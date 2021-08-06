В понедельник, 2 августа, в Святошинском лесопарке нашли повешенным главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Следователи озвучили две версии произошедшего – умышленное убийство и самоубийство. Однако в последнюю на Украине не верят и уже сравнивают смерть активиста с гибелью журналиста Георгия Гонгадзе

Шишов пропал утром 2 августа — 26-летний глава «Белорусского дома» не вернулся с пробежки. Вскоре лес, по которому обычно бегал Шишов проверили кинологи, но ничего не нашли. На следующий день тело активиста обнаружили волонтеры.

Полиция рассматривает две основные версии произошедшего: самоубийство и убийство, замаскированное под суицид. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК Украины).

Кто в Киеве может быть заинтересован в смерти Шишова: КГБ, СБУ, посольство США, Аваков? Игоря Клименко, у Шишова обнаружили ссадины на носу, груди и левом колене. Представители «Белорусского дома в Украине» сообщали, что за Виталием вели слежку, однако в Нацполиции утверждают, что не получали от него никаких обращений по этому поводу.

Украинские СМИ и специфические политики уже обвинили в смерти Шишова белорусские спецслужбы, а националисты уверены, что к убийству причастны пророссийские организации и партии, действующие на территории страны.

Бывший замминистра МВД Антон Геращенко в сентябре 2020 года заявлял, что показатель раскрываемости убийств на Украине якобы достигает 90%. При этом внушительная часть громких дел о заказных убийствах активистов, журналистов и оппозиционных политиков уже многие годы остается нераскрытой.

Вот пять наиболее резонансных убийств, которые либо не раскрыты, либо заказчики которых не установлены, а сами дела спускаются в судах на тормозах.

Первое убийство — Георгия Гонгадзе

Известного украинского журналиста грузинского происхождения Георгия Гонгадзе 16 сентября 2000 года похитили при выходе из квартиры основательницы «Украинской правды», его коллеги Алены Притулы на бульваре Леси Украинки в Киеве.

В ноябре этого же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп. По данным экспертиз, тело принадлежало Гонгадзе.

Вскоре оппозиционный политик Александр Мороз опубликовал так называемые пленки Мельниченко — записи, сделанные сотрудником президентской службы майором Николаем Мельниченко. Они якобы доказывали, что убийство было организовано по прямому приказу Леонида Кучмы — Гонгадзе прославился жесткой критикой в адрес его администрации.

Результатом «кассетного скандала» стали массовые акции протеста, целью которых стало принудить Кучму покинуть президентский пост. Тайна убийства Гонгадзе также была одной из тем избирательной кампании Виктора Ющенко.

В 2003 году был задержан бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, уничтоживший документы о негласном наблюдении за Гонгадзе. Тогда он ушел от преследования и был повторно задержан только в 2009 году.

Дело Гонгадзе: продолжение следует? © РИА Новости, Андрей Волошин / Перейти в фотобанк Юрий Кравченко. После «оранжевой революции» он вел собственное расследование этого дела и погиб при странных обстоятельствах: по официальной версии, он совершил самоубийство двумя выстрелами в голову.

При этом Пукач заказчиками убийства Гонгадзе назвал президента Кучму и бывшего главу Администрации президента Владимира Литвина. И Кучма и Литвин неоднократно давали следователям показания по этому делу, однако официальных обвинений в их адрес выдвинуто не было. Поэтому дело Гонгадзе считается раскрытым не полностью — заказчик (или заказчики) убийства остается неизвестным.

Останки журналиста захоронили только в 2016 году.

Второе убийство — Олега Калашникова

Политик, бывший народный депутат от Партии регионов Олег Калашников был застрелен у дверей своей квартиры в Киеве 15 апреля 2015 года.

Калашников известен как организатор Антимайдана в Мариинском парке. Кроме того, он готовил массовое шествие на 9 мая 2015 года и активно призывал праздновать 70-летие победы в Великой Отечественной войне.

Близким Калашников часто рассказывал, что ему поступают угрозы. Его личная информация, в том числе адрес квартиры, была опубликована на сайте «Миротворец».

Следствие рассматривало несколько версий убийства: политическая деятельность, бизнес-интересы, личностные отношения, а также убийство с целью ограбления. Но ни у соратников, ни у родственников Калашникова не было сомнений, что это была политическая расправа.

