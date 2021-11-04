Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении госбюджет страны на 2022 год. Значительную часть доходов депутаты планируют отдать на выплату внешних кредитов и силовикам, при этом урезая социальные расходы

Проект был принят 273 голосами, преимущественно из партий «Слуга народа», «За будущее» и депутатской группы «Доверие».

Доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн (23,6% ВВП). Доходы планируется увеличить на 14,4% в сравнении с текущем годом. Расходы — 1,442 трлн грн (26,9% ВВП, что на 3,8% меньше, чем в текущем году).

Дефицит бюджета 3,5% ВВП, что составляет 188 млрд грн. Его планируют покрывать за счет новых кредитов — ожидают, в том числе, $3 миллиарда от МВФ.

ВВП — на уровне 5 368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга потратят 181,4 млрд грн, на погашение госдолга — 393,3 млрд грн. Армия, мова, откаты. Как украинские депутаты поделили бюджет-2022

Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 грн за доллар. Рост минимальной зарплаты — на 200 гр (600 р.), что ниже темпов инфляции.

Экономист Алексей Кущ отмечает, что простой метод сравнения темпов роста с динамикой инфляции показывает, что многие номинальные показатели бюджета при пересчете их на реальные значения на самом деле не растут, а снижаются.

Значительную долю бюджетных средств отдают силовым ведомствам. И это происходит в самой бедной стране европейского континента, на фоне миллиардных задолженностей работникам, пандемии, разорившей тысячи мелких предприятий, и резкого роста цен на энергоносители, что убивает местную промышленность.

Расходы на безопасность и оборону — 5,95% ВВП. На этот сектор планируют потратить 319,4 млрд грн. Из них 131 млрд грн получит Минобороны. Помимо этих бюджетных расходов Минобороны должно получить еще поступления из других источников — от Франции, Британии и США на общую сумму 21 млрд грн.

МВД получает 98,2 млрд грн. Офис генпрокурора — 13,6 млрд грн (+17,5%); СБУ — 16,1 млрд грн (+1 миллиард в сравнении с 2021 годом)..

Бюджет Украины на 2022 год не рассчитан на развитие страны — Бортник © Facebook, Верховна Рада України

«В первый раз за всю историю Украины бюджет принимается без прогнозируемой цены на газ. Как можно рассчитывать бюджет государства, как можно рассчитывать местные бюджеты, бюджеты коммунальных учреждений и даже бюджет семьи — если ты не понимаешь, какая будет хотя бы приблизительная цена на газ?», — комментирует принятие госбюджета нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев, добавляя, что впоследствии бюджет будет пересматриваться каждый месяц.

Бывший украинский нардеп Татьяна Острикова, анализируя бюджет 2022, отмечает в нем снижение социальных расходов.

«Среди заниженных статей — социалка. На дотацию Пенсионному фонду (ПФУ) выделяется 201 млрд грн, столько же, сколько в 2021 году. При этом ПФУ сейчас не хватает денег выплачивать даже те пенсии, которые есть: с января по сентябрь 2021-го долг ПФУ перед Казначейством вырос на 13 млрд грн и достиг 75 млрд грн.

На субсидии в 2022 году выделяется 38 млрд, что меньше, чем в этом году — 47 млрд грн. Этих денег однозначно не хватит, поэтому сумму на субсидии придется увеличивать перед следующим отопительным сезоном.

Также власть никак не решает проблему задолженности населения за коммунальные услуги. С августа 2020-го по август 2021-го долг вырос на 7 млрд грн до 63 млрд грн. А если у домохозяйства есть долг по ЖКУ, то у него нет права на субсидию», — отмечает Острикова. Тимошенко окрестила бюджет-2022 Украины продолжением эпохи бедности © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

Апогеем полного пренебрежения социальными расходами она называет финансирование льготных кредитов молодым семьям. Бюджет предусматривает такие льготы лишь на 31 семью по всей Украине, а также льготные кредиты для внутренне перемещенных лиц (внутренних беженцев из зоны конфликта) — их планируют выдать лишь 14 семьям.

На погашение долгов по судебным решениям по выплатам инвалидам и «чернобыльцам» (в целом это 6 миллиардов, которые им задолжало государство), планируется выделить лишь 100 миллионов. Но 56 миллионов — на Центр противодействия дезинформации, который составляет списки неугодных СМИ и авторов, в частности включив туда некоторых авторов издания Украина.ру.

Однако средняя зарплата медиков должна вырасти на 56%, если ее, конечно, действительно дождутся.

«Главное, чтобы эти зарплаты реально и своевременно выплачивались, а не так, как на практике платились "ковидные" надбавки», — говорит экс-депутат Острикова, называя бюджет 2022 «консервацией бедности».

