Опыт 2020 года показал, что остановка производства благоприятно влияет на экологическую ситуацию Земли. То же самое можно сказать, в известной степени, и о социальной ситуации. Почти прекратился городской терроризм. Стихли, за редким исключением, военные конфликты, говорит писатель из Лондона Владимир Видеманн

- Владимир, Британия, по-вашему, справилась с пандемией и с ее последствиями. Под «справилась» я имею в виду сохранение жизни британцев, решение проблем экономики и финансов?

— Ну как справилась? Нет в мире такой страны, которая бы справилась. Пока что успешнее всех действует Китай. Там уже и вакцина готова. Правда, готова она и в России, и в Британии. Сейчас идет соперничество за приоритет, но это — чистый бизнес и политика: кто первый громче крикнет — того и тапочки.

О последствиях пока можно рассуждать чисто теоретически, поскольку до конца самой эпидемии еще очень далеко, чего бы там ни говорили.

- Как пандемия отразилась на рейтингах правящей партии и премьера Великобритании? Джонсон и консерваторы вышли из этой ситуации победителями или проигравшими?

— Премьер и правящая партия как раз стараются использовать для поднятия своих рейтингов эту самую британскую вакцину, объясняя, что не будь Брекзита — не было бы и вакцины. Ее разработки завязли бы в бюрократической трясине еврорегуляций.

Это, конечно, риторика, но, как говорится, не бывает дыма без огня. По факту вакцинации Британия сейчас лидирует среди западных стран. Уже начали колоть! Правда, что там колят на камеру — никто толком не знает. Мы же помним «магию пробирки с белым порошком»? Так и здесь…

«Первым мужчиной, получившим дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир». (Би-Би-Си). Правда, вакцину Pfizer/BioNTech придумали и сделали в Германии и США, а производят в Бельгии. Но это уже детали… Писатель Владимир Видеманн: Всеобщее вакцинирование грозит подорвать естественный иммунитет человечества © из личного архива Владимира Видеманна

- Британцы готовы к бунту как европейцы против ограничений, связанных с ковидом?

— Да, бунтуют. Хороший повод для гиперактивных активистов выйти на улицу. Но я не думаю, что здесь не дойдет до серьезных эксцессов. Все-таки британцы — северная нация, достаточно хладнокровная. Не французы!

- Вы как опытный антиглобалист можете сказать: нанесла ли пандемия удар по глобализму? Или ему всё равно альтернативы нет?

— Думаю, нанесла. Но пока не ясно, очередной ли это нокаут, или уже полный нокдаун? Появились предсказания, что через 10 лет в мире будет не менее 2 миллиардов безработных. В связи с этим растут шансы на введение безусловного базового дохода (БОД).

Хорошо это или плохо? Видимо, все зависит от страны и конкретной суммы такого дохода. Кроме того, уже сейчас обозначилась перспектива оттока населения из крупных городов в сельскую местность. Ведь дистанционно работать с дачного участка куда приятней, чем из городской многоэтажки. Да и народу вокруг поменьше, снижаются риски быть инфицированным. И это — только начало.

По всей видимости, глобализм как таковой в одночасье преодолеть невозможно, но то, что его форматы изменятся, — это очевидно. По крайней мере перестанут расти мегаполисы, сократятся перемещения многомиллионных человеческих масс из страны в страну, а тут еще и альтернативная энергетика на подходе!

- Какие уроки должно вынести человечество из этих событий?

— По поводу таких уроков недавно вышла работа исследователей из Университетского колледжа Лондона, согласно которой массовое сокращение населения ведет к восстановлению лесов и снижению мировых температур.

«60 миллионов человек, что обитали в доколумбовой Америке, нуждались в большом количестве пашен для прокорма. Поэтому, когда они вдруг начали массово умирать, количество занятой посевами земли резко сократилось — на ней попросту стало некому работать.

На место злаков быстро пришел молодой лес, и за 100 лет выросло примерно 518 000 квадратных километров леса. Для сравнения: это десятая часть современных тропических лесов Амазонки, или территория, чуть меньше по площади, чем Техас.

