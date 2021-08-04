В Киеве нашли повешенным главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Шишов - оппозиционный к правительству Лукашенко деятель, вследствие чего специфические политики и СМИ, как обычно еще до окончания следствия, тут же обвинили в его смерти спецслужбы Белоруссии

При этом украинская полиция пока ни слова не сказала о подозреваемых и даже рассматривает версию о самоубийстве. Впрочем, последнее маловероятно.

КГБ или СБУ?

В октябре 2020 после того, как стало окончательно ясно, что протесты в Белоруссии не приведут к свержению власти, Шишов, участвовавший в этих событиях в Гомеле, перебрался жить в Киев.

Известным оппозиционером или популярным блогером он не был. На его Facebook-группу «Белорусский дом» было подписано всего 134 человека. Организацию помощи переселенцам из Белоруссии он зарегистрировал в декабре 2020. На ее сайте и телеграм-канале продавались футболки с бело-красно-белой символикой белорусской прозападной оппозиции и это самое радикальное и оппозиционное, что можно там увидеть. Михаил Кононович объяснил, зачем западные спецслужбы убили Виталия Шишова © кадр из видео Украина.ру

Исходя из этого совершенно не понятно, с какой целью белорусские спецслужбы гипотетически могли бы его устранить, тем более так открыто. Пользы для Лукашенко никакой, а политические потери в связи с новой антибелорусской информационной волной (тем более сразу после скандала с бегуньей Тимановской на Олимпиаде) чрезмерны.

И действительно, еще до окончания следствия, посольство США на Украине написало в своих соцсетях: «Соединенные Штаты глубоко опечалены смертью белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем глубокие соболезнования его близким. Его смерть произошла на фоне неприемлемой белорусской расправы с гражданским обществом, и мы надеемся на полное и тщательное расследование украинской властью причин и обстоятельств».

Из этого сообщение совершенно очевидно, что американцы обвиняют в произошедшем правительство Лукашенко. И не важно, что через время покажет следствие, главное — месседж запущен.

Каковы же обстоятельства трагической смерти Виталия Шишова, вокруг которой начались политические пляски?

Шишов вышел из дома на утреннюю пробежку и пропал. На следующий день его нашли повешенным в Святошинском парке Киева. Поскольку мобильный телефон был на месте, версию ограбления полиция отбросила сразу же. Было открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), но и вариант суицида сразу отбрасывать не стали. А вот киевская прокуратура написала о самоубийстве, но потом убрала данное слово из своего пресс-релиза. Белорусский Гонгадзе. Смерть и посмертный след погибшего в Киеве белоруса Виталия Шишова © politring

Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что у Шишова обнаружили ссадины на носу, груди и левом колене. Вероятнее всего, он падал. Кроме того, если учесть, что рост Шишова — 185 си, расстояние от петли до земли — 308 см, а стоявший рядом пень, на котором нашли след от ноги, был 50-60 см в высоту, то повеситься самостоятельно он вряд ли бы смог. Поэтому полиция продолжает рассматривать версию о самоубийстве, но склоняется к варианту убийства с имитацией самоубийства.

По словам Клименко, Шишов в полицию ранее не обращался. А вот коллеги умершего из «Белорусского дома в Украине» утверждают обратное. По их словам, за Виталием велась слежка, о которой его предупредили из СБУ:

«В том числе от СБУ приходила такая информация. Говорили, чтобы мы были аккуратнее, потому что тут работает сеть агентов КГБ Беларуси и возможно всё». Шишова предупреждало СБУ о якобы агентуре КГБ – друг © politring

И в этом месте сразу возникает закономерный вопрос: если полицию предупредили об опасности, причем на основании не собственных подозрений, а данных СБУ, почему ничего не было сделано для защиты Шишова? И вообще, если у СБУ есть проверенная информация о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству, почему делом занимается полиция? А третий закономерный вопрос: почему СБУ в принципе общается с «Белорусским домом в Украине»?

