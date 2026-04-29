На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК
На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК
На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК - 29.04.2026 Украина.ру
На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК
Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов заявил, что на Украине население формирует группы, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования ТЦК. Об этом он 29 апреля сообщил российским информагентствам
2026-04-29T11:27
2026-04-29T11:27
По его словам, такие объединения создаются для того, чтобы находить представителей ТЦК и "наказывать" их за отправку людей на фронт."Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. Человек идет, его взяли и отправили [в армию сотрудники ТЦК]. И сейчас [в ответ этим действиям] группируются люди, чтобы их [сотрудников ТЦК] поймать и "наказать" на месте", — сказал он пленный Кадунов.Он подчеркнул, что случаи принудительной мобилизации вызывают недовольство среди населения, что и приводит к подобным действиям. Он также заявил, что лично испытывает агрессию к сотрудникам ТЦК, мобилизовавшим его.По данным агентства, Кадунов ранее был судим и неоднократно отбывал наказание за кражи. В ряды ВСУ он был мобилизован в январе 2026 года.Мнение украинских властей: В Верховной раде заявили, что украинцам нельзя давать оружие из-за проблем с ТЦК
На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК

11:27 29.04.2026
 
Взятый в плен военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов заявил, что на Украине население формирует группы, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования ТЦК. Об этом он 29 апреля сообщил российским информагентствам
По его словам, такие объединения создаются для того, чтобы находить представителей ТЦК и "наказывать" их за отправку людей на фронт.
"Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. Человек идет, его взяли и отправили [в армию сотрудники ТЦК]. И сейчас [в ответ этим действиям] группируются люди, чтобы их [сотрудников ТЦК] поймать и "наказать" на месте", — сказал он пленный Кадунов.
Он подчеркнул, что случаи принудительной мобилизации вызывают недовольство среди населения, что и приводит к подобным действиям. Он также заявил, что лично испытывает агрессию к сотрудникам ТЦК, мобилизовавшим его.
По данным агентства, Кадунов ранее был судим и неоднократно отбывал наказание за кражи. В ряды ВСУ он был мобилизован в январе 2026 года.
Мнение украинских властей: В Верховной раде заявили, что украинцам нельзя давать оружие из-за проблем с ТЦК