Вся эта растительность нуждалась в огромном количестве CO 2 , который она жадно вытягивала из атмосферы. В результате климат и в самом деле резко стал холоднее!»

Это чисто научные факты, никакой идеологии. Идеология потребуется на стадии широкого внедрения мер по восстановлению природных ресурсов, оздоровлению кормящих человечество ландшафтов.

«Сохраним планету для потомства!» — коротко и ясно. Какими средствами? Пусть ученые поработают серым веществом. А то ведь матушка-природа не дремлет, она весьма изобретательна!

- Станет ли ковид или нечто на него похожее «героем» кинематографа, телесериалов и романов?

— Думаю, непременно станет. Уже сегодня все фильмы и романы, где люди ходят без масок, воспринимаются как инфантильная архаика.

- То тут, то там уже слышны разговоры типа того, что, если бы ковида не было, его нужно было бы выдумать. Согласны?

— В самом деле, благодаря этому вирусу стали разыгрываться сюжеты, о которых давно говорили экологи и антиглобалисты: приостановка производства и торговых грузопотоков, сокращение миграций населения, регионализация общественной жизни и приватизация личного пространства.

Как я уже говорил выше, население мегаполисов начинает постепенно рассасываться: все, кто может, стремятся уехать в сельскую местность, где меньше прямых контактов с окружающими, ниже вероятность инфицирования. И хотя всей этой истории с коронавирусом едва год, она наглядно высветила стоящие перед человечеством новые вызовы, о которых раньше вообще мало кто задумывался.

В самом деле, бесконечный рост материального производства невозможен, как и бесконечный рост работоспособного населения. Невозможно с одного огорода прокормить целый город, нереально четырем поколениям семьи ужиться в однокомнатной квартире. При этом массовая коммуникация, благодаря развитию современных технологий, обретает все более дистанционный характер: деловая и культурная активность, образование и наука, общественные и личные отношения последовательно переходят в режим онлайн.

- Как все это поможет найти ответ на фундаментальный вызов современности: рост населения при одновременном массовом вымирании других видов планетарной жизни, а также в условиях растущей экологической деградации целых макрорегионов?

— Опыт 2020 года показал, что остановка производства благоприятно влияет на экологическую ситуацию Земли. То же самое можно сказать, в известной степени, и о социальной ситуации. Почти прекратился городской терроризм. Стихли, за редким исключением, военные конфликты и уличные беспорядки. Улицы опустели, места массовых собраний закрыты.

Однако, столкнувшись с культурно-потребительским дефицитом, человек начинает открывать для себя разнообразие природных миров — лесных, морских, горных, степных, речных… Народ потянулся назад к природе. Тем более сегодня и в сельской местности можно организовать все блага: свет, связь, горячая вода и космическая антенна. Возможна даже доставка товаров дронами.

Для полного счастья не хватает лишь автономного источника энергии, которой, при современном способе проживания, требуется немало. Многие рассчитывают на овладение технологиями термоядерного синтеза, благодаря чему человечество получит «вечный» источник безопасной энергии практически в неограниченном количестве.

В ином случае — остаются солнце, ветер, вода и невозобновляемое ископаемое топливо, от которого нужно отказываться в долгосрочной перспективе. Ветряки, солнечные батареи, термальные источники и водяные мельницы могут обеспечить по крайней мере энергетический жизненный минимум — до тех пор, пока не будут освоены альтернативные энергоисточники.

По всей вероятности, в ближайшее время начнется процесс обратного захвата людьми природных территорий, из которых их предки уходили жить в города, по мере развития цивилизации. Но возвращение современного человека из города в природу не означает его возвращения к изолированному быту утратившего всякую связь с большим миром автохтона.

Сегодня к жизни на природе возвращается лишь тело человека, тогда как его сознание остается в глобальных информационных сетях, а виртуальное общение постепенно становится нормой.

Снижение интенсивности международных перевозок приведет к деградации системы глобальной логистики, локальные сообщества начнут стремиться к региональной самодостаточности, включая оборонную…