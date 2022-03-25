Министерство обороны РФ продолжает публикацию документов о преступлениях украинских националистов против мирного польского населения. Так, в марте 1944-го почти 100 поляков в селе Могильница были убиты боевиками УПА*, которых на Украине чтят как героев

Село Могильница в Тернопольской области неподалёку от городка Теребовля со времён первого упоминания о нём в 1497 году имело смешанное польско-русинское население.

Больше 200 лет Тернопольщина считается частью Галичины (после Венского конгресса этот регион отошёл к Австрии, которая присоединила его к своей провинции — Королевству Галиции и Владимирии, т. е. Волыни). Однако для поляков и после разделов Речи Посполитой, и после возрождения Польши в1918-м это было Подолье — как западная часть бывшего Подольского воеводства. 75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА* © commons.wikimedia.org, Stanisław i Andrzej Tomczakowie

В 1934 году Могильница стала центом одноимённой сельской гмины (административно-территориальная единица Польши), в которую вошли также сёла Ласковцы, Романовка и Вербовец.

Первые жертвы от рук бандеровцев местное польское население понесло ещё в июле 1941 года, когда украинские националисты убили 6 мирных поляков в Ласковцах и 15 — в самой Могильнице. В августе 1943-го в Моглильнице бандеровцы убили 9 поляков, столько же — в ночь с 5 на 6 октября того же года.

Однако массовый антипольский террор начался во всём регионе в преддверии его освобождения Красной Армией в ходе Проскуровско-Черновицкой операции, начавшейся 4 марта 1944 года.

22 марта 1944 года силами 8-го гвардейского механизированного корпуса (командир — генерал-майор И. Ф. Дремов) 1-й танковой армии были освобождены от нацистов Теребовля и соседние населённые пункты. Однако около 100 поляков села Могильница не дожили до этого буквально несколько дней.

Как сухо сказано в Акте от 25 апреля 1944-го, «установлено, что в период немецкой оккупации с. Могильницы в ночь с 17 на 18 марта 1944 года банда украинско-немецких националистов совершила массовое убийство и ограбление граждан с. Могильницы, главным образом польского населения».

Акт подписали представители 74-го стрелкового корпуса, в том числе капитан медицинской службы Вейцман, а также председатель Могильницкого сельсовета Перлицкий и двое местных жителей — полька Кашталина (так в документе, скорее всего — Каштарында) и украинец Кнатышин (явно Гнатышин). В документе отмечено: Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«25 апреля 1944 года в лесу близ села Могильницы обнаружены 4 ямы с 34 человеческими трупами, 2 ямы с 12 человеческими трупами найдены в селе Могильницы, одна яма с 11 человеческими трупами обнаружена на конском кладбище и одна яма с 38 человеч. трупами в лесу южнее села Могильницы. Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей, зверски замученных граждан с. Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев».

На момент составления Акта удалось точно идентифицировать 49 жертв, все они были местными поляками, а красноармейцев среди жертв было всего двое. Перед эксгумацией явно было проведено следствие, поскольку в документе описан ход резни в Могильнице.

«Банда убийц выламывала двери и окна, они врывались в дома, расстреливали, убивали топорами и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух, после чего трупы грузили на подводы, отвозили и закапывали в ямах. С целью сокрытия своих злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие трупы закапывали в ямах. Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям» — сказано в документе.

В Акте специально отмечено, что «все извлечённые трупы свидетельствуют о варварских, чисто зверских методах умерщвления».

Так, на полуобгоревшем трупе 22-летней Брони Каштарынды были видны следы тяжёлых побоев: череп в области темени проломлен тупым предметом, на шее следы ножевых ударов, правое бедро поломано. Черепа 75-летнего Осипа Оркуша и его 67-летней жены Владиславы были разрублены топором, и в них видны следы перьев от подушек. А 6-месячного Збышка Катарынду перерубили топором, и сложенный пополам труп бросили в яму. При этом в одной из могил обнаружено ведро с кровью — то есть бандиты, чтоб замести следы, собирали человеческую кровь, которая стекала с трупов. 75 лет назад поляки убили сотни украинцев в селе Павлокома © galinfo.com.ua

В польских источниках немного информации о резне в Могильнице в марте 1944-го.

Так, Станислав Журек в «Календаре геноцида» (портал Wolyn.org) и Владислав Кубов в книге «Терроризм на Подолье» (2003) вспоминают о 16-летней Нелле Яницкой, которую сначала массово изнасиловали, а потом методично закололи ножами. А Тадеуш Закарчемный в интервью газете Nasz Dziennik (30 июня 2003-го) рассказал, как погиб его дядя Ян, ветеринар из Млгильницы: «Они пришли и жестоко убили его. Тёте отрезали груди и содрали кожу с головы. Это было чудовищное убийство, которое трудно описать».

Как отметил Владислав Кубов в упомянутой книге, «истребление поляков на Подолье было начато в больших масштабах бандеровцами в 1943-1944 годах.

