Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоятся 7 декабря около 18:00 по московскому времени в формате видеоконференции по защищённой связи. Разговор предстоит продолжительный и обстоятельный: от взаимных гарантий безопасности до международной повестки, включая Украину

Журналисты увидят только первые кадры онлайн-мероприятия, трансляция самой беседы и заявлений по её итогам не предусмотрено. Карасев: До Зеленского начинает доходить то, что понял Путин 15 лет назад © скриншот с видео NEWSONE

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что речь пойдёт о двусторонних отношениях, реализации договорённостей, достигнутых в Женеве, диалоге по стратегической стабильности, актуальных вопросах международной повестки, в том числе внутриукраинском кризисе, ситуации в Афганистане, Иране, Ливии и, возможно, Сирии.

В свою очередь, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сказала, что президент США Джо Байден в беседе с российским коллегой подчеркнёт обеспокоенность Вашингтона военной активностью Москвы на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединённых Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не возлагать на предстоящую беседу чрезмерных ожиданий.

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно. Российско-американские отношения — это слишком большой комплекс и слишком ответственная и одновременно с этим тонкая субстанция, которая не подвержена сиюминутным решениям», — отметил представитель Кремля.

«Переговоры нужны, потому что Америка, мягко говоря, ведёт себя деструктивно по отношению к России. Она воспринимает Россию как региональную державу, с интересами которой не надо считаться. Это неверная точка зрения, и, как говорил президент, её придётся менять, поэтому переговоры будут непростые. Каков будет результат встречи? То, что нам расскажут в СМИ — это одно. А то, что останется за кадром — другое. Там будут расставлены все точки над I, и все «красные линии», которые Байден не признает, будут обозначены. И будут обозначены последствия за их пересечение», — сказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Украина — обязательный пункт программы

Подготовка к переговорам на высшем уровне проходила на фоне развёрнутой американскими СМИ фейк-кампании о готовящемся «вторжении России на Украину». Как рассказали источники издания The Financial Times, официальные лица США в течение нескольких недель убеждали европейцев в правдивости этой информации, ссылались на материалы разведки, некоторые страны отказывались верить в «агрессивные планы» Москвы, но в конечном итоге Вашингтон и их убедил в правоте своей точки зрения.

«Это как в старой песне «Хотят ли русские войны?» Русские войны не хотят. И, кто бы что бы ни говорил о том, что делается ещё один шаг в Европе на пути военного конфликта, мы сделали и делаем всё возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации», — заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами 5 декабря.

Тем не менее, Москве придётся предпринять ответные меры, если Запад пересечёт «красные линии», предупредил в конце ноября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!». Путин — Байден: предметно об Украине без Украины © AP, Patrick Semansky

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлётное время будет для тех, кто отдаёт приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть «красные линии». Я надеюсь, что до этого не дойдёт», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Москва была вынуждена начать разработку гиперзвукового оружия в ответ на размещение стратегических вооружений в Польше и Румынии — не Россия, а западные страны начали этот процесс, выйдя из договоров по ПРО и ракетам средней дальности.

Журналисты попросили Байдена прокомментировать заявление российской стороны о «красных линиях», коими обозначены дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к её границам, размещение на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия. Президент США ответил, что не признаёт ничью «красную линию».

В интервью изданию Украина.ру американист Рафаэль Ордуханян подчеркнул, что Россия должна выстраивать политику относительно Восточной Украины, исходя из того, что «красные черты», о которых мы заявляли, уже давно пересечены: строительство военной инфраструктуры на Украине, наличие огромного количества военных инструкторов.

«Украина де-факто уже в НАТО. Вопрос того, будет ли установлено ракетное оборудование в восточной части Украины, — это вопрос времени, я считаю, нескольких месяцев. Поэтому в данной ситуации мы постепенно подходим к конфликтной ситуации, когда Россия должна будет сдержать своё слово», — заявил эксперт. Американский профессор-международник: Украина повторяет ошибку Грузии 2008 года © РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

По его словам, интерес США к подобного рода переговорам очевиден — это розыгрыш украинской карты без учёта интересов Украины и, тем более, без учёта интересов России, а за попыткой наладить хотя бы элементарный диалог с Москвой носит исключительно схоластический характер — Вашингтон и объединённый Запад таким образом решают свои собственные проблемы, не пытаясь реально урегулировать внутриукраинский кризис, хотя для выполнения Киевом Минских соглашений достаточно одного телефонного звонка из Штатов.

