Договор о создании Союзного государства фактически и подразумевает конфедерацию. Однако нужно понимать, что столь высокая степень сближения требует серьезного идеологического основания, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

Александр Лукашенко при поддержке России сумел удержать власть, провел инаугурацию 23 сентября. Однако протесты в Белоруссии продолжаются: акции оппозиции проходят регулярно, наиболее крупные — по выходным дням. То есть фактически политический кризис в стране продолжается.

- Всеволод, на ваш взгляд, может ли реальная интеграция России и Белоруссии, а фактическая реализация Союзного договора, разрешить этот кризис?

— Этот кризис напрямую не связан с белорусско-российскими отношениями, поэтому и "лечить" интеграцией его не получится. Напротив, расставить точки над i в белорусско-российских отношениях можно будет только тогда, когда политическая обстановка в республике прояснится.

- В экспертной среде оптимальным вариантом интеграции называется конфедерация. Вы согласны с этим тезисом?

— Договор о создании Союзного государства фактически и подразумевает конфедерацию. Однако нужно понимать, что столь высокая степень сближения требует серьезного идеологического основания. Таким основанием может быть только идея общерусского единства.

Однако Россия даже не пытается ставить вопрос в таком ключе, а в Белоруссии государственная идеология развивается скорее в сторону ползучего дистанцирования от России и русских. У белорусских элит нет политической воли на столь тесное сближение с Россией, поскольку они опасаются ограничения своего суверенитета в пользу Москвы. И это главный камень преткновения в строительстве Союзного государства.

- Говоря об интеграции, что общего должно быть у Москвы и Минска: единый парламент, единая валюта? Что-то еще?

— Если говорить о конфедеративной модели, то, конечно, она предполагает наличие наднациональных органов, общую валюту, унификацию законодательства. Важным измерением должно быть формирование общего гуманитарного и образовательного пространства. Но пока об этом остаётся только мечтать.

- В случае создания конфедерации России и Белоруссии какой дальнейший политический путь? Могут ли это быть, например, выборы общего парламента на всенародной основе?

— Конфедерация всё-таки предполагает сохранение государственного суверенитета интегрирующихся субъектов, поэтому наднациональные органы в этой системе выполняют скорее координирующие и согласовательные функции. Однако это потребует серьезной перестройки и унификации политических и правовых систем Белоруссии и России.

В принципе конфедерация — довольно неустойчивое и громоздкое образование, которое может быть переходным этапом к более тесному объединению. Но для этого нужна осознанная политическая воля, которая опирается на серьезные мировоззренческие основания (та же общерусская идея). В настоящее время этого не наблюдается.

- На ваш взгляд, можно ли говорить, что Лукашенко уже медлит с реальными реформами и изменениями, которые могут вывести страну из политического кризиса? Если да, почему он это делает? Возможно, опасается грядущего трансфера власти и всячески пытается его отсрочить?

— Да, Лукашенко тянет время и выжидает. Очевидно, что он не хочет ничего менять и психологически не готов принимать мысль о необходимости перемен. Тем более осуществить трансфер на приемлемых для него условиях сейчас будет проблематично.

Думаю, он по возможности будет пытаться заморозить ситуацию и сохранить статус-кво, ограничившись косметическими изменениями. Другой вопрос, позволят ли ему это сделать объективные обстоятельства.