Приближается главный христианский праздник - Пасха. Издание Украина.ру собрало рецепты необычных пасхальных куличей: соленый с вялеными томатами, с водкой и даже красный кулич. И это еще далеко не все

Самый алкогольный кулич с водкой

1. В 500 мл молока комнатной температуры растворите дрожжи. Добавьте ванилин и оставьте опару подходить 30 минут.

2. Отдельно растопите 100 г сливочного масла и 150 г маргарина. Они должны стать жидкими, но не горячими.

3. Разбейте семь яиц, добавьте к ним два желтка и взбейте до состояния пены. Белки уберите в холодильник.

4. В опару добавьте взбитые яйца и, помешивая, влейте сначала растопленное сливочное масло, потом маргарин.

5. Когда масса станет однородной, потихоньку влейте 50 г водки, всыпьте 750 г сахара и через сито просейте 950 г муки.

6. Когда тесто станет плотным, вымешивайте его руками, пока оно не перестанет к ним прилипать. Уберите его в теплое место, чтобы оно выросло вдвое.

7. По 100 г изюма и кураги залейте кипятком на 5 минут. Обсушите. Курагу нарежьте кусочками, смешайте с изюмом и ванилином. Когда тесто увеличилось, вмешайте в него сухофрукты.

8. Выложите в формы, застеленные пергаментной бумагой, и дайте постоять в тепле 30-40 минут.

9. Разогрейте духовку до 220°С. Поставьте в нее куличи и убавьте температуру до 180°С. Через 30 минут кулич готов.

10. Охлажденные белки со щепоткой соли взбейте в крутую пену и добавьте сахарную пудру. Когда кулич остыл, обмакните его макушкой в белковую глазурь.

Самый красивый кулич «Красный бархат»

1. Смешайте до однородной массы 600 г самоподнимающейся муки, 200 г жирного творога, 200 мл свекольного сока, 100 г измельченного белого шоколада, 100 мл морковного сока, 100 мл воды.

2. Разлейте по четырем одноразовым формам диаметром 12 сантиметров. Поставьте в духовку на 160 градусов и выпекайте 40 минут до полной готовности.

3. Для глазури взбейте 8 яичных белков с килограммом сахарной пудры и добавьте сок четвертины лимона, доведите до однородной блестящей и тягучей массы. Смажьте куличики.

Самый сытный кулич с курицей и овощами

1. Для приготовления опары возьмите 100 мл тёплого молока, 100 г просеянной муки, 1 столовую ложку сахара и дрожжи. Всё перемешайте и поставьте в тёплое место на полчаса.

2. Смешайте два яйца, четыре столовые ложки сметаны и 100 мл молока. Растопите 200 г сливочного масла, остудите и влейте в смесь.

3. В увеличившуюся в два раза опару введите получившуюся у вас смесь. Просейте 900 г муки и вмешайте в тесто. Смажьте руки растительным маслом и месите тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам и посуде. Затем уберите тесто в тёплое место, а когда оно поднимется, обомните его. И так два раза.

4. Филе курицы (800 г) нарежьте кусочками, немного отбейте, посолите и поперчите. Чуть-чуть обжарьте на сковороде. Нарежьте луковицу кубиками или полукольцами. Мелко нарежьте один болгарский перец. Всё перемешайте, добавьте рубленую зелень и соль.

5. Подошедшее в третий раз тесто уложите в формы по возможности тонким слоем. Внутрь положите подготовленную начинку и накройте её тестом.

6. Выпекайте куличи в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. В это время приготовьте глазурь: взбейте миксером 100 мл сметаны, посолите и добавьте зелень.

7. Когда куличи остынут, смажьте их сметаной с зеленью и посыпьте нарезанным болгарским перцем.

Самый овощной кулич с вялеными томатами и артишоками

1. В теплое молоко (225 г) добавьте столовую ложку сахара и 30 г дрожжей. Аккуратно перемешайте. Всыпьте 100 г муки. Полученную массу поставьте в теплое место подходить на 40-60 мин.

2. В отдельной емкости соедините пять яиц, 50 г сахара, соль и влейте в них 150 г растопленного сливочного масла, еще раз перемешайте.

3. Добавьте смесь в подошедшую опару. Всыпьте в эту массу 350 г муки и доведите все до однородного состояния.

4. Измельчите 20 г вяленых томатов, 50 г артишоков, 25 г маслин, 10 г базилика до однородной массы. Все перемешайте.

5. Добавьте начинку в тесто и оставьте подходить еще примерно на 1,5-2 ч.

