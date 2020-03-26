Экс-депутат Верховной Рады рассказал изданию Украина.ру, к каким последствиям в политике и экономике Украины, с его точки зрения, приведет эпидемия коронавируса

- Олег Анатольевич, известно, что недавно у Зеленского на совещании побывали главные украинские олигархи — Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. Формально говорили о помощи правительству во время эпидемии коронавируса, но, как утверждают различные анонимные телеграм-каналы, речь шла о распределении сфер влияния…

— Да, правильно. Ахметов получает контроль над родным Донбассом. Коломойский — над Волынской и Запорожской областями, а Пинчук — над родной Днепропетровской областью.

- Можно ли в таком случае говорить о том, что недоразумения, мягко говоря, между Ахметовым и Коломойским в прошлом?

— Конечно, нет. При этом сейчас Ахметов сильно потеснил Коломойского, который еще совсем недавно планировал Ахметова и его бизнес съесть. Но у него ничего не получилось. Ахметов его переиграл.

Смотрите, импорт электроэнергии из России, дешевых угля и электричества прекращен. А это укрепляет бизнес и шахты Ахметова, но бьет по Коломойскому, предприятия которого нуждались в дешевой электроэнергии. Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Сейчас у Ахметова также свой премьер Денис Шмыгаль. Все прогнозируют, что будет и свой министр по ТЭКу Иван Плачков.

И еще — Зеленский сейчас наглядно продемонстрировал, что похоронил свой предвыборный лозунг отстранить олигархов от власти. Сейчас он несколько отодвинул Коломойского, чтобы придвинуть к себе Ахметова.

- Коронавирус как-то скажется на ослаблении контроля центра над регионами?

— Несомненно, велика вероятность того, что это может произойти. Тут нужно добавить, что к децентрализации Украины вообще могут приложить руку олигархи. Получив контроль над областями, они постараются всеми правдами и неправдами выбить себе еще и контроль над местной властью, получив разрешение ставить своих губернаторов, их замов, прокуроров и силовиков.

Если это произойдет, то будет означать попросту ползучую федерализацию Украины. Формально она, конечно, будет унитарной, а вот фактически — федеральной.

- Как эпидемия коронавируса отразится на политике и экономике Украины? Военные патрули на улицах и усиленный Аваков. Эксперты о режиме ЧП на Украине © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

— Самым печальным образом. Сейчас обсуждается вопрос о введении чрезвычайного положения. Если оно будет введено, то будет означать фактически установление авторитарного режима Авакова, которому будут помогать украинские националисты. Это также будет означать еще большее усиление Ахметова, который находится в союзнических отношениях с Аваковым.

Аваков ведь еще 22 марта выступил с планом выхода из кризиса, который похож на тот, который озвучивал депутат Александр Дубинский, неформальный спикер Коломойского. Тут и объявление дефолта, и запрет вывоза валюты из страны, и дополнительная эмиссия. И введение ЧП.

Что касается экономики, то в таких условиях предприятия смогут продержаться несколько месяцев, а потом все рухнет, и начнутся голодные бунты.

Не надо забывать и того, что гастарбайтеры стали возвращаться в Украину. Раньше они переводили в страну около 12 млрд долларов в год. Страна лишится этих доходов. К тому же, приехав в Украину, они сразу же пополнят отряд безработных.

Надо также понимать, что Украина неспособна рассчитаться по долгам. Напомню, ее государственный долг составил уже 70 млрд долларов, а корпоративный — 120 млрд долларов. В этой ситуации лучшим выходом было бы объявление дефолта.

Если будет объявлен дефолт и землю можно будет уже покупать, то она будет скуплена за копейки.

- Почему Украина фактически не готова отразить эпидемию коронавируса? Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— Да потому, что все прогнило, везде воровство и коррупция. Разве можно вот с таким багажом эффективно бороться с коронавирусом.

Чтобы все было максимально наглядно, приведу такой показательный пример.

На складах Госрезерва были позиции, на которых нельзя было сделать никакого гешефта. В частности, медицинские маски, большая часть которых хранилась еще с советских времен. Ситуацию я хорошо знаю, потому что, будучи депутатом Верховной Рады, инспектировал склады Госрезерва.

Так вот, эти советские маски были очень высокого качества. Ими даже можно было останавливать человеческую кровь, если свернуть их в два слоя. Получалось от 36 до 72 волокон на квадратный сантиметр.

Запасов этих уникальных масок было настолько много, что их бы хватило раздать каждому жителю Украины. Запасов было месяца на три. Маски были хорошо пошиты, плотно прилегали к лицу. Их можно было бы использовать повторно, тщательно прогладив горячим утюгом.

Но этих масок уже нет — продали, записав в отходы.