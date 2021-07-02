В силу ряда причин западные СМИ несколько запоздали с реакцией на "Прямую линию" президента РФ с россиянами. В опубликованной на сайте телеканала «Си-Эн-Эн» статье под заголовком «Путин заявляет, что американские санкции против России «даже пошли нам на пользу» освещаются моменты «Прямой линии», связанные с российско-американскими отношениями

Линия Путина © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Путин сказал, надеется на их нормализацию, но добавил, что США… всё ещё пытаются сохранить свою монополию». Что же касается американских санкций, то «он утверждал, что в них есть положительные стороны. Не останавливаясь на конкретных случаях, он сказал, что санкции в некотором смысле способствовали развитию российских технологий».

На сайте телеканала «Эй-Би-Си» размещена обширная статья «Путин призывает россиян вакцинироваться во время марафонской передачи в форме ответов на поступающие звонки». В статье утверждается: «Передача является неотъемлемой частью двадцатилетнего правления Путина; там показано, как он отвечает на десятки вопросов простых граждан в течение более трёх часов, сидя на сцене перед телефонным центром, куда направляют звонки волонтёры… Широко пропагандируемая и тщательно срежиссированная передача позволяет Путину представить себя лидером, который умеет решать даже самые мелкие повседневные заботы своего народа и может решить любую проблему. После того как Путину поступает вопрос, местные чиновники обычно стараются решить проблему, что делает появление просителя на передаче похожим на выигрыш в лотерее».

В статье перечисляются и подробно освещаются основные моменты передачи: об эпидемии COVID-19 и вакцинации, о конфронтации с британским военным кораблём у побережья Крыма, о платформах социальных сетей, о необходимости готовиться к опасным для России и всего человечества изменениям климата, о просьбах о помощи в решении местных проблем граждан и о потенциальном преемнике.

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По вопросу об измении климата отмечается, что «Путин необычно резко предупредил о необходимости подготовиться к последствиям изменения климата для России… Он сказал, что человечеству необходимо уменьшить своё влияние (на окружающую среду), «иначе могут наступить необратимые последствия».

В комментарии агентства «Ассошиэйтед Пресс», в частности, отмечаются выдвинутые Владимиром Путиным обвинения в том, что инцидент с британским эсминцем у побережья Крыма был комплексной и тщательно спланированной провокацией, в которой также участвовали вооружённые силы США. Агентство в связи с этим сообщает, что «Министерство обороны США не прокомментировало заявление Путина о том, что американский разведывательный самолет дальнего действия, взлетевший с греческого острова Крит, работал совместно с британским кораблём».

Кроме того, в статье говорится о том, что Путин «ещё раз подтвердил своё заявление о близком родстве между русским и украинским народами, но обвинил Киев во враждебном отношении к России и выразил сомнение в ценности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его марионеткой Запада». Отмечается также негативная реакция министра иностранных дел Украины на данное заявление.

Тайна вакцинации президента, дружба с украинским народом, мораль сказки о Колобке: что Путин сказал на «Прямой линии» «Ньюсуик» размещает две статьи, посвящённые «Прямой линии». В первой, озаглавленной «Владимир Путин заявил, что американский самолет следил за британским военным кораблём, выясняя реакцию России», отмечается также, что российский президент «обвинил украинское руководство в проведении враждебного России курса», и что большая часть передачи была посвящена внутренним проблемам — «пандемии, социальным выплатам, росту цен на потребительские товары и другим».

В статье «Владимир Путин надеется в конце концов найти кого-нибудь «достойного» возглавить Россию после него» утверждается, что замечание Путина о достойном преемнике «заставляет задуматься о его планах на будущее, в частности, как долго он будет руководить страной». В статье указывается, что нынешний президентский срок Владимира Путина заканчивается в 2024 году, и «68-летний лидер может претендовать ещё на два шестилетних периода», что позволит ему оставаться у власти до 2036 года.