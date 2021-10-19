Глава Сената Чехии Милош Выстрчил объявил, что по статье 66 чешской Конституции инициирует отстранение президента от должности парламентом страны, что возможно в случае его тяжелой болезни. И если такое же решение примет нижняя палата парламента, то Земан будет отстранен.
У Земана, по данным чешских журналистов, диагностировали печеночную энцефалопатию, вызванную острой или хронической печеночной недостаточностью. «В связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния оценивается как крайне неопределенный, и, таким образом, возможность возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная», — зачитал глава Сената цитату из письма врачей Центральной военной больницы Чехии.
Сенат Чехии планирует обсудить возможность передачи полномочий Земана другим должностным лицам. И если он будет отстранен, то в руководстве современной Чехии, тоже в последнее время страдающей острой формой агрессивной русофобии, не останется ни одного более-менее заметного политика, который относился бы к России даже не с симпатией, а с банальным прагматизмом, взаимовыгодным для Москвы и Праги.
Но и это не всё! На самом деле, Земан пополнит собой когорту других политиков Европы, которые поддерживали бы прагматичный подход к сотрудничеству с Россией на фоне бурно прогрессирующего энергетического кризиса. Крайним таким политиком стал 35-летний экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, который подал в отставку 9 октября 2021 года. Тамошняя прокуратура начала расследование по обвинению Курца и нескольких его приближенных в коррупции: они-де за государственный счет платили редакции одного австрийского таблоида за благоприятные публикации.
Однако одной из причин такого прокурорского «подкопа» под популярного и прагматичного канцлера обозреватели назвали месть ему за позицию в отношении газопровода «Северный поток-2» («СП-2») в частности и России вообще. Курц считал и продолжает считать сотрудничество с Россией в области энергетики выгодным не только для своей страны, но и для всей Европы.
А вот в руководстве Евросоюза и Еврокомиссии с некоторых пор считают иначе.
Но началось массовое падение политиков-прагматиков в Европе с сентябрьских выборов в бундестаг в Германии. Там проиграл выборы блок ХДС/ХСС нынешнего канцлера Ангелы Меркель, и правительство может формировать лидер победивших социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц. Во главе новой коалиции и без ХДС/ХСС, с партией Зеленых и свободных демократов (СвДПГ). И известный немецкий политолог Александр Рар в интервью «Украина.ру» сказал, что возможность будущего канцлера вести прагматичный курс в отношении России может быть сужена как раз из-за антироссийски настроений этих партий.
«Нужно этот риск видеть, и «зеленые», и свободные демократы хотят поставить вопрос о Навальном, на первом месте его освобождение. Они с Россией хотят говорить жестким языком. «Зеленые» хотят поставлять оружие в Украину. Проблема заключается вот в том, что и свободные демократы, и «зеленые» абсолютно не понимают ситуацию в России», — сказал он.
И беда этих партий и их выдвиженцев в правящей элите Германии в том, что они, с одной стороны, не понимают и, в принципе, на хотят понимать ситуацию в России. И настроены крайне агрессивно на выяснение отношений с нею. Это может привести к определенным проблемам в российско-германских отношениях. Вплоть до призывов решить все силой.
И все потому, что к власти в Германии, как и во всех остальных странах континента приходят молодые поколения политиков. Тек, которые рассматривают возможную войну как технологию в геополитике, а не трагедию людей. И это объективный процесс. Вырастают поколения, которые не то что сами не помнят войну, но не помнят даже тех, кто ее помнил.
С другой стороны, к власти в странах Европы приходят политики, которых в Украине нарекли «соросятами» или грантоедами и которые воспитаны в духе глобализации, евроатлантической интеграции, верности американскому зонтику и следования в фарватере США. Эти политики понятия не имеют о подлинных национальных интересах своих стран и готовы ими пожертвовать ради мифических «мировых» или общечеловеческих ценностей, новой этики, политической корректности, толерантности и т. д. и т. п.
Нынешний энергетический кризис в Европе однозначно показал недальновидность и неэффективность как такой политики, так и проводящих ее политиков, стоящих во главе Евросоюза — Европейского совета и Еврокомиссии. Именно об этом и написал в своей статье для «Forbes» 14 октября директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики (CENRG) Института анализа глобальной безопасности (IAGS) Ариэль Коэн. По его мнению, Европа оказалась между молотом и наковальней из-за своего высокомерия и недальновидной политики в сфере энергетики.
И теперь уже понятно, что высокомерие европолитиков заключалось в том, что они были уверены не только в возможности надавить на Россию, но и в уверенности, что они — умнее всех. Ну, а недальновидность проявилась в уверенности этих же горе-деятелей, что они — умнее современной России.
А что же на самом деле случилось в Европе, понятно уже всем. Европолитики, стремясь понравиться США и «наказать Россию», уйти от зависимости от российского газа в пользу обещанного американского, сами отказались от заключения и с Москвой, и с Вашингтоном долгосрочных контрактов на поставку сырья. К тому же, в Европе излишне понадеялись на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), так называемую «зеленую энергетику». И вот когда замаячили холода, американские поставщики переориентировались со своим газом на более дорогие азиатские рынки, а Россия без долгосрочных контрактов не торопится увеличивать поставки сырья, Европа и оказалась в кризисе, который и вызвал небывалый рост цен на газ и всего производного это энергетики.
Ну и конечно же, весь нынешний шум-гам в Европе, по-модному — "хайп" вызван тремя причинами, которые при всей сложности и кажущейся запутанности ситуации лежат на поверхности. Изъясняясь как Алексей Максимович Горький, они просты, как правда. Во-первых, это желание обанкротившихся еврочиновников с помощью шумового эффекта и оголтелой, замешанной на дичайшей русофобии критиков в адрес Москвы и «Газпрома», надавить на Россию и заставить ее: а) увеличить поставки: б) снизить цены.
Во-вторых, это, конечно же, стремление за критикой скрыть собственные провалы и просчеты в проведении энергетической политики Евросоюза, которые и привели к такому страшному кризису, желание уйти от политической ответственности и переложить свою вину на третьи силы.
В-третьих, в кризисных условиях Европа пытается поднять собственные ставки и не остаться у разбитого геополитического корыта при споре сильных мира сего — США, Китая и России, которые могут решить свои проблемы, увы для Европы, уже без нее. Или используя ее лишь как подспорье или козырь в игре. И это, как ни странно, роднит Европу с Украиной.
Такие события в Европе имеют свои последствия и для Украины. И дело не только в том, что Украина тоже рисует остаться и без газа, и без транзита, и без денег за этот транзит в Европу. Европа может использовать Украину как рычаг давления на ту же Россию. И если раньше для Европы был неприемлем серьезный и масштабный военный конфликт на ее территории, то теперь и ей может понадобиться «маленькая победоносная война». Для поднятия собственного престижа и, как уже было сказано, давления. А отдуваться за это будут, как всегда, Украина и украинцы.