«Вопрос Украины рассматривается в двух плоскостях. Первое — это вопрос безопасности. Тут Украина, конечно, на птичьих правах — как США и Европа скажут, так и будет. А вот когда вопросы касаются гуманитарного плана, например, того, как живут люди на территории ЛДНР, тогда в первую очередь отвечает Украина за эти вопросы, ведь от неё зависит, что там в конечном итоге будет происходить с точки зрения энергопроцессов, снабжения водой и остального. Просто Зеленский постоянно путает эти темы, ему кажется, что всё это как бы один такой веник — но нет, это разные прутики, который нужно обсуждать отдельно», — добавил политтехнолог Марат Башаров в интервью изданию Украина.ру.

Взаимные гарантии безопасности

В разговоре с Байденом Путин поднимет вопрос о выработке взаимных гарантий безопасности для России и стран НАТО. Песков отметил, что Москва, настаивая на предоставлении Западом гарантий её безопасности, со своей стороны готова взять аналогичные обязательства.

После того, как западные политики нарушили данное обещание не расширять НАТО на Восток, Россия больше не верит словам и требует закрепить все гарантии документально.

31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должно отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства не вступят в НАТО. Экс-посол Украины в США испугался капитуляции Зеленского перед Путиным © president.gov.ua

Леонков отмечает, что НАТО посчитал необязанным соблюдать обещание о нерасширении НАТО, которое дали Горбачёву, именно потому, что оно не было подкреплено никакими документами, более того, этот вопрос не зафиксирован даже в протоколах встречи советского лидера с представителями Альянса.

«Если изначально НАТО создавалось в противовес Советскому Союзу, то сейчас его существование обосновывают наличием военного противника в виде «авторитарного государства под названием Россия». Приближение к нашим границам нельзя называть мирной ротацией войск. Мы это называем «обустройством театра военных действий». И когда будет всё готово, то заряженное ружье выстрелит. НАТО сейчас не готов вести открытую войну с Россией, потому что проиграет, но он хочет переделать свои вооружённые силы, чтобы риторика в отношении России была ещё более агрессивной. В этом случае НАТО точно не пойдёт на попятную», — заявил эксперт.

В свою очередь, Башаров не исключил, что в ходе переговоров в видеорежиме Путин может положить начало дискуссии по вопросу формирования нового мирового порядка, «Хельсинки-2».

«Как раз предложение президента Путина (отодвинуть войска от границ — ред.) касается даже не территории США, а территории Европы. Эту работу невозможно организовать, пока те же США не поговорят с европейскими странами. Был сдерживающий момент — в Германии не было постоянного канцлера. Также у Макрона руки так-то связаны, потому что уже началась предвыборная кампания, и он отвлекается на внешнеполитические вопросы, связанные с Ближним Востоком. Тем не менее, я думаю, когда появится канцлер, и, если Байден начнёт вносить какие-то предложения, интересные Германии и Франции, тогда и Макрон активно включится. Тут многое зависит от того, какие сигналы господин Байден подаст», — сказал он.

США повышают ставки

Менее чем за сутки до начала переговоров на высшем уровне высокопоставленный представитель Белого дома, выступая в на специальном телефонном брифинге, сообщил, что США и ЕС разработали вариант экономических санкций против России «на случай её нападения на Украину». По сведениям источников телеканала CNN, меры могут затронуть российский суверенный долг, а также речь может идти об отключении РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT.

«Я почти уверен, что не будет таких сценариев санкций, хотя мы ко всему готовы. США на это не пойдут. Это не Корея, не Иран, не какая-то другая страна. На крайние меры они не пойдут, у них на это не хватит потенциальной смелости. А потенциальная смелость означает, что они чувствуют, как и чем мы можем ответить», — заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что посредством таких заявлений Вашингтон стремится нагнетать обстановку перед разговором лидеров президентов, чтобы впоследствии любые подвижки представить как прорыв со стороны Байдена. Сенатор также придерживается мнения, что Запад вряд ли пойдёт на отключение России, тесно вошедшей в систему мировой экономики, от SWIFT, поскольку это грозит потерями для многих стран.

Как сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, перед разговором с Путиным Байден пообщается с ключевыми европейскими союзниками для координации послания, тем временем госсекретарь Энтони Блинкен созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому позже позвонит и сам Байден, но только после беседы с российским лидером.