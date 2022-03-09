Западные политики заверяют Украину в поддержке, демонстративно расширяют санкции против РФ, тем самым вредя самим себе, однако государства-члены НАТО не решаются оказать Киеву реальную военную помощь. Вместо этого они перекладывает ответственность за принятие решений друг на друга, а также ждут итогов переговоров глав МИД РФ и Украины в Турции

США и Польша боятся признать отказ НАТО в помощи Украине

После заявления госсекретарь США Энтони Блинкена о возможности дальнейшей военной помощи Варшаве (как сообщило издание The Wall Street Journal, речь шла о передаче американских истребителей F-16), если та согласится отдать свои истребители МиГ-29 Украине, МИД Польши объявил о готовности отправить самолёты на немецкую авиабазу Рамштайн для дальнейшей передачи в распоряжение США.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал важное замечание: «Мы не согласились самостоятельно поставлять самолёты (Украине — ред.). Такое серьёзное решение должно быть принято всей НАТО. Сейчас это решение в руках НАТО, в руках американцев». Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину © vk.com, Конрад Ренкас

Он подчеркнул, что Варшава стремится помогать Киеву, но «без дополнительных провокаций, шагов, которые могли бы обострить ситуацию», а передача истребителей могла бы иметь драматичные последствия. Британское издание Guardian утверждает, что посредством передачи самолётов Штатам Польша надеется снизить риск ответного удара со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении не скрывал своего раздражения позицией западных политиков: «Когда будет решение? Мы ещё раз просим, решайте это быстрее, отправьте нам самолёты».

Впрочем, никто в американской администрации не спешит с решением. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам сказала, что в Белом доме нет однозначного мнения о передаче Киеву МиГ-29. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби 9 марта сказал, что американская сторона не считает предложение Варшавы по самолётам разумным.

«Перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии на Украину, вызывает серьёзную обеспокоенность у всего альянса. Решение о передаче принадлежащих Польше самолётов Украине в конечном счёте остается за польским правительством», — заявил Кирби.

Guardian отмечает, что американские чиновники и военные эксперты скептически относятся к значимости МиГ-29, поскольку у России есть «существенные» зенитно-ракетные комплексы. В свете этого опасения Вашингтона должно вызвать предупреждение официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова о том, что использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российской армии может расцениваться как вовлечение этих государств в вооружённый конфликт. Плевать на украинцев: Нуланд раскрыла главную цель США на Украине © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия не будет поставлять Украине никаких военных самолётов.

Санкционные разногласия Евросоюза

9 марта постоянные представители государств-членов Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, который вступит в силу во второй половине дня после публикации в Официальном журнале ЕС.

«160 человек включены в чёрный список за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Из них 14 бизнесменов, участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ, и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали соглашение о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Донецкой и Луганской народными республиками», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Имена предпринимателей пока не названы, но уже известно, что речь идёт о таких секторах экономики, как металлургия, сельское хозяйство, фармацевтика, телекоммуникации, цифровой сектор.

Кроме того, в список включён Российский морской регистр судоходства и введены ограничения на экспорт в РФ навигационных и морских радиокоммуникационных технологий, новые меры также затронут криптовалюту. Удар по своей администрации. Байден очень рискует, отказываясь от российских энергоресурсов © AP, Patrick Semansky

Досталось не только Москве, но и Минску за поддержку спецоперации по демилитаризации Украины.

«Согласованные меры ограничат предоставление услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям», — сказано в заявлении.

Точку в санкционном противостоянии ставить ещё рано. Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, обсуждение дальнейших ограничительных мер — персональных либо против финансовых учреждений — в отношении РФ продолжится на саммите лидеров ЕС во Франции 10-11 марта. Однако есть вероятность, что согласовать новый пакет санкций будет не так просто из-за разногласий между странами.

«Появляются трещины в отношении перспектив более глубокой интеграции по нескольким направлениям, включая финансирование экономического ответа союза на украинский кризис и формирование общей оборонной политики», — пишет газета Financial Times.

Неоднозначна и позиция по перспективе членства Украины в Евросоюзе: если страны Центральной и Восточной Европы призывают как можно скорее предоставить ей статус кандидата на вступление в ЕС, то развитые экономики союза, прежде всего Германия, Бельгия и Нидерланды, опасаются подогревать ложные ожидания по этому вопросу.

Кроме того, как сообщает информационное агентство Bloomberg, активно препятствует попыткам отключить Сбербанк от международной банковской системы SWIFT и ввести запрет на импорт нефти из России.

Да и в целом страны ЕС выступают за разные темпы снижения зависимости от российских энергоресурсов, рассказывает другой высокопоставленный европейский источник. На видеоконференции, состоявшейся в рамках подготовки к саммиту ЕС во Франции, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил председателя Евросовета Шарля Мишеля, что без газа и нефти из РФ, на которые приходится большая часть поставок в страну, венгерская экономика остановится. Французы в шоке: каждый день осознают все новые последствия антироссийских санкций © REUTERS, Ludovic Marin

Как бы то ни было, Россия введёт ответные санкции, хотя, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад уже сам себе нанёс сокрушительный удар собственными ограничениями.

«Европолитики — они же не про свои страны абсолютно! Они — про когорту чиновников, которая сейчас у власти и которая хочет эту власть приумножать, а это возможно только в определённых условиях. Любые переговоры с их стороны — это тоже пропаганда. Но когда идут ответные санкции от России, у европейцев возникает вопрос, мол, а нас за что?

Посмотрите, как неожиданно изменилась риторика президента Франции Эммануэля Макрона. Когда Париж подсчитал, насколько он зависит от газа и нефти из России, и когда там увидели рост цен, который уже происходит, политики стали понимать, что народ их просто снесёт. Когда в Европе цены на товарных полках увеличатся в два раза к концу года, то у людей возникнет вопрос, мол, а вы точно на Россию, а не на нас наложили санкции?» — заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Долгожданная встреча на турецком побережье

Внимание мировой общественности приковано к предстоящей 10 марта встрече глав внешнеполитических ведомств России и Украины на полях Анталийского дипломатического форума. В преддверии переговоров стороны поделились своими ожиданиями.

«Мы сейчас проводим очень серьёзную работу для того, чтобы максимально эффективно провести их. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но, безусловно, будем выжимать по максимуму.

Мы сильны, уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе — это уже другой вопрос, это зависит в том числе от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры господин Лавров», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, интерес Киева заключается в прекращении огня, освобождении украинских территорий и решении всех гуманитарных вопросов.

С чем в Анталию летит российский министр, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: Сергей Лавров выступит на специальной сессии форума с речью, посвящённой ситуации в мире и позиции Москвы по актуальным региональным и международным проблемам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу министров иностранных дел России и Украины очень важной и охарактеризовал её как продолжение переговорного процесса, но призвал не забегать вперёд и дождаться результатов. Конвенция Монтрё и вопрос Проливов. Может ли Турция полностью отрезать Черное море © РИА Новости, Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

Большие надежды на встречу глав внешнеполитических ведомств возлагают и турецкие власти. По словам министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу, инициатором переговоров Лаврова и Кулебы выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это предложение он озвучил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Это хороший знак, любые переговоры лучше боевых действий. Следующий высший уровень после министров иностранных дел уже непосредственно президенты. Это более высокий уровень, чем те делегации, которые были представлены в 3 раундах встреч в Белоруссии. Это хорошая возможность для того, чтобы очертить контуры будущих отношений между странами», — заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.