Один из ключевых свидетелей в деле журналиста, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил, что был агентом ФБР и в рамках сделки с американскими властями дал ложные показания в суде

175 лет тюрьмы за правду

Журналист Джулиан Ассанж подвергся преследованиям со стороны американских властей после того, как опубликовал целый ряд секретных документов о военных и иных преступлениях США. В частности, он разоблачил вертолетную атаку на мирных жителей в Афганистане; ракетные удары американских ВВС по мирным жителям в Йемене; прослушку генсека ООН Кофи Аннана перед вторжением США в Ирак в 2003 г.; приказ Хиллари Клинтон в 2009 году тайно получить образцы ДНК, сканы радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев и личные пароли генсека ООН Пан Ги Муна и представителей Китая, Франции, России и Великобритании в ООН; поддержку госпереворота в Гондурасе в 2009 г.; организацию подрядчиком правительства США в Афганистане фирмой DynCorp детской проституции и др. Дело Ассанжа. Отказ от экстрадиции — еще не конец © REUTERS, Henry Nicholls

Сначала гражданину Австралии Джулиану Ассанжу объявили подозрение в изнасиловании двух женщин в Швеции. Выглядело это очень странно, поскольку указанные женщины были его сторонницами и даже пожертвовали некоторую сумму денег для Wikileaks. Кроме того, никаких заявлений о совершенном преступлении они не подавали. Тем не менее, Ассанжа взяли под стражу и отпустили через 10 дней после внесения залога с правом покинуть Швецию во время следствия. Он вылетел в Великобританию, но из багажа самолета пропали ноутбуки, в которых у него хранились важные документы для публикации. Несмотря на то что ему официально разрешили покинуть страну, власти Швеции заявили, что он скрывается от следствия и подключили Интерпол для поимки журналиста. Тот вынужден был обратиться за политическим убежищем туда, куда мог, а именно в посольство Эквадора в Лондоне, где и провел целых 6 лет.

В это время президентом США становится Дональд Трамп, и разворачивается грозящий импичментом скандал со взломом серверов Нацкомитета Демократической партии. Опубликованные Wikileaks документы дискредитировали кандидата от демократов Хиллари Клинтон и, как заявили в Демпартии, помогли Трампу стать главой государства. Подробности этого дела сейчас значения не имеют. Главное, что в 2019 г. Трамп выиграл суд, который не нашел доказательств его сговора с Wikileaks или Россией (знаменитыми таинственными русскими хакерами), а саму публикацию признал вполне законной, поскольку Ассанж сервер не взламывал, а публиковать полученную от источников информацию позволяет 1-я поправка к Конституции США.

Выиграть-то Трамп выиграл, но имидж «агента Кремля» закрепился за ним так плотно, что это мешало ему выстраивать необходимые отношения с Россией для борьбы с врагом США №1 — Китаем. Поэтому, чтобы дистанцироваться от Ассанжа, тогдашнее правительство США обвинило его в утечке секретной информации в 2010 году (дело о передаче военнослужащим Брэдли Мэннингом видео расстрела американским вертолетом мирных жителей в Ираке) в соответствии с Законом о шпионаже, который за всю историю Штатов к журналистам никогда не применялся. Затем в гости к Ассанжу в эквадорское посольство приехала конгрессмен Дана Рорабахер с предложением о сделке. Джулиану нужно было сообщить имя своего источника, передавшего документы Нацкомитета Демпартии, чтобы оправдать Трампа уже не только в суде, но и в глазах общественности. Взамен — свобода. Журналист отказался и очень быстро вместо одной получил восемнадцать статей уголовного дела: от взлома правительственных сайтов с базами данных до ответственности в том, что ряд американских военных пострадал после публикаций Wikileaks — всего на 175 лет тюремного заключения. Ни одного пострадавшего военного до сих пор, кстати, так и не нашли. В 2019 г. президентом Эквадора становится проамериканский политик и полиция Великобритании врывается в эквадорское посольство с целью ареста Ассанжа. Дело Джулиана Ассанжа. Решение о депортации журналиста будет принято в начале января © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Документа, которым журналист лишался бы политического убежища, ни документа, дающего права британским правоохранителям заходить в посольство — территорию суверенного государства — общественности не представили. Зато стало известно, что связанная со спонсорами предвыборной кампании Трампа телекоммуникационная фирма незаконно прослушивала помещения, где жил Ассанж. Журналиста заперли в одиночной камере лондонской тюрьмы Белмарш и начали слушания касательно его экстрадиции в США. Швеция почему-то экстрадицию требовать перестала.

