На уходящей неделе на Западной Украины началось новое массированное «наступление» на русскую культуру. Главным врагом был объявлен Александр Пушкин, однако другим русским писателям тоже досталось

Костюмы Brioni и бронированная Audi А8 как «гуманитарная помощь»

Разрешение ввозить на территорию Украины различную «гуманитарную помощь» и грузы для вооружённых формирований без всяких разрешений с неизбежностью привело к массовым нарушениям. Безусловно, самым громким пока является скандал в Одессе, где руководитель Одесской таможни Заколодяжный согласно постановлению Кабмина «О передаче имущества Вооружённым силам» передал без таможенного оформления вроде как на нужды 122-й одесской бригады Территориальной обороны крупную партию брендовой одежды и обуви — в частности, костюмы Brioni, Versace, Chanel, Armani и куртки и джинсы Louis Vitton, Prada, Hugo Boss. Но и на Западной Украине «чудес» с подобными грузами хватает. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Так, 7 апреля во Львовской области задержали исполняющего обязанности мэра одного из городов — его подозревают в том, что он пытался продать волонтерам бесплатно полученный из Финляндии автобус. Об этом сообщили в прокуратуре области. По данным следствия, чиновник потребовал и получил 100 тысяч гривен неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, который городские власти получили бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи. Задержали и. о. мэра после получения всей суммы.

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (контрабанда), ч. 3 ст. 368 (принятие или предложение неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, арестовать и отстранить от занимаемой должности. В Государственном бюро расследований (ГБР) уточнили, что и.о. мэра, по их информации, требовал деньги от волонтера за передачу автобуса Volvo военным. Деньги получала сообщница чиновника.

В горсовете города Пустомыты признали, что задержанный — первый заместитель Пустомытовского городского головы Андрей Лукив. «На время проведения расследования первый заместитель городского головы будет отстранен от работы. Пустомытовский городской совет надеется на объективное расследование со стороны правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

В тот же день соучредитель благотворительной организации Razom for Ukraine Любовь Шипович сообщила, что Госбюро расследований пытается конфисковать груз, который волонтёры везут из-за границы для «украинских защитников». Правда, груз оказался весьма специфическим: 200 новеньких планшетов, потребность в которых Шипович так и не обосновала.

«На пропускном пункте Шегини представитель ГБР (а именно Алексей Демкив, ГБР Львов) пытается конфисковать 200 планшетов, которые наш водитель везет для воинских частей со всеми сопроводительными документами согласно постановлению правительства о гуманитарном грузе. Старается забрать "по поручению Львовской областной военной администрации". Правда, в той же администрации нас уверяют, что никаких поручений не давали. Никаких документов представитель ГБР не хочет показывать. Таможенники молча отходят в сторону, говорят, что это не их дело», — рассказала Шипович. Западная Украина за минувшую неделю: Госпитали от Израиля и США, борьба с русским духом и битва за горсовет в Мукачево © коллаж Украина.Ру

Об этом волонтёры сообщили в полицию, СБУ и ГБР, однако реакции долгое время не было. «Вот так и происходит, пока кто-то защищает восточную, южную и северную границы, ГБР бесстрашно защищает западную границу от гуманитарных грузов. И им плевать, что Razom for Ukraine передали в Украину помощи уже более чем на 10 миллионов долларов, что в нескольких странах сотни волонтеров по 15 часов в день без выходных собирают средства, покупают, сортируют, возят через границы, провозят в военные части туда, куда те же ГБР вряд ли согласились бы ехать. И вместо того, чтобы довезти груз и уже распределять его на военные части, наши волонтеры в Украине воюют с доблестным ГБР. Но мы победим и их, и вместе с нашими военными орками с востока тоже», — пафосно написала лейб-волонтёр в одной из социальных сетей.

В комментариях под её постом опытные пользователи сразу же сообщили: дело на этом КПП привычное, платишь 500 долларов — и машина с «гуманитарной помощью» проходит без всякой проверки. Правда, подчинённые Шипович явно не платили, учитывая тесные связи Razom for Ukraine с киевскими властями и Западом. К ночи планшеты, марка и спецификация которых неизвестна, без уплаты каких-либо пошлин и налогов пропустили на Украину.

Как пропустили пару дней назад бронированный автомобиль Audi A8 заявленной стоимостью 50 тысяч долларов вроде как на нужды добровольческого формирования в селе Подгайцы Волынской области. Вот только ввёз автомобиль местный аграрный барон Михаил Смолка, известный не военными достижениями, а громкими судебными процессами. В них заявителями на бесплатное получение земли становились покойники, наркоманы, алкоголики и спортсмены спортклуба «Воин», который возглавляет Смолка. Также деятельность предпринимателя тесно связана с импортными и экспортными операциями — видимо, поэтому дарителем недешевой Audi выступила Ассоциация перевозчиков и импортеров транспортных средств. Водителям расширили права, бирки для детей, тайны ЕС, газ в рублях, Западная Украина забирает бронежилеты. Хроника событий на Украине на 17:00 23 марта © REUTERS, Mykola Tymchenko

По словам главы Подгайцевской общины Юрия Семенюка, там созданы целых три подразделения территориальной обороны. Одно под кураторством сельского совета, ещё одно возглавляет бывший начальник полиции Волынской области Петр Шпига, а третьим руководит упомянутый Михаил Смолка, для которого и пригнали бронированную легковушку. «Невозможно понять, для чего выдавать авто и бронежилеты терробороновцам, стоящим фактически у себя дома, в то время, когда не все военные на передовой снабжены бронезащитой» — отметили журналисты волынского телеканала «Аверс».

