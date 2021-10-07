Лесной ад. Как закалялась УПА*

В четверг, 7 октября, депутаты Львовского облсовета объявили 2022-й годом Украинской повстанческой армии*. Решение принято к 80-й годовщине её создания. «Мы должны сделать все для того, чтобы все... получили полную информацию о деятельности УПА», - говорится постановлении. Выполняем решение львовских депутатов

Конец 1942 года был моментом перелома во Второй мировой войне. Эпическая битва под Сталинградом изменила ход войны в России, в Африке англичане сумели управиться с войсками Роммеля, на Тихом океане неспешно, но неуклонно выигрывали битву с Японией американцы и их союзники. За этими схватками титанов одно событие осталось практически незамеченным

Однако событие это имело существенные последствия для СССР и даже постсоветской России. На территории западных регионов УССР формировалась Украинская повстанческая армия. Тогда еще никто не мог предсказать, сколько проблем она создаст в будущем. Пламенный герой Михаил Паникаха: от Днепропетровска до Сталинграда © commons.wikimedia.org, Беляев Павел Федорович

В 1942 году среди украинских националистов царили разброд и шатание. Еще недавно они шли за Гитлером, полагая, что нацисты создадут украинское национальное государство. Однако фюрер совершенно не понимал, чем эти недочеловеки лучше прочих. Попытки провозгласить украинское государство вызывали в Берлине в лучшем случае раздражение.

Поначалу националистам пытались найти какое-то место в немецких вооруженных структурах, но к этой идее быстро потеряли интерес — Степан Бандера был арестован уже летом 1941 года, также в лагеря посадили или казнили множество националистов рангом пониже. Боевики, желавшие именно воевать, уже участвовали в карательных операциях против партизан в составе специального полицейского батальона. Однако многие националисты остались на свободе и в оккупации увидели свой шанс.

Одну из первых попыток создать организованную вооруженную группу предпринял Тарас Боровец, взявший псевдоним Бульба.

Этот человек, старый националист, все 30-е годы провел в подполье на территории Польши и СССР. С началом Второй мировой он, как и положено, заделался гитлеровцем и сотрудничал с Абвером. С другими националистами Боровец разошелся, но сумел набрать собственных сторонников. Летом 41-го его отряд обосновался в Полесье. Бесславные ублюдки. Подразделение украинских коллаборационистов «Нахтигаль»

Эти полудикие заболоченные края с редкими деревнями представляли мало интереса для немцев, так что коллаборационистский отряд Бульбы поначалу был им в строку — в этом качестве он более-менее удачно воевал с советскими партизанами, и немцев на контроль медвежьего угла можно было не отвлекать.

Однако Боровец считал себя самостоятельным союзником нацистов, и когда те попробовали перебросить его людей на новое место, Бульба снова ушел в подполье. Летом 42-го Боровец воссоздал свой отряд и уже не выступал на стороне нацистов. Впрочем, его война вообще сводилась главным образом к самообеспечению за счет местных крестьян и эпизодическим стычкам с советскими партизанами, да и с теми Боровец старался при оказии договориться о нейтралитете.

Бульба-Боровец не оставил надежд продать себя немцам подороже и предлагал сформировать корпус аж в 40 тысяч человек, если нацисты признают его дружину в качестве самостоятельной силы. Гитлеру он оказался не нужен, да и с собратьями по украинскому национализму так и не договорился. В общем-то главным преимуществом Бульбы-Боровца был его статус Неуловимого Джо — несколько тысяч скверно вооруженных боевиков, сидящих в схронах посреди девственных лесов северо-запада Украины, были мало кому интересны. Амбиции Боровца слишком мало соответствовали его реальным возможностям.

В конце концов, Бульба отправился на переговоры с немцами и был арестован. Он пережил войну, но его вариант партизанской организации увенчался ничем. Зато этот атаман создал термин «УПА» — «Украинская повстанческая армия». Такую аббревиатуру он использовал аж с 41-го года, когда пытался создать свой «партизанский край». День в истории. 21 августа: Тарас Бульба основал республику в тылу у немцев © Электронная библиотека Украины

Куда более серьезная организация получилась у собственно бандеровцев, т.е. фракции ОУН*, «ушедшей в раскол» вслед за Степаном Бандерой.

Формальной датой создания их вооруженной структуры — «той самой» УПА* — считается 14 октября 1942 года.

Однако это довольно условная дата. Боевики уходили в леса еще до этого. Когда стало понятно, что нацисты не будут создавать Украину, кадры распущенных украинских подразделений составили костяк будущего подполья. Благо, режим оккупации был чрезвычайно жестоким, и для многих крестьян оружие оставалось последним шансом не оказаться в самом низу социальной иерархии.