Шесть лет политическим расправам на Украине. К годовщине убийства Олега Калашникова © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Олесь Бузина, член Партии регионов Станислав Мельник, глава Запорожской обладминистрации Александр Пеклушенко. При загадочный обстоятельствах погиб еще один член Партии регионов Михаил Чечетов, одно время занимавший должность главы Фонда госимущества и прекрасно осведомленный о тонкостях приватизации украинскими олигархами большинства госпредприяитий Украины.



Позже с анонимного почтового адреса на почтовый адрес партии «Оппозиционный блок» поступило письмо, в котором организация под названием «Украинская повстанческая армия»* взяла на себя ответственность за убийства Калашникова, Чечетова, Пеклушенко, Мельника и Бузины. Организация с таким названием была включена в России в перечень экстремистских, но на Украине отрицают ее существование.

Расследование убийства Калашникова взял под свой личный контроль пятый президент Украины Петр Порошенко.

Весной 2015 года на допрос по делу в качестве свидетелей вызвали депутатов Сергея Левочкина и Сергея Клюева. По словам тогдашнего главы МВД Арсена Авакова, между ними и Калашниковым были якобы неприязненные отношения.

С тех пор о расследовании дела ничего не слышно. Убийство остается нераскрытым.

Третье убийство — Олеся Бузины

Украинский писатель и публицист, бывший шеф-редактор газеты «Сегодня» Олесь Бузина 16 апреля 2015 года был застрелен двумя преступниками в масках у подъезда своего дома в Киеве. За месяц до гибели в ряде СМИ он рассказал он нападениях и угрозах в свой адрес.

Бузина выступал за тесную дружбу и братство между Украиной и Россией, был непримиримым противником радикального национализма. Писатель критиковал политику режима Порошенко и призывал остановить войну в Донбассе.

Бузину застрелили из пистолета ТТ. Совершив расправу, убийцы скрылись с места преступления на автомобиле «Форд» с итальянскими номерами. За два дня до этого личные данные писателя были внесены в базу сайта «Миротворец».

«Это не моя война». За что убили Олеся Бузину © Татьяна Чугаенко Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба активно участвовали в событиях на Майдане и воевали в Донбассе.

Полицейские нашли брошенную преступниками машину, отработали контакты подозреваемых, обнаружили одежду и обувь со следами ДНК. Свидетели опознали убийц по силуэтам и общим чертам. При этом Медведько и Полищук свою причастность к делу отрицали, заявляя, что их в этот день не было в Киеве.

Оба подозреваемых на какое-то время попали в СИЗО, но еще до конца 2015 года их выпустили из-под стражи, а затем серьезно смягчили им меры пресечения. Дело об убийстве Бузины зачем-то перебросили в Одессу и вернули только после жалоб матери погибшего Валентины Бузины.

Только в ноябре 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский райсуд обвинения против Медведько и Полищука. За умышленное убийство, совершенное группой по предварительному сговору, и незаконное хранение оружия им грозит от 10 лет до пожизненного тюремного заключения. При этом разбирательство вскоре застопорилось. В настоящее время, спустя 5 лет после этого одного из самых резонансных в Украине преступлений, в судебном процессе стороны даже не приступили к рассмотрению дела по существу. Сами обвиняемые освобождены из-под стражи, один из них занимается бизнесом, второй — работает в госорганах, что косвенно свидетельствует о том, что власть Украины не собирается их серьезно преследовать за убийство известного писателя и журналиста.

По мнению украинских СМИ, у исполнителей убийства были кураторы в силовых структурах. Однако следователи тщательно скрывают эту информацию (кто и из какой правоохрантельной структуры их курировал) от общественности.

Четвертое убийство — Дениса Вороненкова

Бывшего депутата Госдумы, эмигрировавшего на Украину Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года застрелили на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы в Киеве. В этот момент Вороненков направлялся на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Нападавшего к месту привезли на автомобиле. Около отеля «Премьер-палас» он догнал идущих по тротуару Вороненкова и его охранника. Киллер окликнул экс-депутата и, когда Вороненков обернулся, выстрелил в него. Охранник бросился на нападавшего, но тот ранил и его.

Через несколько секунд мужчина подошел к экс-депутату и сделал два контрольных выстрела, после чего попытался скрыться. Раненый охранник успел несколько раз выстрелить в убийцу.

Первый суд по делу об убийстве Вороненкова: «российский след» не нашел подтверждения © РИА Новости, Алексей Вовк / Перейти в фотобанк

Личность убийцы вскоре установили — им оказался бывший член батальона «Донбасс» Павел Паршов.

Украинские власти, в частности, тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко, активно поддерживали версию о том, что к убийству причастна ФСБ РФ.

