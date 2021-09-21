Украина продолжает лишаться индустриальных гигантов: из крупнейших в Европе производителей удобрений Одесский припортовый завод останавливает свою работу по причине сверхвысоких цен на газ, поскольку производство становится нерентабельным

Коллектив ОПЗ, насчитывающий около 3 тыс человек, уже готовится к переводу на трехдневную рабочую неделю, а в перспективе предприятие и вовсе может обанкротиться.

«Одесский припортовый завод останавливается. К сожалению… Оставлю многоточие без продолжения и не буду указывать, почему и кто виноват. Факт, однако, что «окно возможностей» для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что можно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшнее техническое состояние завода является худшим за последние годы», — написал в Facebook первый замдиректора предприятия Николай Щуриков. «Доили все кому не лень»: Простаков рассказал, как ОПЗ довели до краха © Владимир Трефилов

Также замдиректора ОПЗ выразил надежду, что теперь, когда завод перестанет быль лакомым куском для власть имущих и им попросту не будет на чем «нагреть руки», у него появится шанс на приватизацию. Ситуация на предприятии мягко говоря хуже некуда: в прошлом году он стал пятым по числу убытков в стране (они составили 1,3 млрд. грн). Выход сейчас видят в передаче завода в частные руки, но коронакризис явно не самое лучшее для того время.

Неудавшаяся приватизация. История противостояния Фирташа и Коломойского

Вопрос о приватизации одесского завода поднимается уже не в первый раз. В 2009 году Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром страны, пыталась продать предприятие трем компаниям. Право владения заводом в тот момент выборол олигарх Игорь Коломойский со своей компанией ООО «Нортима», обойдя украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина и его компанию ООО «Фрунзе Флора». Впрочем, результаты конкурса были отменены, ибо организаторы и бенефициары сделки были заподозрены в сговоре. В тот момент днепропетровский олигарх должен был уплатить $625 млн. Глеб Простаков о том, кто разоряет Одесский припортовый завод © РИА Новости, Владимир Трефилов

Следующим «владельцем» завода стал опальный Дмитрий Фирташ. Его схема была продумана гораздо лучше, нежели у прошлых бизнесменов. В 2010 году Фирташ сумел выиграть тендер на поставку газа для предприятия. Его компания «РГК Трейдинг» довольно длительный срок, благодаря умело составленному контракту и накапливаемому долгу завода, имела все шансы выкупить завод у государства за бесценок. Но Майдан 2014 г. данные планы похоронил, ибо у новых властей Фирташ оказался не в фаворе. В 2014 году Коломойский, благодаря тогдашнему премьеру Арсению Яценюку, решил повторить схему своего предшественника, заключив новый контракт на поставку сырья для ОПЗ через компании «Привата», а точнее «Укрнафту», которую он контролировал через свой менеджмент.

В 2015 году руководство Украины постановило, что ОПЗ подлежит обязательно приватизации, пообещав провести торги в ближайшее время. В 2016 году Фонд госимущества Украины дважды пытался продать ОПЗ: в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн (около $527 млн), а затем в декабре по сниженной цене в 5,16 млрд грн. Но на участие в аукционе тогда не зарегистрировался никто.

ОПЗ — второй по величине в Украине завод по выпуску аммиака и карбамида, и третий в стране по производству азотных удобрений. Изначально завод, построенный в 70-е годы ХХ века, функционировал благодаря аммиакопроводу Тольятти-Одесса, транспортируя продукцию Тольяттинского азотного завода (сегодня ОАО «Тольяттиазот»), шедшую на экспорт.

Это был единственный в Советском Союзе и пятый по счету в мире объект такого уровня. ОПЗ задумывался как конечный пункт аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Были запущены два цеха по производству аммиака, налажена перезагрузка аммиака и карбамида на танкеры. Предприятие имеет комплекс по перегрузке аммиака мощностью 4 млн. тонн в год, карбамида — 3,6 млн. тонн в год и карбамидно-аммиачной смеси, рассчитанный на 500 тыс. тонн в год. Периодически контроль над активом переходил к разным финансово-промышленным группировкам. Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн за «своего» человека в кресле директора ОПЗ © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

Интерес экс-губернатора Днепропетровской области давно и прочно связан с компанией «Тольяттиазот». Семейство опальных российских бизнесменов Владимира и Сергея Махлаев, фактически владеющих российским предприятием, являются не только партнерами Коломойского, но и спонсорами Майдана. Махлаи уже давно заочно арестованы в России за уклонение от выплаты налогов и реализацию мошеннических схем и находятся за пределами своей страны: Владимир — в Англии, Сергей — в США Согласно данным журналистских расследований, еще в далеком 2014 году представители украинской власти сделали Махлаям предложение, от которого они не смогли отказаться — полный контроль над украинской частью аммиакопровода в обмен на финансирование революции.