В течение нескольких месяцев УПА* оформилась как военная организация. Первым ее лидером стал Дмитрий Клячкивский (Клим Савур) — бывший юрист и польский солдат, за несколько лет до войны примкнувший к националистам и едва не расстрелянный русскими, но бежавший из тюрьмы в 41-м.

Клячкивский создал УПА* в классическом виде — с военизированной структурой, разделением по территориальному принципу. Он же привлек в УПА* множество полицаев, дезертировавших от немцев. Организация быстро наполнялась коллаборационистами, имевшими, по крайней мере, базовую боевую подготовку, а в случае с ветеранами «Украинского легиона» или аналогичных частей — еще и опыт войны против партизан. День в истории. 12 февраля: ликвидирован главный виновник Волынской резни © commons.wikimedia.org, Folkerman

К по-настоящему активным действиям новосформированная УПА* перешла уже с начала 1943 года.

К этому моменту от вооруженных организаций на западе Украины рябило в глазах.

Немцы, коллаборационисты, советские партизаны, поляки из Армии Крайовой. Впрочем, не все они стали настоящими противниками для УПА. Столкновения с советскими партизанами были более жесткими, но существенно менее успешными, чем обычно представляли позднейшие апологеты УПА. Советские партизаны имели колоссальный опыт войны в лесах, так что стычки с ними в среднем оканчивались плохо для националистов.

Акции против немцев были редкими и чаще всего либо происходили случайно, либо предпринимались для добычи оружия — разоружали полицейские части, благо, те часто даже не были немецкими — и отнимали провиант.

Немецкие документы фиксируют деятельность отрядов УПА, но на войну, которую вели советские партизаны или польские «аковцы», это было похоже слабо:

«Действия советских банд на Волыни пошли на убыль, за участившиеся нападения на хозяйственные объекты, лесопилки и польские населенные пункты ответственны национально-украинские банды.

Соединение вермахта во время разведывательной операции подверглось нападению превосходящей по силам национально-украинской банды. Два немецких юноши попали в плен, один из них был ранен. Раненому была оказана медицинская помощь. Главарь банды отправил пленных под конвоем в расположение немецких войск. (…) Использовали, а затем пустили в расход. За что в Бабьем яру расстреляли украинских националистов © AP,

Объектами для нападения банд являются важные для освоения территории и снабжения фронта ж/д и автодороги, мосты, хозяйственные объекты, молочные фермы, зернохранилища и предприятия. Разумеется, совершаются нападения и на немцев, оказывающихся на контролируемой бандами территории. Потери в районе Луцка только за одну неделю между 9 и 15 июня составили 25 солдат, 3 представителей администрации, 1 представителя О.Т.

В последнее время национально-украинские банды лишь разоружают солдат вермахта и отпускают их с объяснением, что воюют только против коричневых грабителей и полиции».

Немцы подчеркивали, что националисты всерьез атакуют разве что коллаборационистов, причем сами отряды УПА* сплошь и рядом состоят из дезертировавшего персонала вспомогательной полиции. При этом многие отряды оказывались готовы по-прежнему служить немцам.

Упоминаются даже некие задания, которые давались немцами отрядам УПА. Тем более что как раз в начале 1943 года УПА* начала этническую чистку поляков на Волыни, и для нее было бы проблемой воевать еще и против недавних хозяев. Резня «ляхов» привела к совсем уж неожиданному эффекту: массовому переходу поляков в советские партизанские отряды.

В течение 1943 года запад Украины представлял собой жуткое место даже по меркам Второй мировой войны. Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Несколько лесных армий и оккупанты вели между собой запутанную и невероятно кровавую войну. Поляки были здесь слабейшей стороной, и дело кончилось не только разгромом отрядов АК на западе Украины, но и массовым закланием самих поляков. К слову, нельзя сказать, что АК выступала в белых перчатках. Попытки польского подполья удержаться в Галиции и на Волыни регулярно велись методом «встречного пала», когда уничтожались уже украинские деревни.

Весной и летом 1944 года, когда РККА огнем и мечом прошлась по западу Украины и выбила части вермахта дальше в Европу, украинские националистические отряды уже не были разрозненными группами коллаборационистов, как в первые годы.

Многие боевики воевали уже по несколько лет, причем часто на разных сторонах конфликта, за прошедшие годы УПА* успела отладить организацию и отработать приемы войны в лесах. Тыловые части вермахта и коллаборационистские отряды доставили УПА* достаточно оружия, чтобы воевать годами. К тому же после всего случившегося за эти годы запрещенных приемов для УПА* не существовало.

Красной армии и НКВД предстояла чрезвычайно трудная работа по уничтожению мощной партизанско-террористической группировки.

* организация запрещенная в Российской Федерации