В воскресенье, 15 августа, столицу Афганистана Кабул заняли силы «Талибана»*. Руководство Афганистана успело покинуть страну в самый последний момент. В аэропорту Кабула под охраной американских военных остаются те, кто надеется покинуть теперь уже не Исламскую Республику, а Исламский Эмират Афганистан

Правительство Афганистана признало своё поражение в воскресенье, 15 августа. Министр внутренних дел Исламской Республики Абдул-Саттар Мирзаквал в тот день заявил, что сдача столицы страны и передача власти пройдут мирно. Украинский самолет эвакуировал почти 80 человек из Афганистана © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Это произошло после ряда атак и успешного продвижения талибов в Кабуле. При этом подчас флаги «Талибана»* возникали в Кабуле совсем неожиданно. Так, 15 августа талибы выложили в соцсетях фотографии из западного района Кабула Хушал Хан Хаттак Мена. Позже оказалось, что бойцы на фото не пришлые.

«Выложенные талибами фотографии из пятого полицейского округа в Хушал Хане на юго-западе Кабула — это «спящие ячейки» и сторонники террористического движения, которые уже были в городе. Основные силы «Талибана»* в столицу пока не входили», — отмечалось в публикации востоковедческого Telegram-канала «Рыбарь» 15 августа.

Хушал Хан Хаттак Мена населён этническими пуштунами. Пуштуны же составляют костях движения «Талибан»*.

Позже талибам удалось продвинуться к университету Кабула.

Плохо для властей Афганистана обстояли дела и на востоке столицы. Там талибы захватили тюрьму Пули-Чархи и выпустили оттуда сотни заключенных. Среди отбывавших наказание в Пули-Чархи были как соратники талибов, так и члены «Аль-Каиды»*.

Освобождённые приняли участие в захвате Кабула. Афганская столица была окружена «Талибаном»* со всех сторон. И ждать помощи властям Афганистана было не от куда: к утру 15 августа стало известно о падении провинций Вардак, Лагман, Нандахар, Бамиан, Дайкунди. Фото и видео из офисов губернаторов этих провинций талибы выложили в сеть. Был также захвачен уезд Баграм и осаждена одноимённая авиабаза. «Великий американский эксперимент рассыпался в прах». СМИ США о ситуации в Афганистане © REUTERS, Stringer

Пала провинция Балх и её столица Мазари-Шариф. В последней талибам попала в руки боевая авиация.

«Несмотря на наше решительное сопротивление, к сожалению, все снаряжение правительства и ANDSF (сил обороны и безопасности Афганистана. — Ред.) было передано талибам в результате масштабного организованного и малодушного заговора», — заявил афганский политик Атто Мухаммади Нур, занимавший должность губернатора Балха в 2004-2008 годах.

Он отметил, что целью заговора было заманить в ловушку его и афганского маршала Абдул-Рашида Дустума, который с 2014 по 2020 год занимал пост вице-президента Афганистана. Впрочем, план талибов не увенчался успехом, хотя вряд ли они сильно огорчены — под их контролем оказался важнейший транспортный узел Афганистана, а их парк техники пополнился боевыми самолётами и вертолётами.

В целом же за одну лишь минувшую неделю талибы захватили 15 провинций Афганистана.

Утром 15 августа, когда талибы ещё не контролировали весь Кабул, в городе началась паника. Афганцы выстроились к банкоматам за деньгами. А те, кто порасторопнее, попытался покинуть страну. Это удалось сделать и президенту Афганистана Ашрафу Гани.

«Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне приходится сталкиваться с вооруженными талибами, которые хотят войти во дворец, или покинуть страну… Если их не остановить, бесчисленные патриоты будут замучены, а город Кабул будет опустошен… «Талибан»* ясно дал понять, что готов провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать», — пояснил своё решение Гани.

Впрочем, позор покрыл не только его. Воскресенье, 15 августа, стало и днём позора США.

Второй Сайгон

Когда 8 июля президент США Джо Байден называл окончательную дату вывода войск США из Афганистана (по его словам, это должно было случиться 31 августа), он вряд ли предполагал, что тем самым подстёгивает талибов к активным действиям. И уж точно не мог представить, что через месяц и семь дней США испытают один из наибольших позоров в новейшей истории.

В тот день, 8 июля, журналисты спросили Байдена, обнаруживает ли он параллели с тем, что случилось во Вьетнаме.

«Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. «Талибан» — это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации», — заявил Байден.

Тем самым Байден вспомнил о позорном эпизоде эвакуации американцев и их союзников с крыши посольства США в Сайгоне.

А до этого он успел похвалить мощь афганской армии.

