Из политических обойм в разных странах Европы выбывают политики, отличающиеся прагматичным подходом к сотрудничеству с Россией. Случайно или под давлением оппонентов. Последним таким стал 77-летний президент Чехии Милош Земан, которого признали недееспособным по состоянию здоровья

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил объявил, что по статье 66 чешской Конституции инициирует отстранение президента от должности парламентом страны, что возможно в случае его тяжелой болезни. И если такое же решение примет нижняя палата парламента, то Земан будет отстранен.

У Земана, по данным чешских журналистов, диагностировали печеночную энцефалопатию, вызванную острой или хронической печеночной недостаточностью. «В связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния оценивается как крайне неопределенный, и, таким образом, возможность возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная», — зачитал глава Сената цитату из письма врачей Центральной военной больницы Чехии. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Сенат Чехии планирует обсудить возможность передачи полномочий Земана другим должностным лицам. И если он будет отстранен, то в руководстве современной Чехии, тоже в последнее время страдающей острой формой агрессивной русофобии, не останется ни одного более-менее заметного политика, который относился бы к России даже не с симпатией, а с банальным прагматизмом, взаимовыгодным для Москвы и Праги.

Но и это не всё! На самом деле, Земан пополнит собой когорту других политиков Европы, которые поддерживали бы прагматичный подход к сотрудничеству с Россией на фоне бурно прогрессирующего энергетического кризиса. Крайним таким политиком стал 35-летний экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, который подал в отставку 9 октября 2021 года. Тамошняя прокуратура начала расследование по обвинению Курца и нескольких его приближенных в коррупции: они-де за государственный счет платили редакции одного австрийского таблоида за благоприятные публикации.

Однако одной из причин такого прокурорского «подкопа» под популярного и прагматичного канцлера обозреватели назвали месть ему за позицию в отношении газопровода «Северный поток-2» («СП-2») в частности и России вообще. Курц считал и продолжает считать сотрудничество с Россией в области энергетики выгодным не только для своей страны, но и для всей Европы.

А вот в руководстве Евросоюза и Еврокомиссии с некоторых пор считают иначе.

Но началось массовое падение политиков-прагматиков в Европе с сентябрьских выборов в бундестаг в Германии. Там проиграл выборы блок ХДС/ХСС нынешнего канцлера Ангелы Меркель, и правительство может формировать лидер победивших социал-демократов (СДПГ) Олаф Шольц. Во главе новой коалиции и без ХДС/ХСС, с партией Зеленых и свободных демократов (СвДПГ). И известный немецкий политолог Александр Рар в интервью «Украина.ру» сказал, что возможность будущего канцлера вести прагматичный курс в отношении России может быть сужена как раз из-за антироссийски настроений этих партий.

«Нужно этот риск видеть, и «зеленые», и свободные демократы хотят поставить вопрос о Навальном, на первом месте его освобождение. Они с Россией хотят говорить жестким языком. «Зеленые» хотят поставлять оружие в Украину. Проблема заключается вот в том, что и свободные демократы, и «зеленые» абсолютно не понимают ситуацию в России», — сказал он.

И беда этих партий и их выдвиженцев в правящей элите Германии в том, что они, с одной стороны, не понимают и, в принципе, на хотят понимать ситуацию в России. И настроены крайне агрессивно на выяснение отношений с нею. Это может привести к определенным проблемам в российско-германских отношениях. Вплоть до призывов решить все силой. Юрий Солозобов: газовый кризис в Европе приведет к перестройке всей энергетической системы © из личного архива

И все потому, что к власти в Германии, как и во всех остальных странах континента приходят молодые поколения политиков. Тек, которые рассматривают возможную войну как технологию в геополитике, а не трагедию людей. И это объективный процесс. Вырастают поколения, которые не то что сами не помнят войну, но не помнят даже тех, кто ее помнил.

С другой стороны, к власти в странах Европы приходят политики, которых в Украине нарекли «соросятами» или грантоедами и которые воспитаны в духе глобализации, евроатлантической интеграции, верности американскому зонтику и следования в фарватере США. Эти политики понятия не имеют о подлинных национальных интересах своих стран и готовы ими пожертвовать ради мифических «мировых» или общечеловеческих ценностей, новой этики, политической корректности, толерантности и т. д. и т. п.

Нынешний энергетический кризис в Европе однозначно показал недальновидность и неэффективность как такой политики, так и проводящих ее политиков, стоящих во главе Евросоюза — Европейского совета и Еврокомиссии. Именно об этом и написал в своей статье для «Forbes» 14 октября директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики (CENRG) Института анализа глобальной безопасности (IAGS) Ариэль Коэн. По его мнению, Европа оказалась между молотом и наковальней из-за своего высокомерия и недальновидной политики в сфере энергетики.

И теперь уже понятно, что высокомерие европолитиков заключалось в том, что они были уверены не только в возможности надавить на Россию, но и в уверенности, что они — умнее всех. Ну, а недальновидность проявилась в уверенности этих же горе-деятелей, что они — умнее современной России.

А что же на самом деле случилось в Европе, понятно уже всем. Европолитики, стремясь понравиться США и «наказать Россию», уйти от зависимости от российского газа в пользу обещанного американского, сами отказались от заключения и с Москвой, и с Вашингтоном долгосрочных контрактов на поставку сырья. К тому же, в Европе излишне понадеялись на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), так называемую «зеленую энергетику». И вот когда замаячили холода, американские поставщики переориентировались со своим газом на более дорогие азиатские рынки, а Россия без долгосрочных контрактов не торопится увеличивать поставки сырья, Европа и оказалась в кризисе, который и вызвал небывалый рост цен на газ и всего производного это энергетики.

Ну и конечно же, весь нынешний шум-гам в Европе, по-модному — "хайп" вызван тремя причинами, которые при всей сложности и кажущейся запутанности ситуации лежат на поверхности. Изъясняясь как Алексей Максимович Горький, они просты, как правда. Во-первых, это желание обанкротившихся еврочиновников с помощью шумового эффекта и оголтелой, замешанной на дичайшей русофобии критиков в адрес Москвы и «Газпрома», надавить на Россию и заставить ее: а) увеличить поставки: б) снизить цены. Просто о сложном. Почему в Европе не хватает газа, и почему виновата в этом Россия? © REUTERS, Gleb Garanich

Во-вторых, это, конечно же, стремление за критикой скрыть собственные провалы и просчеты в проведении энергетической политики Евросоюза, которые и привели к такому страшному кризису, желание уйти от политической ответственности и переложить свою вину на третьи силы.

В-третьих, в кризисных условиях Европа пытается поднять собственные ставки и не остаться у разбитого геополитического корыта при споре сильных мира сего — США, Китая и России, которые могут решить свои проблемы, увы для Европы, уже без нее. Или используя ее лишь как подспорье или козырь в игре. И это, как ни странно, роднит Европу с Украиной.

Такие события в Европе имеют свои последствия и для Украины. И дело не только в том, что Украина тоже рисует остаться и без газа, и без транзита, и без денег за этот транзит в Европу. Европа может использовать Украину как рычаг давления на ту же Россию. И если раньше для Европы был неприемлем серьезный и масштабный военный конфликт на ее территории, то теперь и ей может понадобиться «маленькая победоносная война». Для поднятия собственного престижа и, как уже было сказано, давления. А отдуваться за это будут, как всегда, Украина и украинцы.