Не можешь решить проблему, поменяй к ней отношение. Именно таким принципом решили воспользоваться украинские власти в языковом вопросе

Годы борьбы с русским языком в обиходе украинцев, большая половина которых по-прежнему считают себя русскоязычными, не дали желаемого результата. Тогда власти решили придумать собственный русский язык — украинский. Как бы абсурдно это ни звучало, но именно такой нарратив поручили донести до народа Юлии Мендель — пресс-секретарю Офиса президента. Как отреагировали на ее предложения эксперты — в обзоре соцсетей.

Мендель заявила о существовании «украинского русского языка» © Facebook, Iuliia Mendel Александр Скубченко углубился в своем анализе в семантику и лингвистику: «Мендель, вслед за Аваковым, заявила, что русский язык — не собственность России, а гораздо шире российского государства и один из языков Украины. Рад, что читаете меня, и вам начинает доходить, что я прав. Но есть два важных "но".

Русский язык в украинском — російська мова. То есть, российский язык, понимаете? Налицо искажение самоназвания языка с целью показать, что это — чужой язык, язык России. Ведь росийська в украинском показывает принадлежность к чему-то, что не имеет ничего общего с Украиной. Пора бы уже русский язык в украинском назвать руськой мовой. А то киевские князья русскими были, а язык — уже российским стал.

И раз вы, наконец-то, пришли к тому, что русский — один из языков Украины, пора бы прекратить его дискриминацию и запрет. А то вы как-то смешно выглядите. Язык наш, но мы его зааретим во всех сферах общественной жизни, чтобы из всех наших остался только один наш — украинский. Язык наш, но образование на нём запрещено.

И в качестве домашнего задания вам: если русский язык — это язык Украины, Украина — таки часть русского мира? Ведь русский мир — это же не российский, да? А когда ответите, то и войну с этим миром пора заканчивать. Потому что война с русским миром — это война с самими собой.

«Русский язык давно демонополизирован»: Косачев отреагировал на глупость пресс-секретаря Зеленского © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Главред издания «Страна» Игорь Гужва напомнил, что высказывания Мендель не случайны, и эти же мысли уже высказывал Аваков: «Уже второе за последнюю неделю заявление представителей власти на тему «не нужно давать России монопольное право на русский язык, Украина тоже этим правом обладает и русский язык нужно уважать и использовать». Во вторник об этом заявлял Аваков, а на выходных ту же мысль повторила и Юлия Менедель. «Русский, точнее украинский русский — это часть культурного разнообразия нашей страны. И сейчас, и ранее русский не является собственностью исключительно России. Нам нужно демонополизировать русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык», — сказала Мендель в эфире телеканала «Дом», вещающего на русском языке для неподконтрольных территорий.

Впрочем, все это останется пустыми словами пока не будет:

— отменён закон о тотальной украинизации,

— изменён закон об образовании в части языка обучения,

— отменены квоты на украинский язык на ТВ и радио.

Потому что нельзя с одной стороны рассыпаться в комплиментах к русскому языку, а с другой стороны — полностью вытеснять его из всех сфер. Да ещё и штрафовать за его использование.

Точнее можно. Но тогда все эти слова просто будут восприниматься как очередное враньё и политтехнология для «баланса» (на фоне всей прочей политики властей)».

Медиаэксперт Елена Скидан призвала начинать с освоения грамоты: «Мендель заявила, что Украине давно пора демонополизировать русский язык.

Так и хочется спросить: ЧЕМ? Думаю, одна из целей волны — сделать с языком то, что сделали с мовой. Развелось тут вас грамотных, мешаете слобожанский развивать)))»

Политический эксперт Дмитрий Золотухин не считает плохой идеей приватизацию русского языка украинскими властями: «Сразу после введения законодательного квотирования русского языка на теле- и радио, у меня были десятки бесед с донорами и послами, которые спонсировали производство контента в Украине, включая районы соприкосновения. Многие исследования показали, что люди на востоке все равно будут отдавать предпочтение русскоязычному контенту. В Европе даже шла речь о создании общеевропейского русскоязычного телеканала. В результате это вылилось в создание в Эстонии ETV +, на котором "данские казаки" время от времени продвигают русский мир. А также в инвестирование в Content Fund со стороны European Endowment for Democracy, из которого, кстати, получил деньги и Алексей Мацука (ныне шеф-редактор телеканала "ДОМ"). Но потом что-то никак не могли поделить, и Content Fund так и не заработал… Одним словом, я не считаю, что вопрос развития русского языка в Украине, наряду с приоритетными задачами развития украинского — это уж очень плохо… Не хорошо, но и не ужасно. Но начинать надо не так, как это делают Арсен Борисович и Юля. Если бы Юля, вместо "вз**яду банковой" начала вести образовательную передачу (как кандидат филологических наук) о том, насколько украинизированный русский является лучшим, более древний и более русским российским — это был бы реальный мощный троллинг кремля и развитии украинского русского…»

Журналист и политический консультант Виталий Чепинога традиционно емко описал истинные отличительные особенности украинского и его адептов: «Язык (из личного опыта и наблюдений) Все, или почти все русскоязычные киевляне, когда слышат украинский в публичных, общественных местах, думают, что это мы так вы..ся… Сам лично слышал, как официант одного из ресторанов объяснял менеджеру: "Я сразу понял, что человек специально ищет скандала. Он как только вошел, сразу стал на украинском разговаривать"… Говорят, украинский язык, к сожалению, только на втором месте в мире по благозвучию. Зато по скандальности — безусловно на первом!»



