Закрываются книжные магазины, издательства лишились прибыли, писатели теряют работу. И это хорошо, потому что книжные магазины пытались зарабатывать не на обороте, а на огромной наценке, считает российский писатель Александр Гриценко

Об этом руководитель Интернационального Союза писателей Александр Гриценко рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр, я недавно делал интервью с писателем Владимиром Видеманном, живущим в Лондоне, о COVID-19. Он считает, что помимо безусловно отрицательных моментов пандемия имела и имеет и положительные моменты. Интересна ваша точка зрения как писателя, пишущего в том числе и фантастику, какая есть польза человечеству и России от COVID-19?

— Прежде всего, такие катастрофы подталкивают людей переосмыслить ценности. Человек часто живет так, как будто он бессмертен, он откладывает жизнь на потом, копит деньги и в конце концов умирает. Всем кажется, что мы идем к какому-то чуду и стабильности, но, возможно, мы двигаемся к катастрофе.

Пандемия показала, насколько современное человечество, при всем прогрессе, не защищено. COVID-19 свалил многие экономические процессы в пропасть, и тут польза, потому что подтолкни падающего, для того чтобы очистить пространство для нового.

Например, я очень рад, что закрываются некоторые книжные магазины, сжимаются торговые книжные сети, издательства лишились прибыли, писатели теряют работу. Это очень хорошо, потому что книжные магазины пытались зарабатывать не на обороте, а на огромной наценке, книжные сети не только ставили запредельные цены, но еще и были настоящими диктаторами рынка, издательства думали только о привлечении прибыли, завалили магазины низкосортной литературой и этим отучили людей читать, писатели считали, что их призвание только сочинять, а все остальное должны делать мифические литературные агенты, издатели, продюсеры. Оказалось, что никто никому ничего не должен. И теперь писатели, которым были все должны, остались без работы.

На освободившееся место приходит новое поколение, ориентированное на электронную книгу, на создание личного бренда. Интересная жизнь начинается.

- А была ли польза для вас?

— Например, то, что Литературные курсы имени А. П. Чехова, на которых я преподаю 11 лет, ушли на дистанционное обучение, очень помогло.

Я не только преподаватель, но и администратор, теперь я могу привлекать педагогов из разных стран мира. Это можно было сделать и раньше, но стереотипы мешали. COVID-19 дал толчок для креатива. Даже когда пандемия закончится, симбиоз очного и заочного обучения останется.

- Но многие говорят, что дистанционное обучение плохо….

— Это все из разряда бормотания нулевых о том, что писать рассказы и стихи на компьютере нельзя, нужно писать ручкой: так как только при писании ручкой тексты насыщаются энергетикой. Я отвечал, что тогда еще лучше ставить палочкой на глиняной табличке клинья, так еще больше энергетики будет. Это все от ограниченности среднестатистического человека, его инертности, нежелания развиваться, отсутствия критического мышления, этим страдают даже образованные люди.

По поводу дистанционного образования — детей, наверно, учить так сложнее, но людей взрослых, которые знают, что хотят, очень даже можно. И теперь мне не нужно везти Майкла Суэнвика из Нью-Йорка, чтобы он прочитал лекцию о литературных агентах США, он это делает через вебинарную комнату. Затрат в десятки раз меньше, а уникальность информации та же самая.

Многие фестивали в этом году прошли удаленно, даже Франкфуртскую книжную ярмарку провели онлайн. И это тоже дает возможность донести информацию от большего количества спикеров широкой аудитории. Часто писатель не может приехать, а теперь он подключается у себя в квартире и общается с читателями. Это очень удобно.

Московская международная книжная ярмарка проходила в Манеже, но многие писатели не поехали из-за COVID-19. И вот я наблюдал, как собирался обычный зал людей, а писатель, например Дина Рубина, выходила в эфир из Израиля, ее изображение выводили на большой экран, она рассказывала, ей задавали вопросы. Это очень удобно.

