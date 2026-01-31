https://ukraina.ru/20260131/kakie-strany-khotyat-videt-ukrainu-v-es-i-chto-na-peregovorakh-v-abu-dabi-delayut-voennye--bashirov-1075049643.html

Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов

Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о трёх категориях переговорных групп по урегулированию украинского конфликта, а также проанализировал

Политолог Марат Баширов в эфире Украина.ру рассказал о трёх категориях переговорных групп по урегулированию украинского конфликта, а также проанализировал вероятность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году: 00:22 - Второй раунд переговоров по Украине; 07:37 - О составах переговорных групп; 11:16 - Кто хочет видеть Украину в ЕС? 15:02 - Запрет на поставки российского газа в Европу; 19:56 - Перспективы развала Евросоюза; 23:01 - По каким ценам Европа будет покупать СПГ и где это будет?

2026

