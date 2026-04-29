https://ukraina.ru/20260429/na-ukraine-poyavilis-gruppy-mstiteley-sobirayutsya-napadat-na-ttsk-1078431515.html

На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК

Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов заявил, что на Украине население формирует группы, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования ТЦК. Об этом он 29 апреля сообщил российским информагентствам

2026-04-29T11:27

новости

украина

тцк

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075774032_84:0:859:436_1920x0_80_0_0_7dd718f8e6b72c8857401ca0bdcce471.jpg

По его словам, такие объединения создаются для того, чтобы находить представителей ТЦК и "наказывать" их за отправку людей на фронт."Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. Человек идет, его взяли и отправили [в армию сотрудники ТЦК]. И сейчас [в ответ этим действиям] группируются люди, чтобы их [сотрудников ТЦК] поймать и "наказать" на месте", — сказал он пленный Кадунов.Он подчеркнул, что случаи принудительной мобилизации вызывают недовольство среди населения, что и приводит к подобным действиям. Он также заявил, что лично испытывает агрессию к сотрудникам ТЦК, мобилизовавшим его.По данным агентства, Кадунов ранее был судим и неоднократно отбывал наказание за кражи. В ряды ВСУ он был мобилизован в январе 2026 года.Мнение украинских властей: В Верховной раде заявили, что украинцам нельзя давать оружие из-за проблем с ТЦК

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

