сцена — это огромная ответственность! Для меня главный принцип в воспитании — это личный пример. Ведь дети, как губки, всё впитывают, поэтому то, что ты в них заложишь, то и получишь. Наши главные инвестиции — это воспитание и образование детей. Я стараюсь их занять по максимуму. Мои девочки занимаются музыкой, спортом, танцами, рисованием, изучают английский язык. Конечно, мои дочери часто ходят на концерты в филармонию, слушают классическую музыку. Но самое главное для меня, чтобы мои дети выросли хорошими людьми!

- Анна, расскажи секреты своей женственности и красоты. Занимаешься ли спортом? Придерживаешься ли диеты?

— Секретов нет, на самом деле всё просто — я люблю людей, и у меня красивые родители. Моё глубокое убеждение, что природа и гены, которые заложены в человеке, — это первостепенно. Конечно, трудиться и поддерживать красоту нужно обязательно. Но всё же, то, что дал Господь Бог — это самое главное! Я занимаюсь фитнесом и йогой, летом много плаваю и хожу в горы, зимой катаюсь на лыжах, стараюсь не есть жирное, сладкое и мучное. Учу много текстов на разных языках, изучаю итальянский, и, естественно, пою каждый день. Кстати, недавно прочла, что пение очень полезно для здоровья! Поэтому я счастлива, что занимаюсь любимым, ещё и полезным делом! Делом всей моей жизни!