Новые российские дроны и нежелание ВСУ выходить с Донбасса. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе били тревогу в связи с дальнейшим совершенствованием российских БПЛА. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров рассказывал, что ВС РФ начали оснащать дроны спутниковыми системами Starlink, что дает им возможность наводить их на цель и оперативно передавать разведданные.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1e/1075008097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_54bf885f79c5cfe22ff182c2ea905656.jpg

Федоров взывает к президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску с требованием немедленно реагировать.Его советник Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщил, что российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут добираться до Днепра. Он отметил, что этот тип дрона может летать до 500 км. Он говорит также, что ВС РФ стали запускать по Украине дроны на высоте всего нескольких десятков метров в режиме ручного управления, особенно через реки, равнины и длинные впадиныУкраинские эксперты также сообщают, что Starlink позволяет российским войска вести удары как на среднюю дистанцию, при помощи дронов типа "Молния", так и на дальнюю - при помощи "Гераней" и новых беспилотников ВМ-35, не боясь при этом попасть под радиоэлектронное подавление.Нацистка и волонтер Мария Берлинская сетует, что российские дроны вскоре массово будут долетать до тыловых городов. "Они успешно применяют "Старлинки" и, очевидно, это дает результаты. Но важно сейчас посмотреть вперед, что будет дальше, потому что мы стоим на пороге эры даже не автоматизированных, а автономных систем. Это следующий этап, который нас ждет. Нам нужно прямо сейчас обратить на это внимание - Россия, очевидно, будет пытаться применять массово дроновый террор против наших городов", - говорит Берлинская, советуя готовить к этому даже жителей западной Украины.Издание "Украинская правда" на этой неделе впервые признало потерю Мирнограда (Димитрова), который главком ВСУ Александр Сырский до сих пор "обороняет". По данным издания, россияне уже развернули в городе артиллерийские позиции, командные пункты и комендатуру. Как рассказывает "Украинской правде" украинский офицер, подразделения ВСУ продолжают маневрировать и укреплять позиции, сосредоточив усилия на сдерживании выхода российских войск из Мирнограда на оперативный простор.Однако командование десантно-штурмовых войск Украины убеждает всех, что к весне российские силы на этом направлении будут истощены. По этой же причине нацист из Свободы" Андрей Ильенко на этой неделе выступал резко против отвода ВСУ из оставшихся районов Донбасса, утверждая, что далее украинцем придется отступать до Павлограда в Днепропетровской области, поскольку за Славянском и Краматорском, дескать, не за что "зацепиться"."Если теоретически представить, что мы с него выходим, у нас уже не будет этого укрепрайона. И где встанет украинская армия, на админгранице с Днепровской и Харьковской областью? Там ничего не подготовлено для обороны. Это чистое поле!", - паниковал нацист.Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса рассказывает, что Россия до апреля хочет выйти на административные границы Донбасса. Кроме того, по его словам, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях россияне хотят создать буферные зоны, а в Запорожской — создать условия для оперативного успеха. Сочиняя "планы" российского командования украинские политики любят затем заявлять об их "срыве", поскольку иных "перемог" у них нет.Тем временем, украинские военные из 108-й бригады ВСУ, 4-го батальона, 10-й роты на этой неделе в деталях рассказывали, в каких условиях им приходится воевать. Они говорят, что оказались брошенными командованием без снабжения и эвакуации. По их словам, после 40 дней на позиции они были вынуждены отойти из-за острой нехватки продовольствия, боеприпасов, бронежилетов и касок. Раненых, по их словам, тоже никто не эвакуирует.Военнослужащие подчёркивают, что их командиры перестают передавать объективную информацию в штаб, опасаясь последствий за "негативные сводки". В результате верховное командование больше не получает реальной картины происходящего.В то же время и секретарь Комитета Рады по обороне Дмитрий Костенко на этой неделе не блистал оптимизмом, огорошив украинцев заявлением, что у них есть выбор либо умереть, либо уничтожить Россию. Из чего многие сделали вывод, что, по сути, нардеп желает смерти всему своему народу.Однако есть и такие украинские деятели, которые в условиях нехватки личного состава, хотят насильно мобилизовать даже иностранцев. На Украине проживают около 100 тысяч мужчин-иностранцев, которые никогда не были гражданами "незалежной". Военнослужащий ВСУ Денис Ярославский говорит, что в Генштабе обрабатывается идея мобилизации иностранцев с ВНЖ в Украине, её поддерживают многие нардепы. По его мнению, если в результате внимания к иностранцам со стороны ТЦК половина из них уедет, то, дескать, ничего страшного. Однако проблема для иностранцев в том, что многие из них просто не успеют уехать. Следующим этапом пополнения редеющих рядов ВСУ должно стать уже похищение граждан других стран у них на родине, как это делали в свое время в странах Африки европейские колонизаторы.Подробнее о том, кто воюет в рядах ВСУ - в статье Фашистский батальон. На Украине воюют банды французских неонацистов

