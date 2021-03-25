ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и прекращении деятельности военизированного вооружённого формирования, организованного бывшим нардепом и экс-командиром батальона «Донбасс» Семёном Семенченко. СБУ уверяет: деятельность бойцов была направлена на подготовку тяжких преступлений. В том числе и против основ национальной безопасности

О раскрытии, разоблачении группировки, которая называла себя частной военной компанией (ЧВК), СБУ сообщила вечером 24 марта.

«В состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом», — сообщила пресс-служба СБУ.

Спецслужба обнародовала видео обысков на тренировочной базе и в офисе компании. На нём видно, как оперативники изымают документы и оружие. Последнего хватало с избытком.

Оперативники изъяли: почти 5500 патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 4 подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, 7 помповых ружей, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5), 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид, устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров и тому подобное. СБУ обвинила Семенченко и Шевченко в поставках вооружения из РФ © из открытых источников

В целом сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офиса, мест постоянного и временного проживания и тренировки фигурантов дела.

«Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали её потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях», — сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе назвали двух человек, причастных к деятельности компании: это бывший народный депутат и экс-командир батальона «Донбасс» Семён Семенченко и бывший боец батальона, также прославившийся как «агент НАБУ» Евгений Шевченко. Ряд СМИ утверждает, что Шевченко был водителем у Семенченко.

«По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам», — сообщила спецслужба.

Эти слова СБУ заставляют вспомнить об одном резонансном деле, сыгравшем существенную роль в крахе Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года.

Секрет Полишинеля

Ещё до официального пресс-релиза об обысках СБУ сообщил один из фигурантов дела — Евгений Шевченко.

«Уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет меня в создании незаконных вооружённых формирований. А как проходит ваше утро? Апд: обыск завершился — ничего незаконного не нашли, ничего не изъято. Суд по мере пресечения будет, наверное, завтра — увидимся», — написал он 24 марта около полудня в Facebook.

Позже он сделал ряд записей, высмеивающих заявление СБУ, и сделал репост записи бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили.

«Какой-то дешёвый развод СБУ, которая просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни», — написал Саакашвили.

И действительно, существование ЧВК, связанной с Семенченко и Шевченко, — секрет Полишинеля. Об этой компании сам Шевченко неоднократно рассказывал представителям СМИ.

«Я занимаюсь частной охранной компанией, которая будет работать на Ближнем Востоке, в странах с высоким риском, например в Афганистане, Ираке, Сирии. Это охранная компания, ведь у нас на Украине нет законодательства о частных военных компаниях, и тем более есть уголовная ответственность за наёмничество. Тем более мы не принимаем участия в боевых действиях, это исключительно охрана конвоев, объектов. Мы всегда соблюдаем закон и не нарушаем его», — заявил он в феврале 2019 года, давая интервью журналисту Денису Бигусу и его коллеге — Алисе Юрченко.

Рассказывал об этой компании Шевченко и ранее.

«Когда в октябре 2015 года я вернулся с фронта, то увидел, что много побратимов не смогли найти работу. При этом они имели богатый боевой опыт. Так у меня появилась мысль создать охранное агентство "Донбасс Охрана", 90% которого — это демобилизованные бойцы батальона "Донбасс". Все руководящие должности в этой компании занимают боевые командиры», — рассказывал он в феврале 2018 года в интервью изданию «Дело».

Ещё в 2019 году на сайте компании «Донбасс Охрана» сама компания называлась частной военной компанией (сейчас сайт недоступен, однако его кешированная копия доступна на специальных ресурсах).

Среди услуг, предоставляемых компанией, были указаны: физическая и пультовая охрана объектов, охрана физлиц, сопровождение ценных грузов и инкассаторов, обеспечение порядка на массовых мероприятиях.

«Наша цель — обеспечить вашу безопасность благодаря комплексному подходу, используя все свои ресурсы и возможности, знания и умения, которые мы приобрели не только в тренировочных лагерях, спортзалах и соревнованиях, но и в самых горячих боях в борьбе за независимость Украины (Карловка, Попасная, Артемовск, Горловка, Пески, Лисичанск, Иловайск, Дебальцево, Широкино)», — гласило сообщение на сайте компании.