Враг украинского народа Александр Пушкин

На уходящей неделе в нескольких областях Западной Украины началось новое массированное «наступление» на русскую культуру. Главным врагом был объявлен Александр Пушкин, однако другим русским писателям тоже досталось.

Так, 7 апреля в Мукачево на Закарпатье демонтировали памятник Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы в центре города, носившей его имя. Это произошло буквально сразу же после того, как на заседании исполнительного комитета городского совета Мукачево приняли решение о «демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения».

«В Мукачево избавляются от российско-имперского прошлого — в городе был проведен демонтаж бюста Пушкина и носившей его имя мемориальной доски со школы №1» — говорится в сообщении пресс-службы горсовета. Отмечается, что демонтажем и хранением памятников занимается управление городского хозяйства. «Коммунальному предприятию поручено обеспечить их хранение. Напомним, что в Мукачево первая школа отказывается от присвоенного имени А. С. Пушкина», — подчёркнуто в сообщении. А управление образования, культуры, молодежи и спорта Мукачевского горсовета работает над отказом от юридического лица, которое раньше использовала школа. На Украине объявили «дерусификацию»: снесен бюст Пушкина © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Мукачівська міська рада

Кроме того, мэр Мукачево Андрей Балога, которого ныне пытается отправить в отставку губернатор Закарпатья Виктор Микита, объявил, что в городе и входящих в общину Мукачево сёлах переименуют десятки улиц, скверов, площадей и переулков. Речь идет о смене около 90 топонимов, связанных с русскими и советскими деятелями политики, литературы и искусства. По словам градоначальника, соответствующую инициативу уже одобрили на комиссии по сохранению исторического наследия.

А 8 апреля уже депутаты городского совета Ужгорода решили демонтировать памятник Пушкину. «За» проголосовали 26 из 30 присутствовавших на сессии депутатов. Об этом сообщил депутат горсовета Виталий Глагола. Также депутаты поддержали жителей города, которые обратились к депутатам с требованием переименовать улицы и скверы города, названные в честь российских деятелей.

«Многие улицы Ужгорода названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусств, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общего общероссийского и общесоветского культурного пространства. Лев Толстой никогда не был на Закарпатье и никогда не писал об Ужгороде, однако в его честь названа одна из центральных улиц города» — написал Глагола в одной из социальных сетей. Отмечу, что Степан Бандера тоже никогда в Ужгороде не бывал и не писал про него, но улица имени этого нацистского коллаборациониста в городе есть.

Примечательно, что за день до того, как было принято решение о демонтаже памятника Пушкину в Ужгороде, он стал жертвой вандалов. Они сбили надпись с постамента и баллончиком с краской написали на нём «Джо Дассен». В местных СМИ это назвали «переоформлением памятника» и «неожиданным стрит-артом». Напомню, против людей, обливших краской памятник Степану Бандере в Тернополе, открыто уголовное производство по статье «государственная измена», им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

При этом памятник Пушкину в центре Тернополя также, скорее всего, демонтируют. С таким требованием в очередной раз выступил депутат Тернопольского областного совета Боглан Яциковский. Он ещё в 2016 году опубликовал соответствующую петицию, которая собрала необходимое количество голосов для рассмотрения на сессии Тернопольского городского совета, однако тогда депутаты её проигнорировали. Ныне же Яциковского поддержала жена председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко — Марьяна, которая является депутатом Тернопольского горсовета. Она уже зарегистрировала проект решения «О демонтаже памятника А.С. Пушкину в Тернополе». «Я уверена, что городской голова Сергей Надал и все депутаты Тернопольского городского совета единогласно поддержат мой проект решения!» — заявила Марьяна Головко.

В Ровно памятника Пушкину нет, но тут местный краевед Николай Бендюк требует переименовать улицы, «на которых русские чувствуют себя как дома». «И конечно же, все памятники, стелы и прочие русско-советские знаки должны исчезнуть с наших улиц вместе с русским языком» — требует Бендюк. Местные СМИ опубликовали подготовленным им список улиц с «москальскими корнями» в Ровно, среди которых не только улица Пушкина, но также Блока, Бородина, Вавилова, Верещагина, Герцена, Глинки, Есенина и даже Жуковского, который организовал выкуп Тараса Шевченка из крепостничества. А 7 апреля в холле Ровенской областной библиотеки со стен были сняты все барельефы русских классиков.