Какую угрозу могут таить в себе американские биолаборатории, расположенные по периметру границ России, в том числе и на территории государств, которые считаются союзниками нашей страны? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

- Богдан Анатольевич, скорее всего, после пандемии коронавируса мироустройство станет другим. Как вы считаете, какие силы извлекают наибольшую политическую и экономическую выгоду из происходящего?

— Вопрос, конечно, неоднозначный, но прежде всего это структуры, которые обладают ресурсами. Это могут быть структуры в виде государств, обладающих золотовалютными резервами, ресурсами в виде нефти, газа и так далее, а могут быть структуры в виде кредитно-финансовых организаций, например, МВФ.

«Быть союзником и «мостом» одновременно невозможно». Безпалько о выборе, перед которым стоит Белоруссия © РИА Новости, Нина Зотина

Естественно, также возрастет роль тех олигархических структур, которые тоже обладают ресурсами и будут оказывать влияние как на правительства, так и на другие структуры. Вот те, кто если не выиграет, то более успешно преодолеет пандемию.

- Как бы вы оценили деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этих условиях? Эта организация действительно выполняет свою задачу или служит инструментом в чьих-то руках?

— Я бы уподобил Всемирную организацию здравоохранения мячу, по которому бьют с разных сторон. С одной стороны, эта организация призвана охранять здоровье, с другой, на нее оказывают сильнейшее давление все, вплоть до таких политиков, как президент Белоруссии Лукашенко.

То есть, по большому счету, я думал, что она будет реформирована, и она должна быть готова к разворачиванию не одной такой пандемии, а к каким-то глобальным катаклизмам в области здравоохранения. Оказалось, что ВОЗ сейчас не совсем к ним готова.

- Можно ли уже сейчас спрогнозировать, какими в будущем станут отношения между государством и отдельной личностью, учитывая, что власти достаточно жестко следят за тем, чтобы граждане сидели дома во время карантина? Не превратится ли мир в глобальный цифровой концлагерь?

— У многих такие опасения есть, в основном у обывателей, но, думаю, опасаться этого пока рано. Дело в том, что и без всякой пандемии можно успешно превратить мир в цифровой концлагерь.

До пандемии ряд банков ввел биометрическую регистрацию. То есть человеку не требуются документы, требуется лишь предъявить свое лицо. Конечно, все эти процессы усилятся благодаря пандемии, может, где-то ускорятся, но приведут ли они именно к такому результату, сказать невозможно.

В Китае система глобальной слежки развивалась независимо от пандемии, ее успешно использовали, чтобы останавливать лиц, уклоняющихся от соблюдения карантина.

Богдан Безпалько объяснил, зачем Россия снабжала белорусскую экономику кредитами и дешевой нефтью © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается США, то там люди будут протестовать против подобного рода навязываемых им средств контроля. Но в целом точный прогноз не может дать никто, пока что можно сказать, что эти инструменты были опробованы и, возможно, где-то усилятся в результате пандемии.

Их использовали для предотвращения роста пандемии, что будет дальше, сказать пока невозможно.

- Сейчас в ученом сообществе идут жаркие споры, переходящие в политическую плоскость, об искусственном или лабораторном происхождении коронавируса. Как вы относитесь к подобного рода теориям?

— Вполне допускаю, что это мог быть искусственно созданный вирус. Доказать это невозможно. Но все средства для того, чтобы создать подобного рода микроорганизмы, вирусы, уже существуют.

Проблема в том, что существует достаточно большое количество биолабораторий, деятельность которых засекречена и которые занимаются непонятно чем. В том числе существует достаточно большое количество лабораторий Лугара (исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара. — Ред.) по периметру наших границ, в том числе и на территории стран, которые мы считаем своими союзниками, — Киргизия, Армения, Казахстан.

Соответственно, следовало бы понять, чем занимаются эти лаборатории. Даже если там не будет создаваться какой-то жесткий вирус, который убивает по несколько тысяч человек в день, а просто будут распространяться уже известные заболевания, причем даже не среди людей, а среди сельскохозяйственных животных, то все равно это может нанести нашей стране большой урон, поставив под вопрос ее продовольственную безопасность.

Политолог Безпалько: От Белоруссии, как члена Союзного государства, мы вправе ожидать большей дружелюбности © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Общаясь с рядом ученых, я слышал от них идеи о создании микроорганизмов, которые могут выкашивать целые ниши населения, целые классы, социальные, например, и так далее.