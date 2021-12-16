В последние недели западные СМИ публиковали многочисленные материалы о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В «авангарде» таких публикаций неизменно шли американские и британские медиа. Однако на разных флангах англоязычного политического спектра публикуются и другие мнения

Британская левая газета «Морнинг стар» опубликовала статью «Украина: США и НАТО играют с огнем в своей последней антироссийской кампании».

«Основные СМИ», по мнению газеты, ведут антироссийскую кампанию, которая может привести к военным действиям НАТО против России.

«Если верить этим корпоративным СМИ, «сосредоточение войск» России на её собственной территории у границы с Украиной является доказательством опасности. Они ничего не говорят о том, что американские войска под прикрытием НАТО на самом деле находятся на территории Украины, готовя там правых военных для войны с Россией», — указывает автор статьи.

Эксперт объяснил, почему на самом деле Янукович не стал разгонять Майдан © РИА Новости/Владимир Трефилов

США спровоцировали переворот на Украине против законно избранного президента Виктора Януковича, указывает газета.

Его преступление состояло в том, что он отверг требования ЕС и МВФ о введении режима жёсткой экономии, и вместо этого обратился за экономической помощью к РФ.

Новое правительство, пришедшее к власти в результате переворота, запретило оппозиционные политические партии и поручило известным в стране фашистам руководить полицией и армией в качестве награды за участие в перевороте, говорит далее автор.

Русский язык, являющийся родным для существенной части населения страны, подвергается гонениям. Многие профсоюзные лидеры и политические активисты были убиты. Об этом не пишут основные западные СМИ, а Украина подаётся в них как маяк демократии, возмущается автор.

НАТО нарушил обещание, данное СССР при Горбачеве — депутат бундестага © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«НАТО почти сразу же нарушил этот договор и перебросил войска, в том числе войска США, в такие страны, как Польша, Чехия, Венгрия и другие, которые были частью возглавляемого Советским Союзом Варшавского договора», — говорится в статье.

Россия имеет только одну военную базу за пределами своей территории — в Сирии, указывает автор. В то же время у США более 700 военных баз в мире, многие из которых окружают Россию с разных сторон, отмечает он.

Мир не может позволить НАТО и США проводить свою опасную кампанию против России. Враждебность США и НАТО по отношению к России не выгодна никому, кроме военного и корпоративного лобби, стоящего за столь многими проблемами в мире, подводит итог автор. Владимир Видеманн: Мир стоит на пороге новой гонки вооружений с участием Парижа, Берлина и Москвы © из личного архива Владимира Видеманна

Британский интернет-журнал «Спайкт», характеризуемый многими обозревателями как либертарианский, опубликовал статью «Россия здесь не агрессор».

«Обложка выпуска [британского журнала] New Statesman, вышедшего на прошлой неделе, отлично отражает представление западных СМИ о России: Владимир Путин, с близко нарисованными хитрыми глазками, в одной руке держит земной шар, а другой насылает на него деструктивные силы. Заголовок "Агент хаоса", сопровождающий изображение, не нуждается в дальнейших пояснениях», — рассказывает автор.

Именно так большинство западных СМИ и политических кругов обычно и представляют Россию: как злого демиурга, который пытается перекроить мир в соответствии с собственными злобными замыслами, продолжает он.

Лондонская «Таймс» продолжает пугать своих читателей российским вторжением © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Всё дело в том, что путинская Россия — это дьявольская сила, агент хаоса и войны, экспансионист, агрессивная держава, которая хочет действовать безнаказанно, иронизирует автор, подтверждая затем своё мнение заголовками и цитатами из ведущих западных СМИ.

Западные политики разделяют такое видение России.

С их точки зрения, это иррациональная, вечно агрессивная сила, которая то вмешивается в выборы, то идёт на военные действия, мечтает об имперской экспансии, желает расширяться и сеет хаос. Одновременно западные страны представляются им миролюбивыми, продолжает автор.

«Это простодушный манихейский подход к геополитике. И он преднамеренно скрывает, какую роль в разжигании напряженности в Восточной Европе сыграл сам Запад. На самом деле Россия здесь не главный игрок и, уж конечно, не агент хаоса. Наоборот, всё, что происходит на Украине и вокруг нее, — это продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО», — говорится в статье.

Британский политолог объяснил американцам, почему для РФ неприемлемо членство Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины

Сначала Венгрия, Польша и Чехия, затем Литва, Латвия и Эстония, потом Хорватия и Албания.

А в 2008 году НАТО согласился на вступление туда Грузии и Украины, указывает автор.

Для России такие действия представляли угрозу. Ведь в этом случае НАТО вплотную подошёл бы к российским границам.

Вот почему одна из основных геополитических целей России — сопротивление экспансии НАТО, и присоединение Крыма к РФ это подтверждает, считает журналист.

«В страхах Москвы нет ничего иррационального. Начнём с того, что в последние годы Россия наблюдает за тем, как НАТО наращивает собственную военную мощь в Восточной Европе: размещает международные боевые подразделения в странах Балтии, отправляет военные корабли в Чёрное море, развёртывает вооружение и проводит масштабные военные учения в Польше. Кроме того, альянс постоянно заявляет о своих планах сделать Украину своим членом», — говорится в статье.

Для Москвы это провокация и угроза.

Путин: Россия уважает суверенитет бывших республик СССР, но будет защищать и свои интересы © Пресс-служба Президента РФ / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанк

«Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг неё, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать её», — подытоживает автор статьи в «Спайкт».

Полный перевод статьи опубликован на сайте издания «ИноСМИ»

На то, что действия России вполне рациональны, указал и американский журналист Майк Мидоукрофт, выступая в аудиопрограмме Tac right now, размещённой на сайте консервативного издания «Америкэн консёрватив».

«Я думаю, Путин хочет войны не больше, чем все мы. Он просто хочет сохранить разумную сферу влияния России и получить гарантии, что мы не будем продолжать двигаться на восток каждый раз, когда у нас появляется возможность», — указал он.

Его поддержал выступивший в той же программе коллега Сохраб Ахмари.

Он призвал к реализму в оценке международной ситуации и указал, что западным СМИ необходимо перестать представлять Путина «иррациональным демоном».