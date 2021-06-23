Цены на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги на Украине растут и будут расти, опережая рост реальных доходов населения. Но власть ничего не предпринимает, чтобы защитить граждан

Об этом говорили эксперты на конференции в украинском издании «Голос.ua» в среду, 23 июля.

Согласно обнародованному Минэкономики прогнозу экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, в этом году цены для населения на горячую воду и отопление увеличатся на 33%, в 2022 году — на 6%, в 2023 — на 5%, в 2024 году — на 5%. В то же время тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, в 2022 — на 11%, в 2023 году — на 5%, в 2024 году — на 5%.

Кабмин так видит

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отметил, что годовой тариф несколько смягчает ситуацию, поскольку поставщики подписали контракты с компанией «Нафтогаз» по ценам «ниже, конечно, 12 гривен».

Соответственно, цена не меняется, но, «как обычно, у нас появляется масса «но»», — сказал эксперт. В частности, по его словам, власти уже заговорили о том, что цены могут быть пересмотрены в связи с изменением цен на европейских биржах.

Кроме того, идёт процесс подготовки к отопительному сезону.

«Газ будет закачиваться и закупаться по текущим ценам 12-13 гривен (за кубометр), и мы понимаем, что ничем хорошим нам это зимой не грозит, это мягко говоря», — сказал Землянский. Тарифы на электроэнергию для украинцев должны вырасти вдвое — Минэнерго © reform.energy

Он добавил, что не следует забывать о долгах предприятий теплокоммунэнерго — «долги не расшиты, уйти от «Нафтогаза» они не могут, сменить поставщика не могут».

И вот самое печальное, «вишенка на торте»: прогноз Кабмина Украины на три года, согласно которому на 20-30% коммунальные услуги будут для украинцев дорожать — таково видение Кабмина, подчеркнул эксперт. По его словам, поэтому сейчас сложно сказать, как правительство планирует прохождение следующего отопительного сезона, «особенно с учётом того, что мы накануне повышения цен на электроэнергию».

Сочетание всех этих факторов приведёт к тому, что рост задолженности потребителей будет продолжаться и увеличиваться, считает Землянский, добавив, что, по его мнению, «этой зимой наш ждёт очередной антирекорд, и сможет ли выдержать его в целом система — это очень большой вопрос». На Украине тарифы на тепло взвинтят до 40% - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он также добавил, что остаётся вопрос, в каком режиме будет работать украинская ГТС: если сохранится нынешнее положение, то, «естественно, издержки будут возрастать», и эти издержки будут перекладывать на тариф, на рядовых потребителей.

Заплатить или повеситься?

Эксперт Кристина Ненно сообщила о проблемах с выставляемыми счетами в регионах: если нужно сменить поставщика, да ещё и обслуживать трубу, то «выставляют заоблачные цифры». Людей не проинформировали.

Что касается цен на газ зимой, то, по мнению эксперта, будут такие цифры, что люди будут думать — «пойти повеситься или пойти платёжку заплатить?».

Специалист по энергетике Дмитрий Марунич отметил, что часто в украинских бедах отдельные чиновники, представители «Нафтогаза» и операторы ГТС винят российский «Газпром» в том, что тот якобы намеренно «не дозаказывает мощности украинской системы для транзита и таким образом провоцирует рост цен в Европе на газ».

Марунич отметил неуместность и некорректность таких публичных претензий. По его словам, они выглядят несколько странно «после того, что украинская сторона наделала с «Газпромом», после всей откровенно антироссийской истерии и линии, которую проводили эти субъекты. Марунич сказал, что получится, если «Газпром» прекратит транзит через Украину из-за «СП-2» © РИА Новости, Нина Зотина

«Не хотите с русскими взаимодействовать, ну не взаимодействуйте, закройте вопрос раз и навсегда», — посоветовал Марунич.

Что касается биржевых цен в Европе, то предвидеть их сложно.

«Вот цены в Европе начали расти, и украинская биржа на это реагирует», — отметил эксперт, добавив, что цена приблизилась к 12-15 гривнам за куб, может расти и дальше — «и ничего сделать с этим нельзя, поскольку есть биржа».

Можно только изменить законодательство, нормативные документы, но такого намерения у власти нет, констатировал Марунич.

По его словам, ещё более важно то, что в настоящее время не выполняется подписанный в феврале меморандум с крупными городами о компенсации стоимости энергоносителей, — получается, что местные власти просто обманули. Эксперт добавил, что таким образом обманули и избирателей, живущих в крупных городах, а они преимущественно голосовали за Зеленского…

В целом ситуация такова, подчеркнул Марунич, что если цены на газ будут такие же, как сейчас, то существует риск резкого повышения тарифов на тепло.

«Так мы государство не построим»

В свою очередь, Землянский напомнил о намечаемом росте тарифов на электроэнергию. По мнению эксперта, правительство идёт самым простым путём — не борется с монополистами, у которых есть штаты юристов, а «всё перекладывается на потребителя».

«Не выход… Извините, за последние семь лет мы и так имеем кратный рост всех видов коммунальных тарифов и цен», — отметил Землянский, добавив, что власть думает не о гражданах, а подыгрывает монополистам и спекулянтам на рынке. Сотни тысяч украинцев лишатся субсидий на оплату услуг ЖКХ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы слоника не продадим и государства не построим», — сказал эксперт, добавив, что, по его мнению, это прямая угроза, и Совбез Украины должен бы заниматься не безосновательными санкциями, а именно установленными случаями спекуляций на энергорынке, которые прямо угрожают энергетической безопасности страны.

Что касается дифференциации цены на электроэнергию в зависимости от энергопотребления, то, по мнению Кристины Ненно, тут «надо подходить объективно, исходя из реальных потребностей домохозяйств».

В связи с этим Марунич отметил, что среднестатистическое домохозяйство в Киеве, например, в плане энергопотребления «в 200 киловатт не помещается». Но если и потребитель, и бизнес не могут платить, то нужно думать о соответствующих мерах, однако «об этом никто не думает».

Ранее преследуемый властями глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отмечал, что «удорожание коммунальных услуг существенно опережает рост реальных доходов населения». По его словам, «всего за 2014‒2021 годы цена на газ для населения выросла на 1300%, или в 14 раз, и это давно стало неподъемной ношей для большинства граждан».