«У афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС — против примерно 75 тысяч талибов. Это (захват Афганистана «Талибаном»*. — Ред.) не неизбежно», — заявлял Байден.

В воскресенье, 15 августа, над Кабулом заметили вертолёты CH-47 «Чинук» — именно на такой вертолёт садились бегущие из Вьетнама американцы и их союзники в 1975 году.

Теперь же «Чинуки» устремились к посольству США в Кабуле, что весьма позабавило соцсети по всему миру.

​А вот для афганских союзников американцев смешного было мало. Вечером 15 августа, когда талибы уже фактически контролировали Кабул, те афганцы, кто не представляет себе жизни при «Талибане»*, прорвали оцепление американских военных у аэропорта Кабула.

В самолётах дрались за места.

СМИ сообщили о хаосе в кабульском аэропортуhttps://t.co/ZUlPprsJJO pic.twitter.com/aOVHcToTYQ — РИА Новости (@rianru) August 15, 2021

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Не рады были и в администрации действующего президента США. Там выслушивали жёсткую критику со стороны политических оппонентов.

«Президент Байден еще пару дней назад говорил, что мы не станем свидетелями эвакуации вертолетами посольства, как это было в Сайгоне, однако именно это и происходит. Это Сайгон президента Байдена», — заявил заместитель лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис.

А предшественник Байдена на президентском посту — Дональд Трамп — заявил:

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки».

Но талибы не только опозорили США. Они невольно напомнили миру и о славе СССР.

Как это делали «советы»

Бывший губернатор Балха Нур, говоря о Дустуме, заявил, что маршал «находится в безопасном месте». Правда, он не упомянул, что это за безопасное место. Дустум бежал через «Мост Дружбы» в Узбекистан. В субботу, 14 августа, СМИ и соцсети облетели фотографии и видео с ночного моста, на котором образовался затор из автомобилей в том числе и с охраной Дустума.

Mazar-e-Sharif collapsed to the Taliban, fighters leaded by Atta Mohammad Noor and General Dostum fled to Hayratan Border Pass with Uzbekistan. The picture shows the bridge on the river in the crossing point. pic.twitter.com/9QVtVLjDzz — Fahim Abed (@fahimabed) August 14, 2021

​Маршал Дустум со своими приближенными бежал в Узбекистан. Ровно так же он бежал от талибов через речку в 1998 году. История повторяется pic.twitter.com/KIjgFHYEtl

​Ранее этот маршал обещал, что север Афганистана станет кладбищем для талибов.

Многие вспомнили вывод советских войск из Афганистана. Тогда последний батальон из состава ограниченного контингента советских войск в ДРА проходил по мосту с развёрнутыми знамёнами. Без спешки и с достоинством.

А правительство Мохаммада Наджибуллы продержалось ещё три года. И пало только после прекращения военных поставок из СССР.

«В Афганистане всё готово к урегулированию — мешает этому только советская поддержка «экстремистов» во главе с Наджибуллой», — заявил после августовского путча в 1991 году министр иностранных дел РСФСР Андрей Козырев.

После этого — 15 ноября того же года — министр иностранных дел СССР Борис Панкин дал официальное согласие на прекращение военных поставок Афганистану. Андрей Серенко: США могли намеренно отдать Афганистан под протекторат Пакистана и талибов © предоставлено Андреем Серенко

С 1 января 1992 года Россия прекратила поставки вооружений и боеприпасов ДРА. В стране также возникла нехватка топлива и продовольствия.

Но до этого массовой сдачи моджахедам и перехода на их сторону афганских военных не было. С ситуацией 2021 года то, что происходило 29 лет назад, сравнить нельзя. В 2021 году мир увидел талибов, раскатывающих на новеньких американских «хамви», и хорошо экипированных афганских солдат, сдающих базы людям в традиционной пуштунской одежде с «калашниковыми» наперевес.

Теперь Афганистан ожидает старая-новая жизнь. СМИ уже сообщили, что талибы готовы снова провозгласить о создании Исламского Эмирата Афганистан. В воскресенье, 15 августа, не дожидаясь новостей о взятии Кабула под полный контроль «Талибана»*, торговцы в афганской столице начали закрашивать рекламные фотографии с женщинами.

И хотя талибы обещают, что женщины у них в стране получат все права, да и политических противников они преследовать не будут, в это мало кто верит. И сцены в аэропорту Кабула тому подтверждение.

Американские военные, прибывшие в Кабул для обеспечения безопасности, открыли предупредительный огонь в воздух, когда толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта. pic.twitter.com/0kUNLudCvb — Александр (@alexpinm) August 16, 2021

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* Террористические организации, запрещённые в России