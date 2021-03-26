Полный Суэц. Что было, когда перекрывали канал между Средиземным и Красным морями

В Суэцком канале увеличивается затор из кораблей. Севший на мель 23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given наглухо заблокировал движение в обе стороны и уже спровоцировал очередь из более чем сотни судов. Пока что все усилия по разблокировке канала не принесли результата. И это уже не первая остановка Суэцкого канала

Суэцкий канал останавливался много раз.

Впервые канал между Средиземным и Красным морями построили при фараоне Сенусерте III тридцать восемь веков назад, чтобы можно было возить египетские товары в страну Пунт (ныне — Сомали и Эритрея), а оттуда — слоновую кость и павианов с жирафами. Довольно скоро его засыпало песком, и веками он был неработоспособен. При разных фараонах его восстанавливали, а потом песчаные бури вновь делали эту границу между Африкой и Азией пешеходной. Впрочем, Моисею пришлось решать вопрос переправы с материка на материк иным способом.

И персидские цари, и Птолемеи, и римские императоры чистили эту водную артерию. Одно время она даже именовалась «рекой Траяна». В конце концов, в 776 году халиф Мансур повелел его закопать окончательно. И европейцам, когда они дозрели до океанской торговли, пришлось искать обходной путь в Индию. Колумб приплыл, как известно, не туда, а Васко да Гама открыл путь вокруг Африки на много тысяч километров длиннее.

Ни мамлюки, ни османские власти не решались восстановить канал. Разве что при сыне Роксоланы Селиме II началась разведка местности и подготовка техдокументации, но дальше чертежей и описаний дело не пошло. Всё это так и осталось лежать в архиве великого визиря Мехмета Соколлу. И разработки времён наполеоновского похода в Египет тоже не были воплощены в жизнь, но с ними потом работали более шестидесяти лет, проводя геодезические работы на местности и уточняя то место, где придётся рыть песок.

В 1854 году французский дипломат и предприниматель Фердинанд Мари виконт де Лессепс получил у египетского правителя Мухаммеда Саид-паши, формально считавшегося османским наместником, концессию на строительство Суэцкого канала на льготных условиях. Строительство канала возглавила созданная Лессепсом Всеобщая компания Суэцкого канала.

Египетское правительство получило 44% всех акций, Франция — 53%, и 3% приобрели другие страны. По условиям концессии акционерам полагалось 71% прибылей, Египту — 15%, основателям компании — 10%. Строительство канала началось в апреле 1859 года и продолжалось более десяти лет. На торжества, посвященные открытию водной артерии, был заказан сюрприз для хозяев и зарубежных гостей — опера Джузеппе Верди «Аида».

А дальше наследник Саида Исмаил продал англичанам египетскую долю в канале, и, таким образом, Египет перестал контролировать самый прибыльный актив на своей территории. С тех пор канал работал бесперебойно, несмотря на попытку турецких войск его захватить в 1915 году.

Две мировые войны британцы следили и за судоходством, и за эксплуатацией. В 1952 году потомок Исмаила король Фарук был свергнут, и военное руководство Египта решило вернуть канал.

К 1956 году британские войска были выведены из Египта. Президент (раис) Гамаль Абдель Насер вёл торги с мировыми державами о том, кто предложит самые выгодные условия сотрудничества. Великобритания и Франция отказались строить Асуанскую плотину и не желали продавать акции канала. В Вашингтоне думали и не принимали решение. СССР поначалу вообще не интересовался Ближним Востоком, ведь товарищ Сталин считал арабский мир гнездом мировой реакции.

Советский министр иностранных дел Дмитрий Шепилов в июне 1956 года совершил турне по Ближнему Востоку, посетив Египет, Сирию, Ливан, а также Грецию. Во время переговоров в Египте с президентом Насером дал секретное согласие СССР спонсировать строительство Асуанской плотины. Дмитрий Трофимович, не будучи международником-профессионалом, оказался под впечатлением «фараонского» приёма, который устроил ему египетский раис, и по возвращении в Москву сумел убедить Никиту Хрущёва в форсировании налаживания отношений с арабскими странами в противовес отношениям с Израилем.

