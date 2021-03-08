Кажется, все люди делятся на тех, кто работает по призванию и тех, кто пришёл в профессию мало того, что случайно, так ещё и спустя годы не смог полюбить свою работу и считают часы до конца унылого рабочего дня. Татьяну Чекину я знаю давно, она совсем не похожа на человека, который не любит свою работу

Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с заместителем директора Донецкой республиканской библиотека для молодёжи Татьяной Чекиной.

Если бы я совершенно точно не знала, что маленькая Танечка родилась в роддоме, я могла бы предположить, что она просто появилась на белый свет в библиотеке, поэтому так любит её. Сколько же в Татьяне задора и огня, она всё время что-то придумывает. Несколько раз я приглашала её к себе в вуз, я видела, как она завлекает в свои библиотечные сети, как крючкует младые и, увы, чаще не читающие, чем читающие умы, как переманивает их на свою светлую сторону.

В преддверии Международного женского дня я поговорила с Татьяной о том, как «рождаются» библиотекари, что такое женская литература и о том, чем отличаются дончанки от всех остальных женщин.

- Татьяна, мне всегда было интересно, как люди становятся библиотекарями. Вами вообще рождаются или всё же становятся? Расскажите, как начиналась Ваша работа. Когда Вы пришли в библиотеку? Как поняли, что будете библиотекарем?

— «Молодёжка» мне сразу понравилась. Впервые я попала сюда на экскурсию студенткой библиотечного отделения Донецкого училища культуры. Мы посещали разные библиотеки города, но юношеская — так она раньше называлась — мне сразу понравилась домашней обстановкой, камерностью и, одновременно, какой-то деловитостью. В читальном зале был слышен гул голосов, звук перелистываемых страниц, смех, причём библиотекари шумели больше, чем читатели. К сожалению, не было вакансий, но мне, в конце концов, улыбнулась удача, и меня взяли в сектор досуга, отдел, в котором раньше никто не хотел работать. В нём я проработала более двадцати лет.

А в профессию попала случайно. Когда поступала на библиотечное отделение, и мысли не было, что останусь в профессии. Постепенно я всё больше включалась в своё дело и теперь, кажется, настолько с ним срослась, что вне библиотеки себя не представляю. Мне нравится возможность постоянного развития, непрерывного образования, творческая самореализация. Всё время находишься в поиске, стремишься вовлечь в работу библиотеки друзей и родственников, ищешь людей, родственных по духу. И если вы думаете, что библиотека — это только место, где книжки выдают, то приходите к нам, и убедитесь, что библиотека — это целый мир.

- Была у Вас в библиотеке неоднократно! Подтверждаю! Татьяна, как Вы считаете, чем отличается донецкая женщина от всех других женщин?

— Дончанки отличаются силой характера, стойкостью к любым трудностям и несомненным жизнелюбием. При этом они умеют всегда отлично выглядеть, держать в порядке дом и всё успевать на работе. В общем, дают фору многим героиням фильмов о супергероях.

- Татьяна, какие поэты-женщины сегодня востребованы Вашими читателями. Как и раньше Цветаева и Ахматова? Или всё же полку прибыло?

— Творчество Анны Ахматовой и Марины Цветаевой по-прежнему вне конкуренции. В последние шесть-семь лет неуклонно растет спрос на произведения современных авторов, в том числе донецких. Самое часто запрашиваемое произведение — поэма «Шахтерская дочь» Анны Ревякиной.

- Ого! Я не знала этого! Спасибо! Женская поэзия или женская проза, или женская литература — как считаете, не обидно ли это? Женскость — это вообще маркер какого уровня?

— Мне кажется, женская литература наряду с детской или мужской — это просто деление по интересам и особенностям восприятия. Это нормально, что женщинам, предположим, больше нравится читать о чувствах и отношениях, детям — о волшебстве, а мужчинам — о бизнесе (что, кстати, тоже очень условно). В этом плане определение «женская литература» — нейтральное, на мой взгляд. Когда женской литературой огульно называют все розово-сентиментальное — да, тут можно немного и обидеться. Всё-таки женщины — существа с очень разносторонними интересами. Но в целом литература — это для всех, она выше и глубже половых различий, мне кажется. Поэтому, например, классику мы не делим на ту, что нравится мужчинам, и ту, что нравится женщинам.