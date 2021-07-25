Война систем: Невероятные и уморительные приключения американского гангстера в Одессе

В 1989 году, 40 лет назад начались съёмки гангстерской комедии «Дежа вю», первого фильма частной студии Юлиуша Махульского ZEBRA, созданного совместно с Одесской киностудией почти полностью за советские деньги

Название фильма «Дежа вю» (от французского dèjà vu — «уже виденное») полностью соответствует его стилю. Это своего рода постмодернистская забава, извращённая игра с киноусловностями. Кинолента является пародией-попурри на американское гангстерское и советское пропагандистское кино, в частности, содержит отсылки к таким фильмам, как «Король в Нью-Йорке» Чарли Чаплина, «Однажды в Америке» Серджио Леоне, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, «Чапаев» Сергея Васильева, «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Мы из Кронштадта» Ефима Дзигана и «Оптимистическая трагедия» Самсона Самсонова. Посмотрев «Дежа вю», американский писатель польского происхождения Ежи Косиньски сказал, что это американский фильм польско-советского производства. Одесское наследство: поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добили © РИА Новости, Свердлов / Перейти в фотобанк

Американские мафиози, появляющиеся в сценах в Чикаго, носят фамилии видных деятелей Голливуда итальянского происхождения — де Ниро, Чимино, Скорсезе, Пачино, Коппола, де Пальма, Сталлоне и т.д. Вымышленные персонажи в фильме смешиваются с историческими (Осип и Лиля Брик, Владимир Маяковский), в нём есть отголоски прозы Бабеля, что естественно, ведь действие в основном происходит в Одессе.

«Мы очень многое почерпнули из богатой традиции американских и советских фильмов, которые являются очень хорошим кино. Не нужно выплёскивать с водой ребенка, у русских есть очень хорошие фильмы 20-х и 30-х годов ХХ века, — сказал Юлиуш Махульский журналистам в 2016 году во время премьеры восстановленной и оцифрованной версии «Дежа вю» в Польше. — Мы старались использовать как можно больше киноцитат. Естественно, раз Одесса — значит, «Броненосец Потемкин» и сцена с лестницей, которая вначале немного пугала меня, ведь я знал, что справиться с ней — это почти подвиг. Но я думаю, что она удалась. Только 20 процентов съёмок прошло в Польше, остальное мы снимали в Одессе, в том числе в отличных павильонах Одесской киностудии. Местные артисты и часть группы были очень хорошо подготовлены».

«Одесса-мама» оказывается не по зубам чикагской мафии

Действие фильма происходит в 1925 году в Чикаго и Одессе. В США — «сухой закон», и мафия бутлегеров разыскивает некоего Мика Нича — Микиту Ничипорука, который оказался стукачом. Выясняется, что он сбежал в советскую Одессу, где организовал «великий самогонный путь» по доставке народного напитка из молодой страны Советов в Америку по побережью Северного Ледовитого океана.

Для ликвидации предателя нанимается самый знаменитый нью-йоркский киллер — американский гангстер польского происхождения Джон Поллак по прозвищу Профессор. Под видом профессора-энтомолога, следующего на Суматру ловить бабочек, Поллак прибывает в Одессу «навестить могилу отца», получив советскую визу на 48 часов.

В поисках своей жертвы он попадает в самые невероятные ситуации, связанные со спецификой жизни советской Одессы в эпоху «новой экономической политики».

Сначала, поскольку он оказывается первым пассажиром рейса «Русфлота» «Нью-Йорк — Константинополь — Одесса», ему устраивают шумную и торжественную встречу в порту, навязывают культурную программу пребывания в СССР и приставляют гида — комсомолку Клару Глушко, его осаждают пионеры и журналисты.

Джон всё время безуспешно пытается освободиться от совершенно ненужного ему сопровождения. Далее в гостинице Поллаку повреждают ручку от тележки кофра, которая на самом деле была стволом разобранной и спрятанной в багаже винтовки, и он вынужден искать оружие на месте. Обменивая нелегально доллары в булочной, Джон узнаёт в одном из её работников Микиту Ничипорука и передаёт ему посылку с тухлой рыбой. Ничипорук понимает, что на языке чикагской мафии это означает смертный приговор.

«Прости-прощай, Одесса-мама»: Как Караченцов был Японцем для поляков © кадр из т/ф "Дежа вю"

«Мафия» Махульского

В главной роли — киллера Джона Поллака — снялся польский актёр Ежи Штур, к тому времени хорошо известный советской публике по фильму «Сексмиссия» (в СССР демонстрировался под названием «Новые амазонки»). Как вспоминает Махульский, его сопродюсеры из Одессы очень обрадовались, узнав об участии Штура. «Кроме того, мне нравится работать с Ежи, это был наш третий совместный фильм. Ему очень понравился сценарий, и он хотел сыграть такого американского гангстера. По-моему, каждый актер мечтает об этом, но никто другой в этой роли не сыграл бы лучше» — уверен режиссёр. Ныне Ежи Штур входит в пятёрку самых популярных польских актёров.

Кроме Штура в фильме сыграли такие известные польские актёры, как Цезари Пазура (немецкий велосипедист), Войцех Высоцки (новый киллер Франко де Ниро) и, конечно же, отец режиссёра Ян Махульский (Дон Биг Джим Чимино), который для нашей публики навсегда останется Квинто из «Ва-банка».

Из советской части группы стоит отметить игру Владимира Головина (Микита Ничипорук), Николая Караченцова («Япончик»), Галины Петровой (гид Клара Глушко), Олега Шкловского (лейтенант милиции Жорж Переплётчиков). «Дежа вю» стал первым фильмом, в котором сыграл Никита Высоцкий — в роли русского джазмена с банджо, показывающего Поллаку правильную синкопу.

Финансовая «цензура» хуже политической

Плавка, девушка, медведь: Яркая и веселая советская пропаганда © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Когда же фильм вышел на экраны, была уже свободная Польша. И если бы не тот факт, что съёмки начались в условиях «коммунистической кинематографии», мы бы никогда не смогли собрать на него деньги. Тогда было легче перехитрить цензуру, чем сегодняшних финансистов», — шутит Юлиуш Махульский.

Хотя фильм изначально был озвучен на русском и английском языках, его премьера состоялась в Польше 18 апреля 1990 года под названием «Виза на 48 часов», а на экраны советских кинотеатров лента вышла 1 июля того же года. В Польше фильм посмотрели более 400 тысяч человек, по СССР точных данных нет. Но поскольку 1990-й был последним годом массового советского кинопроката, а лента запомнилась зрителям, то их было немало. Свидетельством популярности фильма является также то, что в 2008 году в России он вышел на DVD, а в 2016-м в Польше лента была восстановлена и оцифрована.