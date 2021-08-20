Окружная прокуратура Подольского района Киева обнародовала последние данные о коррупции со стороны строительных фирм и отдельных чиновников, имеющих отношение к возведению Подольско-Воскресенского моста (ПВМ). Сооружение призвано соединить центр Киева с отдаленным спальным микрорайоном Троещиной

Согласно официальной информации, только в 2020 году «нечистые на руку» структуры присвоили из городского бюджета средства на сумму в 4,5 млн гривен (около 11,8 млн рублей), а общий объем похищенных или «отмытых» денег исчисляется сотнями миллионов долларов. При этом ранее ПВМ неоднократно называли «символом процветания города» и даже «показателем стабильности Украины» в целом.

В том, что с упомянутым мостом все «стабильно плохо», и жители Киева, и гости мегаполиса могли и могут убедиться лично. Масштабное строительство магистрали через Днепр, предполагавшее создание шестиполосной ветки для автотранспорта и линии метро на Троещину, началось еще в 1993 году. Один год и 60 миллионов евро. Киев заплатит за самый важный мост © commons.wikimedia.org, Antares 610 / Перейти в фотобанк

С тех пор практически каждый новый киевский градоначальник клятвенно обещал, что быстрорастущий микрорайон «навсегда позабудет о таком понятии, как «транспортный коллапс». Проект несколько раз замораживали из-за отсутствия активного финансирования, но на период каждой избирательной кампании в Киевскую государственную администрацию вопрос решался положительно.

Не стала исключением и предвыборная акция нынешнего руководителя Киева Виталия Кличко.

«Запуск в работу Подольско-Воскресенского моста — вопрос ближайшего будущего, я верю, что очень скоро это произойдет», — многозначительно вещал Виталий Владимирович сразу же после того, как сел в кресло председателя КГГА.

Не случилось. В 2019-м глава Киева заметил, что для полного завершения работ в контексте ПВМ необходимо к уже истраченным 5 миллиардам гривен прибавить еще не менее 7 миллиардов. В январе нынешнего года Кличко клятвенно пообещал достроить автомобильные заезды на мост «этой весной», а движение по мосту в целом открыть в июле. Правда, месяц назад тот же Виталий Владимирович признал, что «несколько ошибся со сроками», и прогнозировал старт работы путепровода к декабрю.

По всей видимости, этого не произойдет и в декабре. Как утверждают представители прокуратуры, заместитель директора строительства дорожно-транспортных сооружений при КГГА подозревается в халатности, а подрядчик — в неприкрытом хищении средств. Конкретных имен в данном случае правоохранители предпочитают не называть, отмечая лишь, что фигуранты предстанут перед судом. Дескать, в ходе проведенных 16 августа в здании КГГА обысков были найдены доказательства коррупционных схем. Мосты на Украине «устали» и угрожают людям © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Дальше — больше. В распоряжении независимых журналистов оказались сведения о том, что часть денег, «выведенных» из процесса строительства ПВМ, шла на финансирование избирательной кампании пропрезидентской партии «Слуга народа» в Киеве. По некоторым данным, миллионы «коррупционных гривен» шли на строительство недвижимости в элитном коттеджном поселке неподалеку от столицы.

Как бы там ни было, факт остается фактом: практически завершенное мостовое сооружение «в обозримом будущем» в эксплуатацию не вступит.

«Подольско-Воскресенский мост сейчас напоминает Украину в целом, — констатировал в беседе с корреспондентом сайта Украина.ру бывший инженер проектного бюро Юрий Гладий, принимавший участие в работах над созданием части конструкций ВПП. — Указанное сооружение начали возводить всего через два года после провозглашения независимости нашей страны. Многое было разворовано, а то, что уже построено, будет подвергаться коррозии и прочим катаклизмам. Никаких ассоциаций не возникает?»

Некоторые жители Киева не скрывают эмоций.

«Я обитаю на Троещине уже тридцать лет, фактически с момента провозглашения Украиной суверенитета. Нам обещали и метро, и выделенные полосы для наземного общественного транспорта. А я как добирался на работу в центр Киева по два с половиной часа, так и добираюсь, — отмечает киевлянин Василий Степнов. — Наш мэр Кличко оказался не в состоянии выполнить свои клятвы, как и многие другие предыдущие политики и чиновники. Почему он не открыл вовремя мост — догадайтесь сами. А тридцать лет — это показательный срок, не пора ли делать и украинцам, и Украине работу над ошибками?»