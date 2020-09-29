У Москвы в отношении Донбасса нет другого выхода, кроме как начать фактическую интеграцию народных республик в состав РФ, рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов - Алексей, есть ли у белорусских граждан какое-то представление о том, как живут люди на неподконтрольных территориях Донбасса?

— Я думаю, что у большинства граждан такого представления нет. В российских и в белорусских СМИ (основных источниках информации) эта тема не топовая. Но родственные связи, конечно, остаются, и какая-то информация доходит. Не скажу, что она полная, но, сравнивая ситуацию в Киеве или ДНР/ЛНР, люди какие-то выводы делают.

Понятно, что огромный урон Донбассу нанесла война, это сказывается и на уровне жизни. Белорусы стараются помогать родственникам. Кроме того, многие беженцы переехали в Беларусь, и этот канал коммуникации тоже есть.

В целом понятно, что жизнь там более-менее мирная, хотя, конечно, опасная, обстрелы происходят. Экономические есть трудности. Но, кстати, Беларусь через фирмы-посредники поставляет довольно много продукции и таким образом участвует.

Белорусская позиция по Донбассу в целом миротворческая. Наше руководство постоянно заявляло, что хотело бы умиротворения ситуации на этой территории и готово помогать в этом. Но, конечно, одних наших усилий мало. Многое зависит от крупных держав.

А учитывая, что у нас сейчас отношения с Украиной ухудшаются, я не исключаю, что по экономической, а может, и по иным линиям, у нас какая-то активизация в отношениях с Донбассом пойдет.

- Вы упомянули об экономическом участии Белоруссии, и в связи с этим хотелось бы задать вопрос о Мозырском НПЗ. Его упрекают в том, что он заключил прямые договоренности с ВСУ на поставку нефтепродуктов, а белорусская сторона говорит, что он де-факто контролируется российскими структурами. Кто же в итоге торгует с украинской стороной?

— Около 40% Мозырского НПЗ принадлежит «Славнефти», российской компании. То есть российский капитал там точно есть. Более того, насколько я знаю, в схемах поставок топлива задействованы структуры Виктора Медведчука, близкого к российскому руководству.

Я понимаю эти эмоциональные обвинения, мол, белорусский дизель идет в ВСУ. Но это больше риторика. Россия ведь тоже поставляет топливо на Украину. А куда оно идет? В танки или в комбайны? Этого тоже никто не проверяет.

Военкор Пегов сказал, что сделают ВСУ в Донбассе, если Москва будет слишком активна в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

- Сейчас много говорится о важности минской переговорной площадки для урегулирования конфликта. А есть у вас понимание, кого и с кем мы в конечном итоге собираемся помирить?

— Мы-то заинтересованы в выполнении Минских соглашений. Это основное, вокруг чего идет диалог на Минской площадке. Но мы видим, что позиция Украины сегодня деструктивная. Они всячески пытаются избежать выполнения Минских соглашений.

Более того, они уже заявляют, что и Минскую площадку нужно закрывать. Они пытаются увильнуть от Минских соглашений. Я думаю, что Минские соглашения стратегически долго не просуществуют, нужно какое-то другое соглашение искать.

- Сейчас прогнозируется, что поскольку Киев не собирается выполнять Минские соглашения, то Россия будет де-факто инкорпорировать ДНР/ЛНР в свое пространство. Насколько ей это удастся?

— Это уже фактически началось с выдачей российских паспортов. Другого выхода не остается. Если отдать эти территории Украине, то опять возобновятся боевые действия, это всем очевидно. Россия интегрирует их теми методами, которые она может применять, и это логично.

- Один из основателей ДНР Александр Бородай ранее сравнил народные республики Донбасса с шалашом, где заблудившийся в лесу человек переживает бурю, но который, как его ни улучшай, никогда не сможет стать отдельной квартирой. Действительно ли местные власти делают все возможное в плане государственного строительства и социально-экономического развития?

Наталья Никонорова: ДНР твёрдо стоит на пути интеграции с РФ, независимо от реализации Минских соглашений © из личного архива Натальи Никоноровой

- А как вам идея о Донбассе как о втором Гонконге, о котором бы одинаково заботились и Москва, и Киев?

— Я к этому скептически отношусь. Я не считаю, что украинское руководство способно на такое. Там те же военные во многом не контролируются политической властью. Для этого должны обе стороны договориться и предоставить гарантии безопасности. Но этого нет.

- ДНР/ЛНР как часть Союзного государства. Насколько это осуществимо?

— Если Россия интегрирует эти республики, в том числе официально, то в этом случае начнется обсуждение легального взаимодействия с ними. Я также считаю, что после событий в Беларуси вопрос признания Крыма тоже будет продвигаться. И в целом отношения Минска с Украиной будут другими. Это открывает возможности для коммуникаций и с республиками Донбасса, и с Крымом.