Агентура и нацисты

Возможно, свет в этом вопросе прольет сообщение базирующегося в Польше белорусского оппозиционного канала Nexta, который координировал антиправительственные беспорядки в 2020 году.

В Nexta утверждают, что Шишов собирал данные на белорусских агентов, работающих на Украине. В интересах кого? СБУ? Тогда их контакты вполне объяснимы, а крошечная общественная организация никому не известного оппозиционера могла быть прикрытием именно для агентурной работы.

В таком случае, Шишова действительно могли убить сотрудники КГБ, но не как политического активиста, а как действовавшего против Белоруссии агента иностранных спецслужб. Впрочем, это не объясняет слишком уж провокационную форму убийства. Человек ведь всегда может пропасть без вести, особенно на Украине. Как, скажем, небезызвестный судья Чаус, которого ГУР Украины смогло вывезти из Молдавии в багажнике авто с дипломатическими номерами. КГБ не могло поступить тем же образом? А почему? Если же хотели инсценировать суицид, то сделали это очень топорно, непрофессионально. Как будто специально выводили всех на белорусский след.

Контакты Шишова с СБУ косвенно подтверждаются заявлением «Радио Свобода Беларусь», которую точно нельзя заподозрить в симпатии к Лукашенко. Как говорит издание, сооснователем «Белорусского дома в Украине» является проживающий на Украине гражданин Латвии Родион Батулин, который сразу после гибели Шишова запостил новость об этом в свой телеграм-канал.

Батулин — личность известная. Это член праворадикальной группировки «Нацкорпус», которая неоднократно выполняла задания СБУ по давлению на суды в политически-мотивированных делах, нападала на журналистов и членов оппозиционных политических партий. Батулин — латвийский нацист с белорусским гражданством, приехавший на Украину, чтобы реализовывать свои идеи. Летом 2019 года он отметился участием в нападении на экс-президента Украины Петра Порошенко у здания ГБР в Киеве. Во время потасовки с охраной Порошенко Батулин был в майке с надписью «Национальный корпус». Нападавшие были недовольны тем, что их «гетман» Порошенко не дал гражданство всем наци, приехавшим воевать на Украину. В Нацполиции Украины опровергли информацию о том, что Шишов жаловался на слежку © politring

О связи «Белорусского дома в Украине» с нацистами заявила и сооснователь издания «Заборона» Екатерина Сергацкова, которую относительно недавно затравили праворадикалы за то, что она вскрыла связь украинских фактчекеров Facebook группы StopFake с украинскими ультраправыми. Этот инцидент заметили даже в Human Rights Watch, которая подобное обычно не замечает.

«Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов сегодня найден мертвым, повешенным. Эта НПО была связана с Сергеем Коротких «Боцман», выпускником минской школы КГБ, российским неонацистом, близким человеком с Арсеном Аваковым и соучредителем движения «Азов». Подробности скоро», — написала она в своем Twitter.

Сергей Коротких — еще один наци, перебравшийся на Украину из Белоруссии. Ему, в отличие от его соратника Батулина, Порошенко выдал гражданство собственноручно. «Боцман» был одним из командиров воевавшего на Донбассе неонацистского полка «Азов», а затем перебрался в политическую организацию «Азова» «Нацкорпус».

Таким образом, повешенный Шишов вряд ли был просто оппозиционным эмигрантом средней руки, который помогал устроиться на Украине другим эмигрантам. Его тесная связь с нацистами из «Азова» и «Нацкорпуса» не подлежит сомнению. Если Nexta не лжет и он действительно собирал данные о белорусской агентуре на Украине (для СБУ?), то убийство Шишова, а это почти наверняка убийство, начинает играть совсем иными красками. Показательная казнь со стороны наци, с которыми он чем-то не поделился, спецоперация «сакральная жертва» от СБУ (руками тех же наци), зачистка работавшего на украинские спецслужбы агента со стороны КГБ — все в равной степени вероятно. Невероятно только убийство Шишова как опасного для белорусских властей политического активиста. Потому что его политический вес был нулевым.