«Тольяттиазот» производил сырье, которое перегонялось в Одессу — 4,7 млн.т. аммиака в год, а оттуда уходило в Америку (цена между стоимостью аммиака в России, даже с учетом затрат на перегонку отличается от американской в гораздо меньшую сторону). При этом ОПЗ рассматривался не только в качестве конечного пункта аммиакапровода, а как еще один источник производства сырья, а также — хранилище, вместительностью в 120 тыс. тонн. Коломойский надеялся выгодно перепродать завод россиянам. В то же время он использовал схему извлечения прибыли, заставляя ОПЗ переплачивать за газ целых 35-40% на 1000 кубометров. В 2016 году менеджменту завода даже предъявляли обвинения в сговоре с фирмами днепропетровского олигарха: «свои» фирмы продавали заводу газ по завышенным ценам, выводя прибыль на оффшоры.

Свой резон поставить ОПЗ под контроль были и у Фирташа: из 6 крупных химпредприятий ему принадлежали 4, 5-е — у Коломойского, а шестое — у государства. С приобретением Одесского припортового химический монополист укрепил бы еще больше свои позиции. Кроме того, у нынешнего «венского затворника» был серьезный спор с государством по поводу поставленного на предприятие газа. Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольма 25 июля 2016 года обязал ОПЗ заплатить «Ostchem» $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов за газ, предоставленный в 2013 году. В марте 2017 года постановлением городского суда города Южный решение было легализовано на территории Украины. Это постановление также признал Апелляционный суд Одесской области, но уже в июле 2018-го Верховный Суд его отменил. Опять добиться положительного для себя результата Ostchem смог в Киевском апелляционном суде 24 апреля 2019 года, который дал разрешение на исполнение арбитража. Фонд госимущества инициировал отставку руководства ОПЗ, запустившего предприятие © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

Однако в 2018-2019 гг. ОПЗ приостановил свою деятельность, объявив, что данный шаг приведет к банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы. Мотивировалось это также расследованием НАБУ в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ОПЗ при закупках природного газа в 2012-2014 годах.

Конкуренция за поставку давальческого сырья на ОПЗ

В августе 2019 года завод возобновил работу по давальческой схеме, отобрав по конкурсу ООО «Агро Газ Трейдинг» и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Не удивительно, что между претендентами на приватизацию завода развернулась острейшая борьба за победу в конкурсе по предоставлению ОПЗ давальческого сырья.

«Агро Газ Трейдинг» связывают с личностью экс-председателя Фонда госимущества Игоря Билоуса, отставка которого в 2017 году была тесно связана с его неспособностью организовать конкурс по продаже ОПЗ. Считается, что у тогдашнего главы ФГИ был для этого особый интерес, поскольку аффилированные с его окружением фирмы зарабатывали на поставках сырья, а покровительствовал схеме, тогдашний глава администрации Порошенко — Борис Ложкин. Украинских химиков из ОПЗ сманили в Алжир © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

В марте 2020 года, один из конкурсов по определению поставщика давальческого сырья увенчался победой компании «Укрнефтебурение», которая тесно связана с Игорем Коломойским. Однако отпраздновать победу у него не вышло. Если приватизировать ОПЗ в предыдущие годы ему помешали суды, то получить эксклюзивный контроль над поставками давальческой продукции на завод не дал наблюдательный совет предприятия. Набсовет в качестве причины отмены конкурса сослался на то, что «Укрнефтебурение» представило завышенное предложение. Также набсовет отклонил заявки компаний «ОККО» и «Socar», пролоббировав интересы «Агро Газ Трейдинг».

Почему завод может исчезнуть совсем

Тем временем, пока олигархические группировки спорят между собой, а чиновники подыгрывают той или иной стороне, неплохо сидя на схемах и потоках, завод как актив существенно обесценился. Прежде всего, он нуждается в серьезной технической модернизации. «Тольяттиазот» вложился в строительство терминала по перевалке аммиака и карбамида на Таманском полуострове. Полноценный запуск был запланирован в текущем году, однако все осложняется хозяйственным спором по земельным и арендным вопросам между российским химическим гигантом и администрацией Краснодарского края. Нет сомнения, что через какое-то время противоречия устранят и введение терминала в эксплуатацию состоится. По прогнозам экспертов, это приведет к катастрофе для города Южный Одесской области, который потеряет многомиллионные прибыли от ОПЗ (фактически являющегося градообразующим предприятием), ибо заказы из РФ прекратятся.

Впрочем, как показывает практика, разорение украинского химического флагмана уже происходит. Причина тому — тотальная глупость и упрямство Зе-команды с маниакальным упорством ориентирующейся на газовый рынок ЕС вместо прямых договоренностей с Россией. Нельзя исключать, что через время ОПЗ может повторить печальную судьбу Черноморского судоремонтного завода, расположенного в Николаеве и сотен других предприятий, распиленных на металл во имя триумфа «свободного рынка».