Отдельно на сайте было указано, что часть заработанных денег компания переводит в благотворительный фонд имени нардепа Семёна Семенченко и совместно с этим фондом принимает участие в благотворительных акциях, помогает батальону «Донбасс» и семьям погибших его бойцов, а также раненым и комиссованным «донбассовцам» (более подробно о том, как компанию планировали использовать в Афганистане, Ираке и Сирии, читайте в специальном материале издания Украина.ру «Орлы Семенченко нацелились на Афганистан и Ирак»). «Вагнергейт»: факты и история вопроса

В общем, если бы СБУ так обеспокоилась ЧВК Шевченко и её связями с Семенченко, эту компанию «накрыли» бы ещё во времена президентства Порошенко. Тем более Семенченко поддержал «МихоМайдан», направленный против пятого президента Украины.

Настоящей причиной активности СБУ может стать обвинение Шевченко и Семенченко в поставках военных деталей из России по завышенным ценам на украинские предприятия.

Спасая Порошенко и Зеленского

Шевченко был фигурантом нашумевшего дела Свинарчуков-Гладковских, всколыхнувшего Украину в конце февраля — начале марта 2019 года. Тогда журналисты выявили и обнародовали схему хищения на украинской «оборонке». В ней оказались замешаны: Игорь Гладковский — 22-летний сын партнёра Порошенко, замсекретаря СНБО Олега Гладковского, 27-летний предприниматель и друг Гладковского-младшего Виталий Жуков, спец по контрабанде Андрей Рогоза, директор «Укроборонпрома» Павел Букин и инспектор Национального агентства по борьбе с коррупцией Евгений Шевченко.

Предприимчивые молодые люди поставляли украинским оборонным заводам российские б/у комплектующие, да ещё и с наценкой (подробнее о деле — в статье издания Украина.ру «Чучундра и его покровители»).

Сам Шевченко пытался оправдываться. Он утверждал, что работал «под прикрытием» и сам хотел разоблачить Гладковского и компанию. Руководитель Bellingcat отложил «Вагнергейт» © кадр из видео задержания

Примечательно, что, несмотря на всю громкость скандала (а он серьёзно пошатнул позиции украинского президента и внёс свою лепту в поражение Порошенко на выборах), после того как президентом стал Владимир Зеленский, никаких подвижек по делу практически не произошло. В декабре 2020 года НАБУ лишь вручило подозрение Гладковскому-младшему. И всё.

Он и Шевченко продолжали оставаться на свободе.

Теперь же есть вероятность того, что именно Шевченко сделают «козлом отпущения» и повесят на него все грехи в резонансном когда-то деле.

Правда, делает это возглавляемая другом детства Зеленского спецслужба не из любви нынешнего президента Украины к своему предшественнику.

Если присмотреться к последним записям Шевченко в Facebook, практически под каждой из них стоит комментарий главреда издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова.

«Ответь в мессенджер», — пишет Шевченко.

Обеспокоенность Бутусова вызвана следующим фактом: по его информации, именно с Шевченко беседовал сотрудник Bellingcat Христо Грозев, который готовил расследование по «Вагнергейту» — делу, которое может стать очень токсичным для украинской власти.

«Интервью для Грозева дали два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев, экс-президент Пётр Порошенко (санкционировал начало спецоперации), агент НАБУ Евгений Шевченко (одним из первых написал о провале спецоперации), народный депутат Михаил Забродский (7 декабря пригласил на заседание Комитета по обороне командира спецназа ГУР МО, рассказавшего депутатам о ходе операции и её провале)», — написал Бутусов в Facebook 11 марта.

Впрочем, такими действиями против Шевченко СБУ лишь укрепляет уверенность в том, что «Вагнергейт» — это не выдумка журналистов.

В то же время дело Шевченко может стать предметом торга между Зеленским и Порошенко. Если бывшего «агента НАБУ» назначат главным виновным по делу Свинарчуков-Гладковских, репутация Порошенко будет отчасти отмыта от весьма неприглядного скандала. А в обмен можно потребовать от пятого президента не усердствовать в деле раскрутки «Вагнергейта».

Впрочем, не исключено, что Шевченко, которого ряд его знакомых ещё в 2019 году называли талантливым аферистом, эдаким современным Остапом Бендером, снова выйдет сухим из воды.