Лжесвидетельство исландского мошенника

После того, как сторона защиты доказала, что длительное (более 2-х лет) тюремное заключение в несоответствующих человеческому достоинству условиях и стресс, вызванный опасением экстрадиции в страну, где его могут ждать пытки и пожизненное заключение, привел к психическому расстройству у обвиняемого и ненулевой вероятности суицида, 4 января 2021 г. судья Ванесса Барайцер отказала в экстрадиции. Но и освобождать журналиста не стала, хотя в ее решении прямо сказано, что именно пребывание Ассанжа в тюрьме Белмарш привело к ухудшению его психического состояния. То есть экстрадировать нельзя, поскольку психика не выдержит, а продолжать держать в тюрьме, которая и привела к психическому расстройству, можно. Но особенно интересно, что в компетенцию британского судьи Барайцер не входило и не могло входить рассмотрение американского обвинения и оценка доказательств по уголовному делу. Она могла решить только вопрос об экстрадиции. Однако судья признала правомерными и обоснованными выдвинутые прокуратурой США обвинения, получение журналистом информации от своих источников квалифицировала как «кражу», а попытку Джулиана защитить источник (Брэдли Мэннинга) — выгораживанием «взломщиков». Такие выводы она сделала, изучив материалы стороны обвинения, в том числе показания некоего Сигурда Инги Тордарсона.

Гражданин Исландии Тордарсон в 2010-2011 гг. был волонтером Wikileaks по прозвищу «Тинэйджер» (ему тогда было всего 17 лет) и модерировал чаты сторонников проекта Ассанжа. Несмотря на юный возраст он оказался самым настоящим преступником, присвоив 50 тыс. долларов, которое люди перевели на счет портала. Wikileaks подал на него в суд за хищение средств и финансовое мошенничество, после чего Тордарсон предложил ФБР свои услуги в качестве информатора взамен освобождения от ответственности за кражу денег. Об этом он неожиданно рассказал исландскому изданию Stundin 26 июня этого года.

Оказалось, что Сигурд обманул всех — Ассанжа, суд и даже ФБР. Он убедил американские власти в том, что был близок к Ассанжу и имел доступ ко всей внутренней информации Wikileaks, что не соответствовало действительности. Довольные, что получили «нужного свидетеля» Минюст США и ФБР выдали Тордарсону 5000 долларов и гарантии «иммунитета» за показания в суде. На одном из допросов он, например, заявил, что Ассанж поручил ему организовать прослушку правительства Исландии. Однако в интервью Сигурд признался, что такого в принципе не могло произойти, поскольку о был всего лишь модератором чата и если бы даже Ассанж решил такое провернуть, то обратился бы за этим точно не к Тордарсону. Он сам предложил передать Джулиану полученные им от анонимного источника файлы, якобы содержавшие телефонные разговоры членов исландского парламента, а также передал имевшийся в его доступе пароль для входа на сайт, где видны передвижения машин исландской полиции. Ассанж не просил его об этом.

Кроме того, Тордарсон в качестве свидетельских показаний дал суду содержимое чатов Wikileaks 2010-2011 гг., где просил хакеров взломать ряд сайтов исландских организаций. Опять же, просил он, а не Ассанж. Зачем? Юному волонтеру Сигурду очень хотелось раздуть свое положение в Wikileaks, чтобы народ в чатах считал его высокопоставленным лицом компании, начальником штаба или главой отдела коммуникаций. На это купились и в ФБР, посчитав его человеком, обладающим ценной информацией.

Также на суде шла речь о том, что Джулиан вместе с Сигурдом пытались взломать зашифрованный файл, «украденный у банка страны НАТО 1» (предположительно Исландии). В интервью Тордарсон заявил, что указанный файл никто не крал. Это были данные о просроченных кредитах исландского банка Landsbanki, крах которого в 2008 г. привел к экономическому кризису в стране и выложил их в открытый доступ в интернете экс-работник банка. У Исландии же к Ассанжу нет никаких претензий и нет открытых в его отношении уголовных дел.

Еще в 2019 г. директор по гражданским свободам в Electronic Frontier Foundation Дэвид Грин на слушаниях в Европарламенте заявил, что опубликованную WikiLeaks информацию общественного значения американские прокуроры хотят представить как секретную и полученную путем незаконного доступа, но доказательств того, что Ассанж что-то взламывал, нет. Так и вышло. Показания ключевого свидетеля Сигурда Тордарсона оказались ложными. С какой целью он дал такое интервью и сделает ли он заявление для суда, пока остается неизвестным. Также наивно предполагать, что из-за этого интервью обвинения против журналиста будут сняты.

Тем не менее, данный скандал еще раз предельно четко высветил всю суть политически-мотивированного преследования. Прокуратуре нужно во что бы то ни стало (даже путем лжесвидетельств) доказать, что опубликованная Ассанжем информация была не «слита» источниками журналиста, а добыта им самим или по его заказу путем незаконного взлома. Если взлома не было, то Первая поправка автоматически приведет к оправдательному приговору. Такого удара по десятилетиями создаваемому имиджу борца за демократию и права человека США получить не хотят.

А пока сторона обвинения подала апелляцию на решение об отказе от экстрадиции, и Джулиан Ассанж продолжает находится в тюрьме.