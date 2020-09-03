Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений
Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
- Андрей Владимирович, после слов зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина о предоставлении особого статуса Донбассу и всеобщей амнистии глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что это заявление — личная позиция Фокина, а не позиция Офиса Зеленского. На ваш взгляд, действительно ли это просто личная позиция Фокина?

— Я думаю, что Фокин, будучи, несмотря на возраст, человеком при ясной памяти и в здравом уме (я читал его интервью), судя по всему, отталкивался от тех бесед, которые, наверняка, имел при назначении на должность.

И вполне закономерно, что Фокин получил пятидневку ненависти от «партии войны», точнее от «партии ни войны, ни мира». Это не первый раз: мы имели историю с [экс-советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, создателем Национальной платформы примирения и единства Сергеем] Сивохо. Я думаю, что свои заявления и позиции Сивохо тоже формировал, отталкиваясь от того, о чем он договаривался.

- О чем говорит такая тенденция, когда какие-то политические деятели делают заявления на основании позиции Офиса президента, а ОПУ потом от этого открещивается?

— Это просто очень четко показывает, как работают эти пресловутые «красные линии»: хотят одного, хотят действительно мирного урегулирования и, возможно, имплементации Минских соглашений, но нет политического ресурса и достаточно воли для того, чтобы это реализовать. Как украинская сторона вела переговорный процесс при [экс-президенте Петре] Порошенко? «Что наше, то наше, а о вашем поговорим».

С такой позицией трудно рассчитывать на прогресс в переговорах, поскольку переговоры — это всегда поиск какого-то компромисса, а бескомпромиссность позиции украинской стороны привела Минские соглашения в тупик. Вопрос миссии [председателя украинской делегации в ТКГ Леонида] Кравчука и Фокина — насколько долго удастся отодвинуть публичное признание того, что процесс зашел в тупик.

- Вы упомянули «красные линии», на которые в очередной раз также сослался Ермак, отметив, что за них Зеленский не зайдет. Действительно ли президент не пойдет на смещение «красных линий» ни при каких условиях?

Андрей Золотарев. Биографическая справка
Андрей Золотарев. Биографическая справка
© скриншот с видео "UKRLIFE.TV"
- Если будет политическая поддержка или хотя бы с точки зрения международных партнеров будут достаточно крепкие тылы, то вполне, поскольку неизбежно придется говорить. И тут вариант Зеленскому признать факт этого тупика — это, по сути, дефолт по одной из базовых его политических позиций —  по миру.

Тем более сейчас это меньше всего надо на фоне избирательной кампании в местные органы власти. Весь дефолт по этой позиции может аукнуться очень серьезными электоральными потерями. Поэтому будут, скорее всего, до осени [тянуть], а там попытаются что-то переиграть.

- Что значит «крепкие тылы»  со стороны международных партнеров? То есть по сути тем же США, Германии и Франции даже нет необходимости каким-то образом, грубо говоря, принуждать Киев к исполнению политической части «Минска»?

— Уже не раз со стороны Берлина получали сигнал о том, что Минские соглашения и так называемая «формула Штайнмайера» являются единственным вариантом мирного урегулирования и базовым международно признанным вариантом. Но подписывались Минские соглашения Порошенко в банальном расчете потянуть время: подписал, а там то ли шах, то ли ишак сдохнет.

Теперь с этим наследием Порошенко приходится иметь дело Зеленскому. Я не раз говорил, что позицию украинской стороны сейчас по простоте душевной выдал на-гора [министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей] Резников: «мы не может отказаться от выполнения Минских соглашений, но и не можем их выполнить».

- Что должно произойти, чтобы Киев все-таки смог?

— Должен измениться либо какой-то стратегический баланс, либо внутриполитический в Украине, чтобы Зеленский таки выполнил вот эту старую максиму из римского права — Pacta sunt servanda — «договоры должны выполняться». Потому что в Париже он договорился о выполнении по сути «формулы Штайнмайера».    