По словам Луценко, заказчиком преступления выступил российский бизнесмен с криминальным прошлым Владимир Тюрин (по совместительству бывший муж жены покойного Марии Максаковой). К реализации своего плана он привлек знакомого из харьковских криминальных кругов Юрия Василенко, тот бывшего заключенного Александра Лося, а последний вышел на экс-участника добробата Ярослава Левенца. Левенец обратился за помощью к бывшему коллеге Паршову.

По версии следствия, мотивом для убийства стали некие «ценные свидетельства» об «аннексии Крыма» и показания на суде против экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы Вороненков мог раскрыть некие «тайны», что представляло большую опасность для Кремля. Однако следситвие так и не смогло представить убедительных доказательств этой версии.

В настоящее время на скамье подсудимых находятся Александр Лось и Ярослав Тарасенко — последний был водителем киллера. Агентство «Росбалт» ранее сообщило о том, что Юрий Василенко был убит в Курске членами криминальной группировки. А в 2019 году Печерский районный суд Киева снял подозрения с Владимира Тюрина.

Позже супруга погибшего заявила, что к убийству Вороненкова причастен сотрудник СК России Денис Панаитов — якобы между ним и экс-депутатом был договор, связанный с недвижимостью.

При этом, как и во всех предыдущих резонансных убийствах, истинные заказчики этого преступления официально не выявлены, а само уголовное дело находится на затяжном рассмотрении в суде.

Пятое убийство — Павла Шеремета

Утром 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве прогремел взрыв. Взорвался автомобиль руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, за рулем которого находился ее гражданский муж, журналист Павел Шеремет.

Преступление вызвало широкий резонанс, расследование под личный контроль взял президент Украины Петр Порошенко.

Основной версией гибели журналиста было названо убийство, мотивом — профессиональная деятельность Шеремета.

Спустя неделю, 3 августа, правоохранители обнародовали видеозапись минирования автомобиля Притулы, в котором участвовали два человека. Они также заявили, что установили личности людей на видео.

Пять лет спустя. Что происходит с делом Шеремета сегодня и при чём здесь отставка Авакова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Зорян Шкиряк заявил, что за убийством стоят российские спецслужбы.

Долгое время дело никак не продвигалось. Лишь в феврале 2017 года следователи сообщили, что для изготовления взрывного устройства была использована противопехотная мина МОН-50.

В сентябре 2017 года Нацполиция засекретила все судебные решения по делу об убийстве Шеремета.

Подвижки в расследовании произошли только после смены президента. При Владимире Зеленском были названы подозреваемые в убийстве.

Организатором назвали Андрея Антоненко — бывшего бойца Сил специальных операций, известного также как музыкант под псевдонимом Riffmaster. Исполнителем убийства назвали волонтера и врача Юлию Кузьменко. Также, по мнению следствия, к преступлению были причастны военная медсестра Яна Дугарь, которая якобы проводила разведку и слежку, и супруги Владислав и Инна Грищенко. Последние были задержаны по другому делу, но также стали фигурантами и по делу Шеремета. Никто из них не признал свою вину в убийстве журналиста.

Задержание этих людей вызвало противоречивую реакцию на Украине. Многие стали поддерживать обвиняемых в убийстве Шеремета и отрицать официальную версию. Даже те, кто не испытывает симпатию к подозреваемым, считают мотив странным и необоснованным.

В эту версию, судя по всему, не верит даже сам Зеленский. Некоторое время назад он ошарашил публику заявлением о том, что переписывается с одной из подозреваемых — Яной Дугарь. На той же пресс-конференции он передал своеобразный «привет» главе МВД Арсену Авакову.

«Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром [Аваковым], сможет ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса», — заявил Зеленский.

Вскоре Аваков был уволен.

Одну из подозреваемых по делу Юлию Кузьменко оставили под ночным домашним арестом, Яну Дугарь отпустили под личное обязательство, Антоненко отпустили из СИЗО под домашний арест.

Резюме

Перечисленные нами пять заказных убийств — далеко не единственные, которые так и остаются нераскрытыми на Украине. При этом все эти преступления объединяет два важных признака.

Первое. Все они носят политический характер, то есть либо совершены по политическим мотивам, либо, как в случае с Вороненковым, используются украинской властью для голословных обвинений в адрес российских спецслужб.

Второе. Во всех случаях очевидна заинтересованность власти, правоохранительных органов и судов увести расследования от истинных заказчиков преступлений.

*Деятельность организации с таким названием запрещена на территории РФ