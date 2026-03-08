https://ukraina.ru/20260308/1041216971.html

"Вокруг Булгакова": Бегемот

"Вокруг Булгакова": Бегемот

1 марта в России празднуется день кошки. Котиков любят почти все. Именно потому кот Бегемот, пусть и размером с борова, считается самым милым персонажем свиты Воланда. Он же котик! У него лапки! А если он голову Бенгальскому оторвал, так это ж в шутку, не со зла! И он сразу назад её… прикотячил. Но, понятно, не всё так просто...

Почему кот – БегемотОбычно представителем хтонических сил в окружении Воланда считается Гелла, которую ради этого производят в олицетворения богини Хель (в германо-скандинавской мифологии – повелительница мира мёртвых). Но это не так. Гелла – нечисть привычная и глубоко домашняя. Обычный неупокоенный труп, который терроризирует, в основном, родственников и соседей.А вот Бегемот – настоящая, со знаком библейского качества, ветхозаветная хтонь: "вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол; вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья; это — верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой" (Иов 40:10-19). Это одно из двух библейских чудовищ наряду с Левиафаном.Гиппопотама начали называть бегемотом в XVIII веке, хотя вообще еврейское b'hemot значит "животные". Это именно множественное число – так подчёркивается его безразмерность.Не знаем, читал ли Булгаков "Крокодила" Корнея Чуковского (скорее всего читал), но просто просятся слова из этого произведения: "некоторые думают, будто Гиппопотам и Бегемот – одно и то же. Это неверно. Бегемот – аптекарь, а Гиппопотам – царь". Булгаковский Бегемот не аптекарь (сестрой милосердия из аптеки прикинулся Азазелло), но уж точно и не гиппопотам. Хотя… Не все знают, но гиппопотамы считаются одними из самых опасных животных в Африке, уступая, может быть, только крокодилам и мухам цеце.В средневековых бестиариях бегемот – демон обжорства. Тут надо вспомнить, что мало не первое занятие Бегемота в "нехорошей квартире" – культурно выпить и закусить. Лиходеев лицезрит его "со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой". Ну а дальше мы видим кулинарные бесчинства на ужине у Волонда ("сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал"), вполне натуральные бесчинства в доме Грибоедова и в торгсине. Современные дьяволопоклонники почитают Бегемота как Великого Виночерпия (он действительно выполняет такую функцию – наливает Маргарите спирт).Демон Бегемот иногда обладает способностью перевоплощения, которую демонстрирует булгаковский Бегемот, предстающий перед нами то в виде кота, то в виде "толстяка в рваной кепке, действительно, немного смахивающего рожей на кота".В книге Михаила Орлова "История сношений человека с дьяволом", с которой много работал Булгаков, демон Бегемот описывается в деле игуменьи Луденского монастыря во Франции Анны Дезанж, жившей в XVII веке. Правда, похож он был не на кота, а на слона.В образе Бегемота прослеживается и родство с Левиафаном, правда скорее не с библейским, а с гоббсовским. У Томаса Гоббса левиафан – это государство. Бегемот же родственник левиафана, но всё же не левиафан. Намёк на это содержится в эпизоде беседы Бегемота с Поплавским – он критикует государственные органы за то, что те выдают паспорта всяким поплавским, но собой их всё же не подменяет. Из всех членов шайки только Бегемот вступает в переговоры с милицией, правда – без особого успеха.Почему Бегемот – кот?Потому что чёрный кот – символ будущего несчастья. Во всяком случае – в нашей культуре (в Великобритании всё строго наоборот, потому что англичанка гадит). Собственно, и появление Бегемота в романе предшествует всяким неприятностей в виде, например, пожаров.