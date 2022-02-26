Неизбежное при проведении боевых действий кровопролитие уже давно можно было бы прекратить, если бы стороны сели за стол переговоров. Однако Киев то сам предлагает разговор с Москвой, то отказывается, ссылаясь на то, что «не устраивают условия»

Ситуация на Украине и вокруг нее остается крайне напряженной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой, план операции РФ возобновился, сегодня днём продвижение основных сил ВС РФ продолжилось. Об этом в 15.42 мск сообщает РИА Новости.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине. «Сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Но из-за позиции Киева переговоры не состоялись.



Госдеп призывал граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну, сообщает посольство США в Минске. Госдеп также советует гражданам США не посещать Белоруссию из-за повышенной напряженности в регионе.



В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежским областям, передает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства. Подробностей пока не сообщается.



По информации Центра общественных связей ФСБ, украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в России.



В Киеве обвиняют Белоруссию в содействии России. Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко направил главе белорусского погранведомства официальное обращение в связи с тем, что, по его мнению, Белоруссия оказывает активную поддержку российской армии.



«К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории Республики Беларусь», — заявил Дейнеко на своей странице в соцсети, прикрепив фотографию своего обращения.



Продолжаются обстрелы на Донбассе. Как сообщил глава администрации Донецка, в результате обстрелов ВСУ поврежден снабжающий город водопровод. В Горловке попали под удар ВСУ коммунальные службы и власти города, прибывшие на место прежнего обстрела. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.



Напряженная ситуация в столице Украины. Комендантский час в Киеве с субботы будет действовать с 17.00 до 8.00, сообщил https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/503322884494708 в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля. Кличко добавил, что все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.



В комментариях к посту мэра спрашивают, как быть собачникам: «четырёхлапым тоже нужно сделать свои дела»?



В Министерстве обороны РФ призвали проверять информацию, касающуюся проведения спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, так как в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях, появляется много выдумок и фейков.



«По мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач констатируем нарастание количества истеричных фейков», — говорится в сообщении военного ведомства.



При этом при всём, транзит российского газа через территорию Украины идёт штатно, передает РИА Новости со ссылкой на информацию «Газпрома». Компания сообщает, что осуществляет подачу газа для транзита через Украину «в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля».