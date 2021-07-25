От «Запорожцев...» до «Грешницы»: пять всемирно известных картин харьковских художников

История Харькова богата известными во всем мире деятелями искусства, особенно художниками. Картины Ильи Репина и Генриха Семирадского украшают крупные галереи и частные коллекции любителей искусства. Издание Украина.ру собрало пять самых популярных работ харьковских творцов

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

Это одна из самых известных картин Ильи Репина.

Художник родился в Чугуеве Харьковской губернии в 1844 году. Рисовать он начал рано, а в 16 лет покинул родные края ради работы в кочевой иконописной артели, а затем отправился в Санкт-Петербург.

Над «Запорожцами» Репин трудился в 1880-1891 годах. Зарисовки к картине он делал в Запорожье, Качановке и Кубанской области. В работе над картиной художнику помогал историк Дмитрий Яворницкий — Репин также выбрал его натурщиком для фигуры писаря. Для атамана Сирко позировал журналист Владимир Гиляровский.

Нужные ноты: 3 песни о Харькове © paul-itk.livejournal.com Александр III, а после революции она оказалась в коллекции Русского музея.

Существует также вторая версия «Запорожцев», который автор попытался сделать более исторически достоверным. Хранится она в Харьковском художественном музее.

«Сторожа Запорожских вольностей» («Казаки в степи»)

Сергей Васильковский — известный живописец-пейзажист, родившийся в уездном городе Изюм Харьковской губернии в 1854 году. Позже он переехал в Харьков, где познакомился с историком и этнографом Дмитрием Яворницким и фотографом Алексеем Иваницким. С ними молодой Васильковский едет по «запорожским пепелищам» — местам бывших владений запорожских казаков.

Одним из излюбленных сюжетов Васильковского стал вооруженный казак-всадник в степи или группа казаков на страже, в походе или на привале.

За свою творческую карьеру художник создаст более 3 тысяч картин. Одной из самых популярных считается полотно «Сторожа Запорожских вольностей» («Казаки в степи»), оригинал которой хранится в Национальном музее изобразительного искусства.

Творцы истории: пять великих харьковчан, которые прославили город © paul-itk.livejournal.com

К сожалению, большая часть произведений Васильковского погибли во время Великой Отечественной войны. В настоящее время в музеях и частных собраниях сохранилось около 500 картин.

«Грешница»

Генрих Семирадский родился в Ново-Белгороде Харьковской губернии в 1843 году. Учился в Харькове и в Санкт-Петербурге, но большую часть своей творческой жизни провел в Риме.

Известен по монументальным полотнам из истории античных Греции и Рима. Его произведения рассеяны по музеям России, Украины и Польши, а также по некоторым частным европейским коллекциям. 34 минуты: украинский художник установил рекорд страны © Укринформ

Многие работы Семирадского утрачены, например, росписи храма Христа Спасителя в Москве.

Одна из самых известных работ художника, «Грешница», была его первой римской картиной. Семирадский написал ее по заказу президента Академии художеств Владимира Александровича.

Картина написана по мотивам поэмы Алексея Толстого «Грешница», которая, в свою очередь, создавалась на основе апокрифа: под воздействием личности Христа происходит перерождение блудницы. Работа имела оглушительный успех в Вене, за нее Семирадский получил золотую медаль.

К слову, именно «Грешница» поссорила живописца с коллегой Ильей Репиными. Их выдвинули на звание академика живописи в одно время — в итоге Репин обошел Семирадского, но еще долгое время его критиковал.

«Хоровод в Малороссии»

Константин Трутовский родился в Курске, но детство свое провел в Харьковской губернии. Получив начальное образование в Харькове, он был перевезен в Санкт-Петербург.

Позже Трутовский вернулся в родительское имение, где его впечатлили малороссийские природа и народный быт — они стали главным источником его вдохновения. Он также отличался чрезвычайной плодовитостью и написал несчетное количество акварелей и карандашных рисунков.

При этом специалисты утверждают, что многие его хорошо задуманные произведения, написаны в спешке: «Колядки в Малороссии», «В рабочую пору», «Сорочинская ярмарка», «Свидание», «Помещики-политики».

За картину «Хоровод в Малороссии», которая в настоящее время хранится в Третьяковской галерее, Академия художеств возвела его в звание академика. Позднее произведение имело успех на Всемирной выставке в Лондоне.

«Зимний день»

«Он сам сродни своим шедеврам», — писал об известном харьковском художнике Михаиле Ткаченко французский художественный критик. Ткаченко считался одним из главных маринистов Российской империи и был удостоен выполнять заказы Его Императорского Величества.

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Несмотря на то, что художник прославился своими морскими пейзажами, он любил изображать быт простого украинского народа, как, например, на картине «Зимний день». В центре экспозиции обычная деревенская хата, присыпанная снегом, простой забор и белое снежное полотно.

Картины художника хранятся в Национальном художественном музее Украины, а также в собраниях Харькова, Львова и других городов.