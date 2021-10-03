Азовское море в сознании большинства русских людей затенено морем Черным. И история не такая богатая. И море не такое видное. Нельзя сказать, что это совсем не так, но именно это обстоятельство позволяет нам смело поговорить о тех вопросах, которые это море — младший брат Черного — вызывает при упоминании его

Вопрос первый: а море или оно вообще?

Сомнение, надо сказать, вполне себе закономерное. С мировым океаном Азов (а так часто называют свое море живущие на его берегах) сообщается аж через четыре пролива — Керченский, Босфор, Дарданеллы и Гибралтар. Но все-таки сообщается, вода соленая, а значит, таки море. Рассказы об Азовском озере пришли из седой древности. Древние греки называли Азов Меотийским озером, столь же древние римляне — и вовсе Меотийским болотом или Меотидой. Древним обитателям Средиземноморья, знающим «настоящее море, видимо, оскорбительным казалось давать имя моря этому мелководному, поросшему по берегам многочисленными болотными травами водоему.

Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм

Море и впрямь мелкое. Средняя глубина — 7-8 метров. У берегов можно сотни метров идти в глубь моря, даже не пытаясь плыть, — незачем. И Азов продолжает мелеть. Этому способствуют две таких мощные русские реки, как Дон и Кубань. Дельта последней все еще формируется, раскинувшись на 100 километров побережья от Темрюка до Приморска-Ахтарска. Дон, который сбрасывает в Азов до 19 млн кубометров воды ежегодно, за это же время двигает вперед на километр свою дельту. И если в позапрошлом веке не редкость были глубины 16-17 метров, то теперь и 13,5 (установленный максимум) надо поискать. Ну, чистое озеро!

Вопрос второй: говорят, это самое рыбное море в мире

Это, увы, уже не совсем так. Но когда-то звание это было оправданно. Мелкие глубины, большое количество солнечных дней, мощные иловые, кормовые выносы Дона и Кубани, малая соленость (в 3 раза меньше океанской) сделали из Азова рыбный рай. Известны чумацкие шляхи, по которым малороссы гоняли свои большегрузные телеги с солью. С ней же шла и рыба.

Но еще древнеримский историк Страбон поражался рыбным запасам Меотиды. В первом веке, попав в район Керченского пролива, он восторженно писал, что видел там «осётров с тушей больше, чем у дельфина», а в заливах Меотиды «так много рыбы, что если воткнуть в море шест, то он будет стоять».

Рок-остров под Бердянском. Как Райкин, Белогурова и другие зажигали на Азовском море © кадр из к/ф "Остров погибших кораблей"

Но чем действительно раньше кишело Азовское море, так это мелкой рыбой — бычками, уклейкой, тюлькой. В страшные военные и послевоенные годы именно эта рыбная мелочь спасла от голодной смерти и недоедания жителей Мариуполя, Бердянска, Геническа, Таганрога и Ростова. В Мариуполе тюльке даже поставили памятник — знак благодарности.

Мариуполь же внес и наибольший «вклад» в погубление самого рыбного моря — сбросами своих промышленных монстров — «Азовсталь», Меткобинат им. Ильича, «Азовмаш», «Маркохим» десятки лет отравляли животный мир моря. Свою лепту внесли и гидрологи Дона и Кубани, построив на этих реках плотины, серьезно ограничившие приток в море свежей воды, его обновляющей.

Так что сегодня уже не увидеть в Азове белуги и стерляди, редок осетр, да и мелкая рыба чуть не вся ушла на консервы. Особый вклад вносят украинские браконьеры. Украина считает Азовское море своим внутренним бассейном и хищнически ловит в нем все подряд, без оглядки на запреты экологов.

Вопрос третий: не на этих ли берегах жил некогда германский бог Один и предки всех германцев?

Действительно, такая гипотеза существует. Но, конечно, речь идет не о боге, а о некоем древнем воине из племени азов, якобы жившего на берегах этого моря и давшего ему свое имя.

Говорят, именно Один выгнал из этих краев предков древних германцев, которые «сбежали» от Одина аж на Скандинавский полуостров. Один же стал в их легендах жестоким, грозным и безжалостным богом. Как-то так. Поскольку это все домыслы, развивать их мы не будем — пытаться понять, сколько в этих легендах правды, нам кажется бессмысленным.

Русская Атлантида, Меотийское болото и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк Тура Хейердала, считавшего, что в этих преданиях старины далекой есть доля правды. Более того, в 2001 году Тур приехал в донские степи под Ростов и город Азов и начал вести там археологические раскопки. Увы, год спустя он скончался, а других таких упорных и фантастически дерзких людей скандинавы не родили. Так что этот вопрос остается без ответа. Да и слава Богу — что было бы с миром, кабы на все был готовый ответ?

Вопрос четвертый: кто был хозяином берегов Азова

Помнится, в начале 90-х годов прошлого века украинские националисты попытались приватизировать историю этих мест. Доходило до смешного — украинские издательства печатали карты, на которых было обозначено, только не смейтесь, «Озивськэ морэ». Антиисторические бредни о запорожцах, дескать, живших по берегам Азова, разбивались, конечно, о результаты археологических экспедиций. Да и просто здравый смысл подсказывает, что единого «хозяина» тут, в диких степях, не было и быть не могло аж до самого восемнадцатого века, когда сюда пришла Российская империя и устроила здесь один из кластеров Новороссийского края. Построила при помощи выведенных из Крыма греков Мариуполь.

Затем появились Бердянск, Геническ, Таганрог и Ростов-на Дону. Только городская, промышленная жизнь, созданная руками русских народов (великороссы, малороссы, белорусы) вкупе с другими народами (их тут живет больше ста), сделали этот регион поистине сказочно богатым и культурным. В советское время этот вопрос вообще стал бессмысленным, а вот нынче приходится, увы, его учитывать, чтобы националистам не удалось забить ерундой мозги подрастающего поколения.

Жуткий сюрприз: на берегу Азовского моря туристов напугал крокодил © sophieyeomans / flickr Шайо, созданный в конце семнадцатого века, на котором изображено и Азовское море, и его окрестности. Никакого упоминания об «украинцах» и «запорожцах» на нем нет. Зато есть «Малая Татария» с запада и «Территория донских казаков» — с востока.

Вопрос пятый: говорят, что это самое полезное море для детей

А вот это истинная правда. Климат на берегах Азовского моря куда мягче крымского, вода теплей, не такая жесткая и соленая. То есть для отдыха, тем более детского, Азов представляет щадящие условия. Именно поэтому по всей его окружности построены были в свое время тысячи детских лагерей отдыха, не говоря уже о многочисленных турбазах, пансионатах, домах отдыха и санаториях, где дети проводят лето вместе с родителями. Геническ, Арабатская стрелка, Бердянск, Урзуф, Мелекино, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Ейск — все это хорошо известные всему бывшему СССР места отдыха.

Увы, война, которую Украина развязала против Донбасса, ударила и по этому виду туризма. В зоне конфликта оказались некоторые традиционно курортные села. Такие, как, например, напрочь разрушенное Широкино. А по соседнему с ним Безыменному украинские военные стреляли "Градами" нынешним летом, несмотря на то что прекрасно знали о большом количестве детей, вывезенных из Донецка и Горловки туда на отдых. Слава Богу, обошлось.

Ответ на этот вопрос печален, как Азов, лишившийся в этой своей части статуса прекрасного курорта.