Советское руководство закрыло глаза на то, что во время Второй мировой войны практически вся политическая элита стран Ближнего Востока так или иначе сотрудничала с гитлеровской Германией, а сам Насер и его сослуживцы оказывали помощь фельдмаршалу Роммелю.

26 июля президент Египта в своей речи в Александрии заявил о национализации канала в свете необходимости средств для постройки Асуанской плотины, осудив английский империализм в стране и английский же контроль за доходами от судоходного пути, при строительстве которого, по словам Насера, погибло 120 тысяч египтян. Эти речи вызвали всплеск энтузиазма от Касабланки до самой границы Ирака с Ираном.

В октябре 1956 года британский премьер Энтони Иден договорился с французским коллегой Ги Молле о наказании Египта. В союз с ними вступил Израиль, которому политика Насера приносила большие проблемы. С Синайского полуострова и аннексированного Египтом сектора Газа постоянно проводились вылазки террористов.

«За шесть лет после перемирия 1949 года в результате враждебных действий Египта погиб 101 и было ранено 364 израильтянина. Только в 1956 году в результате агрессивных действий Египта было убито 28 израильтян и 127 были ранены», — говорил с трибуны ООН постпред Израиля Абба Эвен.

29 октября израильские войска начали наступления в Газу и на Синай, а два дня спустя британская и французская палубная авиация уничтожила на земле значительную часть египетских самолётов и практически парализовала действия ВВС Египта. В тот же день британские крейсер «Ньюфаундленд» и эсминец «Диана» потопили египетский фрегат «Думьят», а эсминец «Ибрагим эль-Аваль» был повреждён и захвачен совместными усилиями израильских и французских кораблей и израильской авиации неподалёку от побережья Хайфы.

Но только спустя почти неделю, 5 ноября, в районе Порт-Саида был высажен англо-французский десант, который в течение двух суток взял под контроль как сам город, так и значительную часть Суэцкого канала. В его акватории было затоплено несколько кораблей.

И тут оказалось, что интересы СССР и США на Ближнем Востоке совпали.

Сверхдержавы оказались равно заинтересованы в том, чтобы старые колониальные страны покинули эту часть планеты. Товарищ Хрущёв и президент Эйзенхауэр согласованно призвали прекратить боевые действия. Более того, в этой обстановке подавление венгерского мятежа прошло без санкций и серьёзных последствий для СССР.

Канал был частично разрушен, египтяне заблокировали его, затопив 47 различных кораблей, в итоге судоходство было закрыто до 24 апреля 1957 года, пока не было восстановлено под эгидой ООН. И десять лет он проработал без сбоев.

В следующий раз Суэцкий канал остановился во время Шестидневной войны, когда стал линией разделения египетских и израильских войск, а в 1973 году стал зоной боевых действий. Всё это время вплоть до разминирования снова востребованным стал путь вокруг Африки, который в своё время проложил Васко да Гама.

Ежегодный ущерб, наносимый бездействием Суэцкого канала, исчислялся в 4-5 млрд долларов. В 1974 году, после отвода израильских войск из зоны Суэцкого канала, Египет приступил к расчистке, восстановлению и реконструкции канала. Он был разминирован силами 6-го флота США, а в тралении подходов к каналу, в Суэцком заливе, участвовали корабли ВМФ СССР. 5 июня 1975 года Суэцкий канал был вновь открыт для судоходства.

С тех пор его реставрировали и реконструировали, но движение по нему не прерывалось. Ни пески пустыни, ни иностранные войска каналу больше не мешали, даже «Арабская весна» не смогла нарушить ритм работы этого уникального гидротехнического сооружения. И вот такая напасть.