В целом же на сферу социальной защиты и социальное обеспечение происходит сокращение с 8,3% ВВП в 2020 году до 7,2% в 2021-м и до 6,6% в 2022-м.

Прибыльным следующий год будет для компаний, задействованных в президентской программе «Большое строительство», так как на нее планируется потратить 124 млрд грн (2,3% ВВП), но треть из этих средств будут кредитными (45,5 млрд). В сравнении с текущем годом, расходы увеличиваются на 200 миллионов гр.

Госкосмосу на космические программы выделяют 1,1 миллиарда гр. И до 23 миллионов увеличивают финансирование «мовного омбудсмена», который должен следить, чтобы русский язык не использовался в публичном пространстве. Климкин рассказал о госбюджете Украины в сказочной форме © Facebook, pavloklimkin.ua

Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), излюбленному «санкционному» инструменту Зеленского, финансирование увеличивают на 21,12% до 300 миллионов гривен.

Экономист Александр Гончаров, анализируя бюджет, предупреждает о тяжелой ситуации на национальных рынках в связи энергетическим кризисом и пандемией, к которым может добавиться мировой финансовый шторм. Тем не менее, треть расходов бюджета депутаты направили на погашение внешних долгов. «На погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга, т.е. каждую 7-ю гривну доходов бюджета-2022 у нас заберут. Совершенно ясно, что и в наступающем 2022 году мы будем на голодном денежном пайке», — пишет экономист.

Доходы планируют увеличивать за счет приватизации. Однако приватизационные планы создаются преимущественно ради удовлетворения МВФ, но выполнить их (продать объекты по заявленной стоимости) практически никогда не удавалось. Доходы хотят увеличить также за счет государственных компаний (до 48,6 миллиардов гривен), но в прошлом году и за первое полугодие 2021 года большинство из них оказались убыточными, следовательно, такие планы, чересчур оптимистичны. На 24,12% планируется нарастить доходы с налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но это тоже сомнительно, так как, по данным Счетной палаты, количество работающих украинцев за первое полугодие 2021 сократилось на 3,6%.

Экономист Виктор Скаршевский называет бюджет-2022 «стандартным для бедного аграрного государства», который не предполагает никаких экономических прорывов и развития промышленности.

Народный депутат Вадим Рабинович от «Оппозиционной платформы — за жизнь», которая не поддержала проект бюджета, называет его нищенским.

«Бюджет, поданный правительством, — это бюджет окончательной и бесповоротной нищеты; это бюджет, который повышает зарплаты только силовикам; это бюджет, который вынуждает как можно быстрее выехать за рубеж в поисках работы и лучшей жизни», — заявил Рабинович.

Глава «Нафтогаза» не смог объяснить, как отапливаться замерзающим бюджетникам этой зимой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Украине необходимо максимально наращивать внутренние капвложения в социальный капитал (наука, образование, медицина, экология), так как разносторонняя и качественная рабочая сила определяют сейчас векторы глобальных инвестиций. А также увеличивать капвложения в физическую и цифровую инфраструктуру, в том числе в критическую инфраструктуру городов и логистику», — пишет Кущ.

По расчетам экономиста, для качественного экономического скачка Украине необходимо обеспечить затраты на медицину в пределах 5% ВВП, науку — 2% ВВП, образование — 4% ВВП, транспортную инфраструктуру и транзитную логистику (кроме автомобильный дорог) — 2% ВВП.

Однако львиную долю доходов съедают выплаты по кредитам. Цитируя исследования западных экономистов Кармен Рейнхарт и Кеннета Рогоффа, Алексей Кущ подчеркивает, что долговая удавка, накинутая на страну, делает невозможным ее динамичное развитие, так как бюджетные ресурсы, вместо того, чтобы направляться на стимулирование роста и социальный капитал, выплачиваются кредиторам в виде огромных процентов по долгам.

В таком положении нередко оказываются обычные граждане, набравшие микрозаймов у сомнительных контор, не вчитываясь в мелкий шрифт условий.

Поскольку украинские власти все последние семь лет активно набирали огромные кредиты, сейчас треть бюджета идет международным банкирам. Ради удовлетворения их интересов урезаются социальные программы, поскольку приходится выбирать: либо свои пенсионеры и рабочие, либо внешние кредиторы.

Тем не менее, всё равно бюджет остается дефицитным. И дефицит опять покрывается за счет ожидаемых новых заимствований, увековечивая нынешнее положение большинства населения.

Такие приоритеты (предпочтение внешним кредиторам вместо собственных избирателей) усиливают отчуждение власти от народа, поэтому необходимо задобрить хотя бы силовые ведомства — людей, которые охраняют не столько украинскую государственность, сколько закрытую касту чиновников.