Чёрный кот упоминается в демонологической классике – написанном в 1486 году сочинении Генриха Крамера и Якоба Шпренгера "Молот ведьм". В "Молоте…" цитируется рассказ о "неслыханных и невиданных по своей гнусности дел" жителей округа Штединга из буллы папы Григория IX, 1233 года: "по окончании трапезы из стоящей возле стола статуи вылезает чёрный кот, ростом с собаку, он плетётся задом с опущенным хвостом. Кота целуют все наиболее достойные те, которые не имеют права его целовать, получают, однако, прощение от старейшего учителя, который обращается к коту с просьбой о прощении, сопровождающейся заверениями других о готовности слушаться и покоряться всем приказам чёрного кота".Ещё одна цитата из этого сочинения: "видение в образе лягушки, которую иные называют жабой. (…) Иногда жаба бывает натуральной величины, иногда она разрастается до размеров гуся или утки, а временами она величиной в кухонную печь". Помните, когда Маргарита только прибывает на бал, Бегемот находится где-то под кроватью – ищет там шахматного коня, но "вместо него какая-то лягушка попадается"? Так вот это не просто так лягушка – это жаба, которая имеет потенцию нас задавить…Любовь Белозерская считает прототипом Бегемота серого котёнка Флюшку, жившего одно время в квартире на Большой Пироговской и похищенного непосредственно из форточки, где он возлежал. Существует также версия о собаке с такой кличкой, но в доступных источниках мы такую информацию не нашли.Литературовед в штатском Альфред Барков высказал предположение, что прототипом Бегемота был профессиональный пианист Николай Буренин, он же член вооружённого подполья РСДРП (б) "Герман". Гипотезы Баркова чрезмерно оригинальны, но Бегемот отлично управляется с браунингом (очевидно – Browning M1910) и, по мнению Воланда, "стреляет порядочно", хотя демонстрацией своего умения не злоупотребляет."Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны", – ну кому веселить хозяина как не коту?Литературные аллюзииЧаще всего мы видим Бегемота в паре к Коровьевым. Булгаковеды полагают, что тут нашла своё отражение шуточная "легенда о жестоком рыцаре" из повести "Жизнеописание Степана Александровича Лососинова" друга Булгакова, писателя Сергея Заяицкого. Рыцарь этот имеет пажа и обожает отрывать головы у животных. В паре Коровьев-Бегемот головы (2 шт. – конферансье Бенгальского и редактора Берлиоза – отрезанную трамваем и пришитую назад профессором) отрывает паж, а не рыцарь.В описании шахматной партии виден перепев мотивов "Белой гвардии". Бегемот буквально цитирует одного из персонажей ("положение серьёзное, но отнюдь не безнадёжное") и подсказывает развязку: "белый король наконец догадался, чего от него хотят, вдруг стащил с себя мантию, бросил её на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля". Слово "офицер" можно уточнить – майор.Бегемот и другиеСтрого говоря даже в последней редакции романа котов несколько: - собственно Бегемот;- безымянный котёнок, в которого оборачивается берет буфетчика;- многочисленные коты, пострадавшие на фоне слухов о жуликах (вот тут как раз вполне уместно было бы сравнение в жертвами репрессий – завершение романа пришлось на бериевскую реабилитацию).В черновиках 1928-29 годов котов в свите Воланда было несколько.Зайдя в "нехорошую квартиру" буфетчик варьете "увидал кота с бирюзовыми глазами, сидящего на другой подставке. Второй кот оказался в странном месте на карнизе гардины".Позже, по зову Воланда является и Бегемот:"На зов из чёрной пасти камина вылез чёрный кот на толстых, словно дутых лапах и вопросительно остановился."Дрессированный, – подумал буфетчик, – лапы до чего гадкие!"Котёнка из берета в этой версии нет - тут сам берет, после того как буфетчик осенил себя крестным знамением "взыв диким голосом, спрыгнул у него с головы и галопом взвился вверх по лестнице".Однако потом писатель котовье поголовье несколько сократил.P.S.: С 2005 года в театре-музее "Булгаковский дом", который занимает помещение домоуправления на Большой Садовой, 10, живёт чёрный кот по имени Бегемот. Сейчас уже второй (первый ушёл на пенсию в 2018 году). Гуляет по музею и двору, милостиво дозволяет себя гладить (его предшественник делал кусь, ибо нефиг).

