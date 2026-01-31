Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов - 31.01.2026 Украина.ру
Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о трёх категориях переговорных групп по урегулированию украинского конфликта, а также проанализировал... Украина.ру, 31.01.2026
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о трёх категориях переговорных групп по урегулированию украинского конфликта, а также проанализировал вероятность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году: 00:22 - Второй раунд переговоров по Украине; 07:37 - О составах переговорных групп; 11:16 - Кто хочет видеть Украину в ЕС? 15:02 - Запрет на поставки российского газа в Европу; 19:56 - Перспективы развала Евросоюза; 23:01 - По каким ценам Европа будет покупать СПГ и где это будет?
Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов

14:51 31.01.2026
 
Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о трёх категориях переговорных групп по урегулированию украинского конфликта, а также проанализировал вероятность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году:
00:22 - Второй раунд переговоров по Украине;
07:37 - О составах переговорных групп;
11:16 - Кто хочет видеть Украину в ЕС?
15:02 - Запрет на поставки российского газа в Европу;
19:56 - Перспективы развала Евросоюза;
23:01 - По каким ценам Европа будет покупать СПГ и где это будет?
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМарат БашировЕСУкраина.руЕвропаВидео
 