6. После того как тесто поднимется, разложите его по бумажным формам для выпечки, примерно на 1/3 объема формы. И оставьте в теплом месте еще на 15-20 мин.

7. Выпекайте куличи при температуре 180°C в течение одного часа.

8. Обмажьте верхушку еще теплого кулича песто, украсьте вялеными томатами, артишоками, маслинами и базиликом.

Самый «пломбирный» кулич с мороженым

1. Возьмите два больших яйца. Отделите желтки от белков. Последние взбейте с 50 г сахара, пока не появятся плотные устойчивые пики.

2. Взбейте миксером полкило подтаявшего пломбира. По одному введите в пену желтки, 50 г сахара и взбивайте еще 2-3 мин.

3. Просеянную муку (350 г) смешайте с 15 г разрыхлителя и добавьте к пломбирной смеси, продолжая взбивание.

4. Добавьте 60 г размоченного изюма и взбитые с сахаром белки. Вымешивать тесто нужно очень осторожно, чтобы воздушная текстура не была нарушена. После этого оставьте его на 20-30 мин.

5. Влейте тесто в форму для выпекания и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку. На выпекание понадобится примерно 40 мин.

6. Готовый кулич можно присыпать сахарной пудрой, смазать белковой, сахарной или шоколадной глазурью.

Самый ароматный кулич с мёдом



1. Муку (350 г) просейте через сито 3-5 раз. Добавьте к ней 2 чайные ложки корицы, 2 г ванилина и пол чайной ложки соли.

2. Двести миллилитров молока нагрейте до 40°С. Добавьте к нему 50 г сливочного масла и 40 г меда. Дайте раствориться и добавьте 22 г свежих дрожжей.

3. Вылейте смесь в муку, вбейте яйцо и перемешайте.

4. Выложите тесто на стол, посыпанный мукой, и вымешивайте его не менее 10 минут. Смажьте миску подсолнечным маслом, положите в нее тесто и накройте мокрым полотенцем — тесто уберите на 2 часа в теплое место.

5. Цукаты (100 г) нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в тесто, когда оно увеличилось в три раза. Разложите тесто по бумажным формам и дайте постоять в тепле 50 минут. Яичный желток разведите в 2 ст. л. Воды и смажьте им макушку кулича.

6. Разогрейте духовку до 220°С и выпекайте 15-20 минут.

7. Дайте куличу остыть, в это время взбейте белок с сахарной пудрой и промажьте глазурью верхушку кулича. Сверху посыпьте цукатами и дайте застыть.

Самый нежный кулич с картофельной пюрешкой

1. В 250 мл молока растворите 100 г свежих дрожжей, добавьте 3 столовые ложки сахара и немного муки так, чтобы получилась опара по консистенции как густая сметана. Уберите опару в теплое место, чтобы она увеличилась втрое.

2. Сварите картофель и сделайте из него 150 г пюре.

3. Возьмите 10 яиц, отделите белки от желтков. Белки уберите в холодильник, желтки взбейте с сахаром (полкило).

4. Взбейте в пену 200 г 35%-ных сливок.

5. Триста граммов изюма залейте на 30 минут теплой водой и обваляйте в муке.

6. Молоко (450 мл)подогрейте до 35-40°С.

7. В опару добавьте молоко, взбитые желтки и ванилин. Вмесите муку (около 2 кг) и добавьте пюре.

8. Добавьте в тесто сливки и размягченное сливочное масло. Частями добавьте изюм. Уберите тесто на 1 час в духовку, разогретую до 50°С.

9. Когда тесто подойдет, вымесите его еще раз, разложите по формам и оставьте подходить, пока оно не увеличится вдвое. Выпекайте куличи в духовке 30 минут при температуре 200°С.

10. Для глазури взбейте три белка с щепоткой соли, 6 столовых ложек сахара и лимонной кислоты (на кончике ножа). Когда куличи испекутся, дайте им полностью остыть. После этого выньте из формы, дайте постоять еще час-полтора и полейте сверху глазурью.

Супербыстрый овсяный кулич в микроволновке

1. В овсяные хлопья (70 г) налейте молоко (50 мл). Разбейте одно яйцо.

2. Добавьте по 50 г измельчённых сухофруктов, орехов и мёда. Всё тщательно перемешайте и выложите в форму.

3. Выпекайте кулич в микроволновке примерно 2-3 минуты.

4. Готовый кулич остудите, смажьте сверху варёной сгущёнкой, украсьте нарезанными цукатами.