Мне, как организатору подобных мероприятий, это очень помогает. Вот, например, 18-20 декабря Интернациональный Союз писателей проведет «Большой онлайн-фестиваль». Мы соединили в огромном проекте три фестиваля, которые не смогли провести из-за COVID-19: фестиваль фантастики «Аэлита», международный фестиваль им. А. С. Пушкина и конкурс «Новый сказ» им. П. П. Бажова. На «Большом онлайн-фестивале» будут спикеры из разных стран и городов. У меня бы никогда не хватило бюджета всех их привезти в одно место. А теперь мы получили супернасыщенную, интересную, уникальную программу. Кстати, приглашаю. Подробности на сайте ИСП.

- Вы активно пишущий писатель, у вас есть ученики, вы учите молодых авторов писать, активно сотрудничаете с издательствами. Есть ли сейчас запрос на литературу и сценарии, связанные с COVID-19? И что в этой теме интересно для писателя?

— Как правило, серьезные произведения о сложных событиях выходят позже, нужно время, чтобы осмыслить. Сейчас востребованы комедии. Мы еще находимся во всем этом, поэтому, чтобы не сойти с ума, нам нужно смеяться.

Выходят сборники рассказов и стихов, которые посвящены ковиду. Например, один такой проект осуществляет поэт и культуртрегер Стефания Данилова — «Антология эпохи коронавируса». Очень интересный опыт. И, конечно, фильм «Птица в клетке», премьера уже состоялась 11 декабря, в России она будет только в январе. Это фильм о волне COVID-19 в 2024 году. Пока я видел только отрицательные рецензии, мол, режиссер и продюсер Майкл Бей захотел на горячей теме заработать денег, но фильм получился плохой.

Для писателя всегда интересны катастрофы, потому что они меняют людей: вчерашний герой становится злодеем, а унылый хлюпик совершает подвиг. Пандемия — это возможность для писателя сделать некое большое философское обобщение. Мы все-таки куда движемся? И что такое наше существование? Для чего это все? Подобные вопросы волновали человечество с начала времен, и теперь можно чуть приблизиться к ответу.

- Как вы считаете, российские власти в целом справились с пандемией? Что вас впечатлило, а что не понравилось?

— Я веду большую переписку с коллегами из США, Западной Европы, Великобритании. У меня появилось впечатление, что, например, в Англии вообще людей заболевших COVID-19 не лечили.

Если у тебя появлялись симптомы, то тебе рекомендовали оставаться дома: выживешь, значит, хорошо, нет — на все воля божья. И это на фоне того, как в России люди протестовали, что их в стационары забирали, лечили, следили за их изоляцией.

Мне европейские коллеги говорили, что они завидуют! Что мы живем в раю! Я много путешествовал и понял, что хорошая медицина в Европе — это красивый миф. По крайней мере, доступная хорошая медицина. В России смогли вовремя мобилизоваться, принять меры. Но ничего еще не закончилось.

- Вы считаете, что человечество переходит на удаленку? Ждет ли планету «хуторизация» и рассасывание больших мегаполисов?

— На удаленку многие передут, это выгодно и работникам, и работодателям. Рассосутся мегаполисы, если только на исторический период, временно, чтобы вернуться, и произойдет это в неблизком будущем. И потом, смотря где. В России вот есть место, в США есть место, а Европа компактная, там просто рассасываться некуда.

Если человечество продолжит расти, то мегамегаполисы — наше будущее. Но отдельные личности, группы людей уже сейчас предпочитают загородный образ жизни. Если коммуникации есть, то жить можно где угодно. Работать и жить. Я считаю, что в недалеком будущем будет всплеск интереса к загородной недвижимости, потому что есть такой миф, что в деревне лучше, здоровее и полезнее, и если не ходить на работу каждый день, то почему бы не уехать?

Но потом городские жители столкнутся со всеми «прелестями» загородной жизни, и многие из них вернутся в человейники, потому что в квартире жизнь во много раз проще. Я вот почти никогда не сидел в офисе, поэтому успел пожить за городом и вернуться. Я хорошо понимаю, о чем говорю.