Жабы и гадюки

В этой связи стоило бы вспомнить несколько самых громких постмайданных политических убийств в Киеве. Во всех из них СМИ и официальные лица (до результатов расследования, естественно) сразу же обвиняли ФСБ и другие спецслужбы России. А вот после расследования все почему-то оборачивалось не так. «Белорусский дом в Украине» обвинил спецслужбы в убийстве Шишова © t.me/Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

В апреле 2015 года застрелили оппозиционного журналиста Олеся Бузину. Несмотря на крики о провокации и «российском следе», убийц нашли за два месяца. Ими оказались члены праворадикальной банды С14 Андрей Медведько и Денис Полищук, что подтверждала даже ДНК-экспертиза. Ответственность за убийство никто не понес.

Тогда же в подъезде своего дома убили члена Партии Регионов и одного из лидеров киевского Антимайдана Олега Калашникова. Ответственность за его убийство взяла на себя некая «Украинская повстанческая армия», однако в СБУ заявили, что такой организации не существует. Дело не раскрыто.

Летом 2016 в центре украинской столицы взорвали автомобиль журналиста Павла Шеремета. Он, в отличие от Бузины, был настроен оппозиционно к властям не Украины, а России и Белоруссии, почему и эмигрировал на Украину. Ясное дело, все тут же сказали, что его убили по приказу Путина, но в 2019 полиция взяла и предъявила подозрение в убийстве украинским наци-атошникам: Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. На данный момент никто из них не находится под стражей. Очень, кстати, интересно, что экс-глава киевского «Азова» Сергей Филимонов 20 июля в интернете фактически обвинил в убийства Шеремета Сергея Коротких.

Весной 2017 около отеля «Премьер Палас» застрелили беглого российского депутата Дениса Вороненкова. Опять же первая реакция властей еще до начала расследования — обвинение в громком преступлении спецслужб России. Однако тут же был застрелен и сам убийца, им оказался наци из «Карпатской Сечи» и «Правого сектора» атошник Павел Парашов, который был ранен охранником Вороненкова и умер на операционном столе. А чуть позже задержали и соучастников — члена «Тризуба» Ярослава Левенца и члена «Правого сектора» Ярослава Тарасенко.

Получается, что каждый раз после громкого политического убийства т.н. украинская общественность обвиняет в нем Россию, а полиция через время почему-то задерживает исключительно атошников и членов праворадикальных украинских группировок.

Не исключено, что в деле Шишова будет также. Соорудить «сакральную жертву» к августовской годовщине создания Союзного государства России и Белоруссии в Минске, действительно находящимся под плотным контролем КГБ, проблематично. Зато это очень легко сделать в Киеве, где безнаказанно орудуют курируемые спецслужбами праворадикальные банды. В СБУ, по заверениям соратников Шишова, знали об опасности, но ничего не предприняли — только сделали очень своевременный вброс о «белорусском следе». Политические игры с «сакральными жертвами» начались на Украине задолго до майдана и «небесной сотни». Немаловажным фактором ухода Кучмы из большой политики и первого Майдана стала раскрутка убийства журналиста Гонгадзе. Это классическая схема для раскрутки «цветных революций». Так что, вполне возможно, искомый эффект от смерти Шишова мы увидим не в Киеве, а в Минске.

Кстати, когда руководитель «Забороны» Сергацкова намекает, что к убийству Шишова причастен азовец Коротких, надо понимать, что она не оппозиционный журналист, а вполне провластный, но скорее из группы «соросят», т.е. из грантовых структур, а не из группы «национал-патриотов».

Когда нацист Филимонов обвиняет Коротких в убийстве Шеремета, тоже надо понимать, что он из тех наци, которые вместе со Стерненко перебежали непосредственно под крыло американского посольства. А вот Сергей «Боцман» Коротких вместе со своим другом Батулиным — люди экс-министра МВД Авакова. Этим объясняется, в частности, их участие в антипорошенковской акции. Зачем американское посольство через своих агентов копает под Авакова, а может и под Зеленского (смотря, какова здесь роль СБУ) — вот в чем вопрос.