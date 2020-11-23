День в истории. 23 ноября: в Киеве родился «папа» Незнайки

В этот день в 1908 году в семье киевского эстрадного артиста родился один из самых популярных детских советских писателей, чьи книги не теряют своей актуальности и пользуются невероятной популярностью и сейчас. Его имя - Николай Носов - знают все, кто учился в школе в советское время. Ну а придуманный им Незнайка знаком и современным детям.

Коля был вторым ребёнком в семье, старший брат — Пётр, был на полтора года старше. Но мальчишки постоянно играли вместе, шкодили вместе, читать выучились одновременно, и потому в частную гимназию отправились учиться в один класс. Певец рыбаков и одесских контрабандистов. К юбилею Эдуарда Багрицкого © worldofaphorism.ru

Семья жила в небольшом уютном домике в пригородном зелёном дачном городке Ирпень. Это сейчас за время независимости его застроили так, что население его выросло чуть ли не в 4-5 раз, от чего не справляются коммунальные сети и ведущие в Киев дороги в час пик забиты транспортом не хуже центральных улиц украинской столицы. А тогда состоятельные киевляне любили строить здесь фешенебельные дачи. В город постоянно ходил пригородный поезд, на котором старший Носов ездил на работу.

Он любил подольше понежиться в постели, и потому выработал привычку утренний чай пить на ходу. Пока Николай Петрович доходил до калитки, успевал съесть приготовленный женой бутерброд и выпить чай, после чего швырял чашку в специально выкопанную при входе ямку и спешил на вокзал.

Он работал в квартете «Сибирские бродяги». Его участники переодевались в живописное рубище, обували лапти, изображая таёжных арестантов-беглецов, и исполняли популярные в те времена песни: «Дубинушку», недавно «завезённую» Шаляпиным, «Баргузина», «Глухой неведомой тайгою» и другие «Песни тюрьмы и воли» (традиции русского «шансона» имеют очень глубокие корни).

Фигурирующие в песнях Сибирь и Забайкалье были знакомы старшему Носову не понаслышке — он принимал участие в Русско-Японской войне 1904-05 годов и сначала месяц ехал через них из Киева на Дальний Восток, и потом столько же — обратно. Он любил и умел рассказывать своим детям сказки на ночь, и это очень сильно повлияло на судьбу его второго сына — Николая.

Школьные годы Коли пришлись на период сотрясших до основания страну социальных катаклизмов: на Февральскую революцию, Октябрьскую, на появление Украинской Народной республики, Гражданскую войну, на чехарду смены власти, когда Киев попеременно переходил из рук в руки белых, красных, жовто-блакытных, немцев, поляков… «Киев возвращается в состав единой и неделимой России»: как «белые» переиграли «жовто-блакытных» © Public domain

Все эти бурные события обошли большую семью Носовых (помимо Пети и Коли были ещё младшие брат Борис и сестра Лариса) стороной. Зато не обошёл тиф, который за Гражданскую войну на пару с «испанкой» убил людей больше, чем боевые действия. Мать семейства — Варвара Петровна, не могла сдержать слёз, когда никто из её семьи не умер. Носов написал по этому поводу: «Так я узнал, что плакать можно не только от горя».

Чтобы выжить молодому поколению Носовых приходилось работать — Николай с 14 лет продавал газеты, подрабатывал землекопом, косарём. С 1924 года трудился разнорабочим в Ирпене на бетонном заводе, а затем в соседней Буче — на кирпичном.

Но постепенно ситуация в стране налаживалась — наступило время её стремительного развития, время больших возможностей для поколения Николая. Он не знал, за что ему взяться, чему себя посвятить.

В школьные годы Носов мечтал стать музыкантом и играть на скрипке по меньшей мере, как Паганини… или вроде того. Однако так не получалось, и скрипку Николай вскоре забросил — увлёкся химией, стал всерьёз готовиться к поступлению на химический факультет Киевского политехнического института. Однако перед самым поступлением вдруг передумал и в 1927 году поступил в Киевский художественный институт.

Уже будучи студентом, он всерьёз увлёкся фотографией, и добился своего перевода в Московский институт кинематографии — нынешний знаменитый ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). День в истории. 13 октября: родился первый знаменитый сатирик-одессит

После окончания в 1932 году учёбы Николай Николаевич год работал на Московской студии «Совкино» режиссёром по производству художественных мультипликационных фильмов, а потом перешёл на студию научных и учебных фильмов, где проработал более 20 лет, пока в 1952 году окончательно не ушёл на литературные «хлеба».

Хоть Носов и занимался творческим делом, его пытливой натуре всё же хотелось какой-то значительной деятельности, и писательство для этого казалось более чем подходящим, но никак не удавалось найти свою «тему», пока не подрос сын Пётр.