Это были спланированные убийства, организованные высшими представителями ОУН*-УПА*, СБ ОУН* и местными командирами. Это была не армия и не солдаты, а преступные группировки и бандиты, которые совершали бесчеловечные действия, позоря тем самым собственный народ. Они убивали по приказу сверху организованные заранее отряды ОУН*-УПА*».

Кубов также приводит секретный приказ о запланированном уничтожении польского населения, который впервые опубликовал украинский исследователь Виктор Полищук в книге «Доказательства преступлений ОУН*-УПА*» (Торонто, 2002 г.). «Кто из священников находил в себе мужество не подчиниться бандеровцам, тех в лучшем случае убивали на месте» © Muzeum Historyczne Sanok

«Совершенно секретно. Специальное распоряжение.

Приказываю очистить ваш край от польского элемента и украинско-большевистской агентуры. Чистку следует начать в населенных пунктах с небольшим числом поляков. С этой целью создать в районах боевые группы из наших членов, задачами которых будет ликвидация вышеупомянутых. Более крупные населённые пункты будут очищены от этого элемента воинскими подразделениями (УПА*. — Авт.) даже среди бела дня. Мобилизовать на эту работу всех членов, а также молодежь и женщин.

Выполняйте все инструкции точно и немедленно. Почему вы пренебрегаете этим? Очистку территории надо завершить до нашей Пасхи, чтобы мы могли отпраздновать ее без поляков. Помните, что когда большевики застанут нас с поляками на нашей территории, тогда они всех нас перережут.

Действуйте быстро и разумно. У нас есть конкретные полномочия от немцев в этих вопросах. Никого не щадить, даже в случаях смешанных браков, ляхов из домов вытаскивать, но украинцев и детей в этих домах не ликвидировать.

Напоминаю еще раз, что это нужно сделать до наших праздников. Достаньте все оружие и боеприпасы, потому что они нужны сейчас. Не позволяйте оружию лежать на чердаках, ведь сейчас революция.

ДОСТАТЬ ОРУЖИЕ! СМЕРТЬ ПОЛЯКАМ! СЛАВА ГЕРОЯМ!

6 апреля 1944 г. Орест». УАПЦ по рассекреченным документам ФСБ: между немецкими и украинскими нацистами во имя собственной власти © history-doc.ru

«Орест», или Мирослав Онишкевич, в то время заместитель командующего 2-го военного округа УПА* «Буг», был движим в том числе и личной местью.

Дело в том, что его родной брат, куренной УПА* Тарас Онишкевич «Галайда», погиб 31 марта 1944 года в ходе карательной акции против польского села Остров возле Белза (Львовская область). Бандеровские пропагандисты позже написали, что «вследствие этой операции польская Армия Крайова (АК) потеряла 500 бойцов, а потери УПА* составили 17 человек». При этом подразделения АК в Острове вообще не было, бандеровцы убили в этом селе 76 мирных поляков.

Всего же, по оценкам польского историка Чеслава Блихарского, боевики ОУН*-УПА* на территории нынешней Тернопольской области в 1941-1945 годах убили около 40,5 тысяч мирных поляков, в основном детей, женщин и стариков.

В июле 1944 года Мирослав Онишкевич перешёл линию советско-немецкого фронта и отправился на «Закерзонье» — тогда населённые украинцами и русинами-лемками территории, которые позже отошли Польской народной республике.

Когда после «обмена населением» и Операции «Висла» в регионе остались одни поляки, «Орест» перебрался в окрестности Вроцлава, на бывшие немецкие земли, куда переселили лемков.

В марте 1948 года Онишкевич с охранником был арестован польской полицией, а в мае 1950-го Военный районный суд в Варшаве приговорил «Ореста» к расстрелу. Согласно протоколу, приговор был приведён в исполнение 6 июля 1950 года в тюрьме на Мокотове в Варшаве, тело закопали в безымянной могиле, вероятно, на военном коммунальном кладбище на варшавских Повонзках. День в истории. 12 февраля: ликвидирован главный виновник Волынской резни © commons.wikimedia.org, Folkerman

На судебном процессе в Варшаве Онишкевич заявил:

«Зачитанный акт моего осуждения я понял, обвинения признаю полностью, но не считаю себя виновным, поскольку я исполнял волю своих патриотических убеждений и обязанность украинца, боровшегося за создание Независимого украинского государства. Советский Союз и Польша — это враги украинского народа, и единственным способом создания собственного Украинского государства была вооруженная борьба…»

В 2000 году на доме в селе Угнев (Львовская область), где родились братья Онишкевичи, открыли и освятили мемориальную доску, на которой «Орест» и «Галайда» названы «выдающимися борцами за волю Украины».

Намного раньше, в 1993-м, в селе Могильница была насыпана символическая могила «Борцов за волю Украины», под которыми подразумевали в первую очередь бандеровцев. Памятника убитых ими польским жителям этого села в Могильнице нет.

* организация, запрещенная в Российской Федерации