Николай Николаевич «…увидел детство не в тумане далёкого прошлого (с чем, казалось, уже распростился окончательно и навсегда), а в непосредственной близости. Признаюсь, волшебная эта страна удивила меня, а творчество, как сказал один умный художник, начинается с удивления. Я увидел в ребёнке то, чего не замечал раньше и чего, мне казалось, не замечали и другие. Отсюда — желание показать увиденное мною другим, желание писать о детях и для детей».

Первый его рассказ «Затейники» опубликовали в детском журнале «Мурзилка» № 9 за 1938 год. После этого произведения Носова регулярно публиковались не только в «Мурзилке», но и в «Затейнике», «Костре», в газете «Пионерская правда», выходили в издательстве «Детгиз» и др.

Вскоре началась война, и Носов приступил к выпуску учебных материалов для танкистов.

В 1943 году ему довелось снимать фильм «Планетарные трансмиссии в танках», в котором «принимал участие» полученный по ленд-лизу британский танк «Черчилль». Во время съёмок возникла проблема — танк никак не хотел разворачиваться на месте. Механик-водитель не успел хорошо освоить импортную технику, и, тихо чертыхаясь, дёргал за непривычный штурвал — советские-то танки управлялись более привычными рычагами. День в истории. 10 июля: в Одессе родилась племянница Троцкого, ставшая лауреатом Сталинской премии © РИА Новости, Давид Шоломович | Перейти в фотобанк

Носов попросил, чтобы его пустили в отделение управления танком, понаблюдал за потугами взопревшего мехвода, а затем дал ему пару дельных советов, благодаря которым танк тут же послушно развернулся. Присутствовавшие на съёмочной площадке танкисты сначала со скепсисом отнеслись к что-то «строящему» из себя «гражданскому», но когда тот так легко и непринуждённо помог им разобраться в сложном для них механизме, сразу зауважали.

Дело в том, что Носову уже доводилось снимать учебные фильмы о британских гусеничной технике, и он знал эту её особенность.

За проявленную на съёмках самоотверженность Николая Николаевича наградили орденом Красной Звезды со следующей формулировкой: «т. Носов Н. Н. работает в качестве режиссера на студии «Воентехфильм» с 1932 года. За время своей работы т. Носов, показывая высокое мастерство в своей работе, выдвинулся в ряды лучших режиссеров студии.

т. Носов автор-постановщик учебного фильма „Планетарные трансмиссии в танках". Фильм этот является лучшим из выпущенных студией в 1943 году. Фильм принят вне существующих оценок качества Комитетом по делам кинематографии при СНК СССР.

т. Носов в работе над этим фильмом проявил образцы подлинного трудового героизма, по несколько суток не покидал производство, стараясь в наикратчайший срок выполнить свою работу. День в истории. 28 января в Одессе родился знаменитый советский писатель, который сражался за Новороссию © РИА Новости, Александр Невежин | Перейти в фотобанк

Даже будучи совершенно больным и едва держась на ногах, т. Носов не прекращал работ по фильму. Его нельзя было заставить уйти с производства домой».

Занимаясь своей основной работой, Николай Николаевич не забывал о писательстве: увидели свет его новые рассказы «Мишкина каша», «Дружок», «Огородники»… В них нет войны, но она незримо присутствует — у главных героев нет отцов, одни мамы — все мужчины на войне. Последний рассказ цикла, написанный в конце 1944 года, Носов назвал «Тут-тук-тук». Такое же название получила и вышедшая в 1945-м году его первая книжка — сборник рассказов.

В 1952 году Носов получил Сталинскую премию III-й степени за повесть «Витя Малеев в школе и дома». Она позволила ему оставить работу и полностью погрузиться в писательство.

В результате увидели свет произведения с его самым известным героем — «Незнайкой». Сначала появилась сказка «Винтик, Шпунтик и пылесос». Потом Николай Николаевич написал свою знаменитую трилогию — повести «Приключения Незнайки и его друзей» (1953-1954), «Незнайка в Солнечном городе» (1958) и «Незнайка на Луне» (1964-1965). За неё в 1969 году его наградили Государственная премией РСФСР имени Н. К. Крупской а двумя годами ранее в связи с 50-летием Советской власти за заслуги в развитии советской литературы наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Первый иллюстратор «Незнайки» Алексей Михайлович Лаптев создал знакомый всем нам с детства образ этого героя, после чего он уже более полувека не сходит со страниц детских книжек, газет, журналов, с экранов телевизоров, по которым постоянно «крутят» мультфильмы, созданные по мотивам знаменитой трилогии. Родился в Киеве у отца-махновца. К 90-летию главного Бармалея Советского Союза © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Сократ детской советской литературы, описавший собственный образ светлого коммунистического будущего в «Незнайке в Солнечном городе» и тёмный образ капиталистического «прошлого» в «Незнайке на Луне», Николай Николаевич всё-таки остался в стороне от политики.

Может именно поэтому даже в донельзя заполитизированном современном Киеве ни у кого не возникло возражений, когда в 2018 году в Святошинском районе (самом близком к его родному Ирпеню) в честь писателя назвали одну из новых улиц. Вот он-то воистину этого достоин.